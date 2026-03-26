La necessità europea di aumentare la produzione di missili, non solo per la difesa aerea dell’Ucraina

Per gli alleati europei dell’Ucraina il problema della difesa aerea non è nuovo. I sistemi Patriot, Iris-T o Samp-T sono stati forniti all’Ucraina con il contagocce. I paesi dell’Alleanza atlantica sono consapevoli di essere vulnerabili. Il segretario generale, Mark Rutte, a gennaio ha indicato la necessità di “un aumento del 400 per cento” delle capacità per la difesa aerea e missilistica di superficie. Eppure, quattro anni dopo l’inizio della guerra, al senso d’urgenza non segue l’azione concreta. La Commissione ha lanciato un piano di riarmo che in teoria dovrebbe mobilitare 800 miliardi di euro, di cui 150 miliardi di prestiti per acquisti congiunti. Il commissario alla Difesa, Andrius Kubilius, a febbraio si è imbarcato in un “tour sui missili” per cercare di convincere l’industria ad aumentare la produzione. Finora è stato in Polonia, Germania e Italia. Domani sarà in Svezia per poi andare in Francia e forse in Norvegia. Kubilius si è ispirato al suo predecessore, Thierry Breton, che nel 2023 aveva lanciato il programma Asap per produrre un milione di proiettili d’artiglieria entro un anno per rifornire l’Ucraina e riempire gli arsenali dei paesi europei. Breton aveva visitato decine di paesi e di impianti di produzione, spingendo l’industria ad accelerare la cadenza. Con appena 500 milioni di euro, era riuscito a raggiungere l’obiettivo che si era fissato. Oggi l’industria della Difesa europea produce più munizioni di quella americana. Sui missili per la difesa aerea, per contro, non ci sono ancora obiettivi, solo analisi.