Dopo anni di battaglie legali, l'erede recupera il quadro di Modigliani rubato dai nazisti

Sulla base di 54 documenti riuniti dai legali di Maestracci, il giudice Joel M. Cohen ha stabilito che il dipinto faceva effettivamente parte dei beni sottratti durante la persecuzione nazista, ordinando la restituzione all’erede del gallerista ebreo Oscar Stettiner, morto in Francia nel 1948. “Prima della sua confisca illegale, Oscar Stettiner era proprietario del dipinto o, quantomeno, godeva di un diritto di possesso superiore”, si legge nella sentenza. I legali della difesa, ossia del mercante d’arte di origini libanesi David Nahmad e della sua società International Art Center, che avevano acquistato il dipinto in un’asta di Christie’s nel 1996, “non hanno fatto alcuna obiezione pertinente e non hanno presentato alcuna prova che consentisse di identificare una persona diversa da Stettiner come proprietario del dipinto né di dimostrare che Stettiner si fosse volontariamente separato dell’opera”, ha sottolineato Joel M. Cohen. A sostegno della sua decisione, il giudice ha fatto leva in particolare sui documenti che attestano il prestito dell’opera per essere esposta alla Biennale di Venezia nel 1930, nonché una sentenza emessa nel 1946 da un tribunale francese dinanzi al quale Stettiner aveva fatto valere i propri diritti di proprietà sul dipinto dopo la Seconda guerra mondiale. Al Monde, a gennaio, Maestracci non si era esposto sul contenzioso in corso, dicendosi semplicemente “orgoglioso” che il nonno possedesse “opere così belle”.