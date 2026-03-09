Le milizie filoiraniane attaccano i giacimenti petroliferi in Iraq

Gli attacchi ai siti strategici iracheni e aeroporti potrebbero trascinare Baghdad ancora più prepotentemente nel conflitto, nonostante il governo abbia dichiarato di voler restare fuori dalla guerra

Deir Ezzor. Mentre la Siria ha riottenuto il controllo di alcune delle sue principali installazioni energetiche nella parte orientale del paese solo a partire da gennaio, dopo che le Forze democratiche siriane sostenute dagli Stati Uniti sono state respinte dalle aree arabe ricche di petrolio, i siti petroliferi strategici dell’Iraq, appena oltre il confine, sono ora presi di mira dalle milizie sostenute dall’Iran. Diverse compagnie straniere operano nei giacimenti petroliferi iracheni, anche nella seconda città del paese e principale centro petrolifero, Bassora, situata a circa 30 chilometri dal confine con l’Iran. Il 5 marzo è stata avviata l’evacuazione del personale straniero dai campi gestiti da aziende come British Petroleum ed Eni.

Le milizie sembrano prendere di mira interessi e personale stranieri; allo stesso tempo, però, stanno arrecando danni anche a infrastrutture irachene. Gli attacchi potrebbero trascinare Baghdad ancora più prepotentemente nel conflitto, nonostante il governo iracheno abbia dichiarato di voler restare fuori dalla guerra e nonostante la stanchezza della popolazione dopo anni di conflitti e delle loro conseguenze di lungo periodo.

Queste fazioni armate colpiscono da tempo parti della regione del Kurdistan iracheno e il suo settore energetico. Ora però stanno attaccando anche obiettivi nelle aree controllate dal governo centrale guidato dagli sciiti, nella guerra in corso tra Israele e gli Stati Uniti da una parte e l’Iran dall’altra. Questi gruppi armati sostenuti da Teheran utilizzano diversi nomi, ma si ritiene ampiamente che siano stati creati o sostenuti da milizie presenti nel paese da decenni, i cui legami con importanti partiti politici richiedono però una certa plausibile negazione per evitare responsabilità dirette.

Tra i siti presi di mira figurano uno dei più grandi giacimenti petroliferi iracheni, il campo di Rumaila, e il complesso Baker Hughes Energy City vicino a Zubair. Le fazioni armate hanno inoltre lanciato missili e utilizzato droni in tentativi di attacco contro gli aeroporti di Baghdad e Bassora.

Il 7 marzo un attacco con drone ha colpito una struttura che ospita lavoratori stranieri del settore petrolifero appartenente alle aziende statunitensi Halliburton e Kbr, provocando un incendio. Il mese scorso Kbr ha ottenuto un importante contratto dalla Basra Oil Company per gestire il giacimento di Majnoon, considerato un “super-gigante” con oltre 38 miliardi di barili di petrolio. L’azienda fornirà servizi di ingegneria, perforazione e manutenzione, oltre a utilizzare intelligenza artificiale e tecnologie digitali nell’ambito degli sforzi per modernizzare la produzione petrolifera irachena. La società americana ha promesso di concentrarsi molto sulla formazione locale, sul trasferimento di competenze e sullo “sviluppo delle comunità” come parte del proprio lavoro nel paese. Le esportazioni di petrolio rappresentano oltre il 90 per cento delle entrate del governo iracheno, e più del 90 per cento di queste risorse è necessario per sostenere il vasto settore pubblico del paese. Negli ultimi anni una preoccupazione costante dei governi iracheni è stata come mantenere soddisfatta la popolazione senza aumentare in modo insostenibile i posti di lavoro e le pensioni del settore pubblico per tenere il passo con la rapida crescita demografica. Alla fine del 2019 massicce proteste antigovernative – che causarono centinaia di morti, per lo più giovani uomini – portarono alla caduta del governo.

In un’intervista alla fine del 2024, il capo stratega dell’Afc Iraq Fund, Ahmed Tabaqchali, ha spiegato che il sistema del settore pubblico iracheno “offre un’occupazione sicura, benefici e pensioni”, ma ha anche avvertito che “il governo non può assorbire questo crescente numero di giovani che ogni anno entrano nel mercato del lavoro”. Molti di questi giovani restano quindi vulnerabili al reclutamento da parte di attori armati non statali. “Ritengo necessario scusarmi con i paesi vicini che sono stati attaccati”, ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in un discorso televisivo il 7 marzo. “Non intendiamo invadere i paesi vicini”. Pochi, tuttavia, credono che questo fermerà le numerose fazioni da tempo sostenute dai Guardiani della rivoluzione iraniani nella regione – comprese quelle presenti in Iraq – dal continuare a compiere attacchi.

