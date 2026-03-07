Trump annuncia l'ampliamento degli obiettivi militari in Iran

Il presidente americano in risposta al presidente iraniano Pezeshkian, che aveva respinto l'idea di arrendersi: "Colpiremo anche zone finora non prese in considerazione"

Il presidente americano Donald Trump si è recato oggi nel Delaware a far visita alle famiglie dei primi militari statunitensi uccisi nella guerra con l’Iran, in Kuwait. Prima di volare alla base aerea di Dover per la cerimonia, Trump ha detto durante un vertice di leader latinoamericani in Florida che i sei soldati caduti erano “grandi eroi” che stavano “tornando a casa in un modo diverso da quello che pensavano”. I riservisti dell’Esercito prestavano servizio in un centro di comando con scarsa protezione superiore quando domenica un drone lo ha colpito. Diversi altri militari sono rimasti gravemente feriti nell’attacco, hanno riferito funzionari a conoscenza dell’incidente. Trump ha dichiarato sabato mattina presto che gli Stati Uniti amplieranno gli obiettivi nella guerra contro l’Iran, dopo che il presidente iraniano si è scusato con i Paesi vicini coinvolti nell’escalation del conflitto, ma ha respinto l’idea di arrendersi.

Trump avverte: altri attacchi in Iran

Trump ha scritto sabato sul suo social Truth: “Oggi l’Iran sarà colpito molto duramente!”. “Sotto seria considerazione per una distruzione totale e una morte certa, a causa del cattivo comportamento dell’Iran, ci sono aree e gruppi di persone che fino a questo momento non erano stati presi in considerazione come obiettivi”, ha scritto nel post, senza fornire ulteriori dettagli. Ha fatto riferimento a un messaggio televisivo del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che sabato aveva respinto l’idea di arrendersi. Trump in precedenza aveva chiesto la “resa incondizionata” dell’Iran.

Pezeshkian ha dichiarato che “non ci saranno più attacchi contro i Paesi vicini né lanci di missili, a meno che gli attacchi non provengano da quei Paesi contro l’Iran”, secondo l’emittente statale Press TV. Tuttavia, i media statali iraniani sabato hanno affermato che l’Iran stava conducendo attacchi in tutta la regione del Golfo Persico e contro Israele.

In una successiva serie di post su X, Pezeshkian ha affermato che l’Iran ha preso di mira solo basi e strutture statunitensi, in quello che considera attacchi difensivi contro obiettivi militari.