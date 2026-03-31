Il leader dell’AfD volta le spalle a Trump: via le truppe americane dalla Germania

Un appello sintomatico di una convergenza antiamericana fra i partiti delle estreme tedesche, siano questi l’AfD, la rediviva Linke social-comunista o il partito socialista e nazionalista Bsw di Sahra Wagenknecht – un fuoco di paglia riassorbito dalla pancia dell’AfD. La circostanza che il principale partito sovranista tedesco si sia incamminato, ipse dixit, sulla strada della governabilità non può che essere accolta con favore. Resta però da capire come il duo Weidel-Chrupalla intenda esperire detta governabilità. Al momento lo stesso sovranismo tedesco sembra molto à la carte. Con o contro l’America? E chi garantirà la sicurezza dei tedeschi il giorno in cui quasi 50 mila yankee di stanza in Germaniaandranno via? Un dubbio resta anche sulle operazioni militari internazionali contro le quali Chrupalla si agita con convinzione: come mai non dice nulla riguardo alla guerra russa in Ucraina? La risposta la conosciamo già: per il coleader di AfD la Russia di Putin “non è un pericolo”.