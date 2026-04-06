Il post volgare di Trump che minaccia le centrali elettriche iraniane rivela le tensioni su Hormuz

Il presidente Donald Trump ha intensificato le minacce contro l’Iran, avvertendo che gli Stati Uniti potrebbero colpire infrastrutture strategiche del paese se Teheran non riaprirà lo Stretto di Hormuz. In un messaggio pubblicato domenica sui social, dal tono particolarmente aggressivo e ricco di imprecazioni, Trump ha scritto che l’Iran finirà “all’inferno”. In seguito ha suggerito che Washington potrebbe attaccare “ogni centrale elettrica” del Paese — un’ipotesi che, secondo alcuni esperti, potrebbe configurare un crimine di guerra.

“Martedì sarà il giorno delle centrali elettriche e dei ponti, tutto insieme, in Iran”, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. “Non si è mai visto niente di simile!!! Aprite quel maledetto Stretto, pazzi bastardi, oppure vivrete all’inferno — VEDRETE! Sia lode ad Allah”.

La minaccia — arrivata la mattina di Pasqua, poche ore dopo un appello alla pace di papa Leone XIV — evidenzia il livello di tensione tra Washington e Teheran. Al momento non ci sono segnali di un accordo per riaprire la rotta marittima strategica che l’Iran ha di fatto bloccato dall’inizio degli attacchi, circa cinque settimane fa.

Le restrizioni al passaggio del petrolio iraniano attraverso lo Stretto di Hormuz hanno fatto impennare i prezzi dell’energia, aumentando anche la pressione politica su Trump affinché ponga fine al conflitto da lui stesso avviato. La minaccia di domenica rafforza i precedenti avvertimenti del presidente, che ha già fatto capire di essere pronto a infliggere danni pesanti se non ci saranno progressi.

Le parole di Trump hanno però creato ulteriore confusione tra gli alleati degli Stati Uniti, dopo una settimana di messaggi contraddittori sul ruolo di Washington nello sblocco dello stretto. Nei giorni scorsi il presidente aveva sostenuto che la responsabilità non ricade sugli Stati Uniti.

“Quello che succede nello stretto non ci riguarda minimamente”, aveva detto martedì ai giornalisti. In altre occasioni aveva esortato i paesi che dipendono dal petrolio che transita da Hormuz a “farsi coraggio” e a “riprenderselo da soli”.

Nel discorso alla nazione di mercoledì, Trump non aveva incluso la riapertura dello stretto tra gli obiettivi principali degli Stati Uniti. Aveva invece dichiarato che Washington avrebbe colpito l’Iran “estremamente duramente” entro due o tre settimane, prevedendo che lo stretto si sarebbe riaperto “naturalmente” una volta conclusa la guerra. Ma anche dopo l’uccisione di alti dirigenti iraniani da parte di Israele e degli Stati Uniti, i leader rimasti a Teheran sembrano determinati a infliggere ulteriori danni economici. Questo irrigidimento ha allontanato ulteriormente le posizioni nei negoziati tra Iran e Stati Uniti.

Ogni anno circa il 20 per cento delle forniture mondiali di petrolio passa attraverso lo Stretto di Hormuz. L’Agenzia internazionale dell’energia, con sede a Parigi, ha definito la stretta iraniana “il più grande shock energetico della storia”. Negli Stati Uniti il prezzo della benzina ha superato i 4 dollari al gallone per la prima volta dal 2022 ed è aumentato di circa il 25 per cento rispetto a un mese fa, secondo i dati dell’American Automobile Association (AAA).

Domenica Trump ha dichiarato al Wall Street Journal che, se l’Iran non riaprirà lo stretto entro martedì sera, “perderà tutte le centrali elettriche e tutti gli altri impianti presenti nel paese”. Gli esperti di diritti umani avvertono tuttavia che colpire infrastrutture civili potrebbe violare il diritto internazionale sui conflitti armati. Reti elettriche, sistemi idrici e ponti sono infatti spesso considerati infrastrutture “a duplice uso”: servono alla popolazione civile ma possono essere utilizzati anche dalle forze armate. Il diritto internazionale limita in molti casi gli attacchi contro questi obiettivi, anche se — osservano gli esperti — gli Stati Uniti li hanno presi sempre più spesso di mira a partire dalla Guerra del Golfo.

Secondo Brian Finucane, ex consulente legale del Dipartimento di Stato, centrali elettriche e ponti possono essere considerati obiettivi militari legittimi oppure civili, a seconda delle circostanze sul terreno. “Minacciare di colpire tutti i ponti o tutte le centrali elettriche — o farlo senza distinguere tra obiettivi legittimi e illegittimi — equivarrebbe a minacciare di commettere crimini di guerra”, ha affermato Finucane, oggi consulente senior per il programma statunitense dell’International Crisis Group.

Brett McGurk, ex alto funzionario della sicurezza nazionale sotto diverse amministrazioni, tra cui quella di Trump, ha dichiarato domenica alla CNN che il messaggio pubblicato su Truth Social sembra un tentativo di “alzare la pressione per arrivare a un accordo”. McGurk ha però espresso scetticismo sull’efficacia di questa strategia. “Nel suo discorso alla nazione l’altra sera il presidente aveva suggerito che lo Stretto di Hormuz non fosse un obiettivo degli Stati Uniti”, ha osservato. “Ora invece dice il contrario. Sembra semplicemente un cambiamento degli obiettivi rispetto a ciò che stiamo cercando di ottenere”.

Il deputato repubblicano Michael R. Turner dell’Ohio, membro della Commissione Forze Armate della Camera, ha dichiarato alla trasmissione “This Week” della ABC che il conflitto con l’Iran era inevitabile e che Trump sta intervenendo per impedire a Teheran di “proiettare la propria forza contro gli Stati Uniti e i nostri alleati”. Alla domanda se lo Stretto di Hormuz possa essere riaperto senza l’invio di truppe di terra statunitensi, Turner ha risposto di ritenere che non sia necessario.

Il leader della minoranza democratica alla Camera, Hakeem Jeffries, ha invece affermato che “non esiste alcuna circostanza in cui truppe di terra statunitensi debbano essere inviate in medio oriente”. Jeffries ha definito il conflitto una “guerra sconsiderata, frutto di una decisione avventata, senza un piano, senza obiettivi strategici e senza una chiara strategia di uscita”. “Questa guerra è già profondamente impopolare tra gli americani, per ragioni evidenti”, ha aggiunto. “Il popolo americano non accetterà che le truppe di terra vengano esposte al pericolo in una guerra di scelta, quando non esistono prove chiare che serva davvero a rafforzare la nostra sicurezza nazionale”.

Hannah Knowles, Mariana Alfaro, Alex Horton. Ha contribuito anche David J. Lynch.