Contro la flotta ombra l’Europa sequestra, l’Ucraina colpisce

Mentre navigava verso la Russia, con una rapida giravolta, la petroliera Fina A appartenente alla flotta ombra russa, sabato scorso ha virato la sua prua di 180 gradi e si è messa a girovagare nel Mare del Nord a poche decine di miglia nautiche dalla Norvegia. Senza dare troppo nell’occhio, la nave ha cambiato stato di bandiera ed è passata da quello di Timor est a quello della Guinea Equatoriale. Forse, il capitano si è deciso a fare così in fretta dopo essere stato informato di un evento insolito. Un commando della Marina militare francese, assistito dall’intelligence britannica, alcune ore prima aveva abbordato nel Mediterraneo occidentale un’altra nave usata per trafficare petrolio russo, la Deyna, che batteva bandiera del Mozambico ed era diretta a Port Said, in Egitto. Perché se c’è una cosa che le navi della flotta ombra hanno imparato è adattarsi velocemente. E’ così che hanno generato guadagni illeciti per 100 miliardi di dollari all’anno, in barba alle sanzioni.