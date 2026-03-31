La scelta di Israele sulla pena di morte è sbagliata. Ma non per questo è uno “stato canaglia”

La legge sulla pena di morte applicabile a chi, commettendo omicidi, lo fa allo scopo di negare l’esistenza dello stato di Israele, approvata lunedì dalla Knesset, è sbagliata. Lo è per una questione banale (la pena di morte non è mai la soluzione a un problema) e lo è per una questione sostanziale: sarà applicabile, di fatto, solo ai terroristi palestinesi mentre sono evidentemente risparmiati gli eventuali terroristi ebrei, visto che difficilmente commetterebbero una strage per abbattere lo stato di Israele. Non è neppure “utile” a punire i responsabili del pogrom del 7 ottobre 2023, visto che la legge non è retroattiva. Il governo, e in particolare l’ala ortodossa capitanata dal ministro Itamar Ben-Gvir (che festeggiava con champagne e cappio appuntato alla giacca), sostiene che fungerà da deterrente verso chi d’ora in poi pensasse di accoltellare qualche ebreo per strada.

Considerato che il terrorismo palestinese da sempre ha in sé la cifra portante del martirio, è dubbio che la misura possa essere un deterrente. Legiferare sulla pena di morte nel 2026, allargando il campo della sua applicazione – che sarà per impiccagione, visto che i sindacati dei medici hanno dichiarato che non avrebbero mai partecipato alle esecuzioni con iniezioni letali –, è fuori dal tempo: Israele, in quasi ottant’anni di storia, l’ha applicata solo due volte (l’ultimo è stato Adolf Eichmann, nel 1962) in casi eccezionali.