La campagna dei democratici contro Palantir, che è ovunque

L’azienda, nel frattempo, ha assunto due lobbiste storicamente legate al Partito democratico, Cristina Antelo e Debra Dixon. Pressata sul tema, Antelo ha affermato che la narrazione riguardo a Palantir che si sta facendo a Washington non sarebbe accurata e il suo compito è proprio quello di fornire più informazioni possibili ai democratici. Palantir ha vari contratti attivi nel settore pubblico, negoziati nel tempo con Amministrazioni democratiche e repubblicane. Nell’ultimo periodo ha ottenuto un finanziamento stabile dal dipartimento della Difesa per il suo Maven Smart Systems, un software che dà accesso ai dati dei sistemi di sorveglianza e a immagini satellitari per analizzare i dati dei campi di battaglia e identificare i possibili obiettivi: uno strumento utile a coordinare bombardamenti e attacchi militari. Inoltre, secondo il Wall Street Journal, sarebbe una delle aziende scelte da Trump per lavorare alla costruzione del Golden Dome, lo scudo antimissilistico che dovrebbe coprire, nell’idea del presidente, l’intero territorio statunitense.