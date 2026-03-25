A Trump serve un “Julani d’Iran”, ma l’umore a Teheran è di sfida

Tra lo spauracchio dell’attacco alle infrastrutture energetiche iraniane e la certezza della ritorsione, l’ultimatum in scadenza e le borse in subbuglio, lunedì il presidente americano Donald Trump è tornato a ventilare la possibilità di un accordo con Teheran, per cui, da quarantotto ore, l’interrogativo è chi parlerà con chi e dove. Secondo il Times, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner sarebbero volati a Islamabad ieri. Negli ultimi giorni il Pakistan si è molto speso per aprire un canale tra Washington e Teheran e annoverarsi come sede di possibili colloqui di pace, ma al momento in cui scriviamo non si registra la presenza di alcun plenipotenziario iraniano a Islamabad. Trump ha parlato di “contatti diretti”, ma non ha fornito dettagli sul nome della personalità coinvolta nel negoziato, fonti israeliane hanno indicato il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf come possibile interlocutore, ma il diretto interessato ha negato e la stampa di regime si è affrettata a condannare la guerra psicologica del nemico, il tentativo di seminare discordia e attentare all’onorabilità di Ghalibaf. Nel frattempo altre fonti, stavolta iraniane e americane, sentite dal New York Times riferiscono che le uniche interlocuzioni “dirette” degli ultimi giorni sono intercorse tra Witkoff ed il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, ma il profilo di Araghchi non corrisponde alla personalità di primo piano, potente e rispettata evocata da Trump. Anche la Cnn conferma l’esistenza di “contatti” tra Washington e Teheran, veicolati da diversi intermediari, ma questi contatti sarebbero utili soprattutto a definire il perimetro di un accordo, insomma parlare di negoziato sarebbe prematuro. In sintesi, secondo la Cnn la Repubblica islamica non avrebbe alcuna intenzione di lanciarsi in avanti con profferte di pace, ma si riserverebbe di prendere in esame le proposte americane, posto che rispettino i suoi interessi nazionali.

Allo stato dei fatti il negoziato di Trump appare poco più di un ballon d’essai e le ultime indiscrezioni israeliane parlano di un comando dell’82 esima divisone aviotrasportata che avrebbe ricevuto l’ordine di schierarsi in medio oriente, eppure la sensazione è ancora che il presidente americano stia cercando una via d’uscita venezuelana e Politico conferma che la ricerca del Delcy d’Iran resta prioritaria. Evitare il collasso del regime attraverso l’individuazione di un uomo di potere capace di traghettare Teheran verso il “behavioural change” auspicato da Washington visto che il “regime change” resta una montagna troppo alta da scalare, la logica è questa.

Ma il problema della soluzione venezuelana è che Teheran non è Caracas e a Trump, più che un Delcy, servirebbe un Julani d’Iran, ossia un uomo che non solo è disposto ad archiviare il nom de guerre e indossare il vestito grigio assumendo le sembianze di al Sharaa, il presidente della Siria, ma è pure in grado di trascinarsi dietro un mondo di militanti stanchi, impauriti, arrabbiati, ma ancora profondamente legati a tutte le parole d’ordine della Repubblica islamica. Dalle porte girevoli del regime dovrebbe quindi uscire una personalità capace di convincere questo nocciolo duro a seguirlo, lo stesso nocciolo duro intransigente che nonostante le decapitazioni e le umiliazioni degli ultimi mesi ha vegliato sul sistema e assicurato la sua sopravvivenza.