La visita di Zelensky a Riad apre una nuova stagione di alleanze, denaro e armi su due fronti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato il primo leader occidentale ad andare in medio oriente da quando è iniziato il conflitto contro il regime di Teheran. E’ un leader di guerra, si muove da quattro anni sotto i colpi dei russi e il suo viaggio in Arabia Saudita sotto quelli degli iraniani è diventato l’immagine del legame fisico tra le due guerre. Zelensky è andato a Riad per fare affari e per ratificare un patto che era stato stretto prima del suo arrivo. Si tratta di un accordo di cooperazione in materia di difesa, in cui Kyiv inizia a offrire a Riad la sua competenza bellica. E’ un primo passo, che apre a contratti futuri, a una cooperazione tecnologica e a investimenti che per l’Ucraina sono importanti, non soltanto dal punto di vista economico.