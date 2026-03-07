Quali sono gli obiettivi della "fase due" in Iran

Natanz, Isfahan, Teheran. Tutti i danni visibili dalle immagini satellitari ai siti missilistici e nucleari sotterranei del regime

L'operazione israeliana e americana in Iran è passata alla fase due: se nella prima fase gli obiettivi erano le difese aeree di Teheran e i centri di comando del regime, i prossimi attacchi dovrebbero concentrarsi sulle risorse industriali della difesa iraniana, in particolare i siti missilistici e nucleari sotterranei. In una dichiarazione rilasciata giovedì, l'esercito israeliano ha affermato che, durante la notte, l'aeronautica militare ha colpito "un sito infrastrutturale sotterraneo utilizzato dal regime iraniano per immagazzinare missili balistici e siti di stoccaggio per missili destinati all'uso contro gli aerei". L'Iran ha trascorso decenni a costruire bunker sotterranei per proteggere il suo vasto arsenale missilistico, ma le immagini satellitari scattate negli ultimi giorni mostrano la distruzione di diversi missili e lanciatori iraniani.

Impianto di arricchimento di Natanz



Il sito nucleare di Natanz, situato circa 250 km a sud di Teheran nei pressi della città santa di Qom, è il principale centro di arricchimento di uranio del paese. Parte del complesso si trova in profondità, scavata nella roccia e protetta da strutture in cemento armato per resistere a eventuali attacchi aerei. Il sito può teoricamente ospitare fino a 50 mila centrifughe. Attualmente ne sono installate circa 16 mila, di cui 13 mila operative. Qui l’uranio viene arricchito fino al 5 per cento, ma nel vicino impianto pilota di superficie l’Iran ha cominciato ad arricchire uranio fino al 60 per cento, una soglia considerata molto sensibile. Scoperto nel 2002 da un gruppo di opposizione iraniano, Natanz è stato oggetto di numerosi attacchi di sabotaggio, tra cui un blackout con esplosione nel 2021 attribuito a Israele. Negli ultimi anni, Teheran ha iniziato a costruire nuovi tunnel sotterranei nella zona del monte Kūh-e Kolang Gaz Lā, appena oltre la recinzione meridionale, con l’obiettivo di creare una struttura ancora più profonda e protetta. L'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite ha affermato che l'impianto di arricchimento nucleare di Natanz in Iran ha subìto negli scorsi giorni "alcuni danni recenti".

Impianto di arricchimento di Fordow

Il sito di Fordow (o Fordo), situato a circa 30 km da Qom, è scavato nel fianco di una montagna in un’ex base dei Pasdaran. Questo dà all’impianto una particolare protezione naturale, rendendolo molto difficile da colpire con attacchi aerei. Fordow è stato reso pubblico nel 2009, solo dopo che Stati Uniti, Francia e Regno Unito ne avevano denunciato la costruzione segreta all’Onu. Secondo l’accordo sul nucleare del 2015, l’Iran aveva accettato di non svolgere attività di arricchimento a Fordow per 15 anni, mantenendo soltanto 1.044 centrifughe IR-1 inattive per scopi di ricerca non nucleare. Tuttavia, dal 2019 Teheran ha ripreso le operazioni e oggi sono attive circa 2 mila centrifughe, in gran parte di tipo avanzato. Nel febbraio 2023, l’Aiea ha rilevato nel sito tracce di uranio arricchito all’84 per cento, vicino alla soglia militare del 90 per cento. L’Iran ha spiegato che si trattava di una fluttuazione non intenzionale, ma l’episodio ha riacceso le preoccupazioni occidentali.

Centro di tecnologia nucleare di Isfahan



A Isfahan, circa 350 km a sud-est della capitale, si trova un grande centro multifunzionale chiamato Esfahan Nuclear Technology Center. Qui si svolgono attività fondamentali per il ciclo del combustibile: presso l’Uranium Conversion Facility (Ucf) il minerale viene trasformato in esafluoruro di uranio, destinato poi alle centrifughe dei siti di arricchimento. L’impianto comprende anche il Fuel Plate Fabrication Plant (Fpfp), dove si producono placche di combustibile nucleare per il reattore di ricerca di Teheran. Isfahan è anche un polo industriale avanzato dove vengono fabbricati componenti chiave per le centrifughe, come rotori e tubi. Proprio in questo sito l’Iran ha avviato la produzione di piccole quantità di uranio metallico, un materiale strettamente connesso alla fabbricazione di armi nucleari e vietato dall'accordo sul nucleare iraniano del 2015. In una base vicino a Isfahan, il 1° marzo un satellite ha catturato la foto di un lanciamissili intatto, apparentemente in movimento lungo la strada vicino alla struttura. Un cratere nella strada vicina suggeriva che un aereo da guerra statunitense o israeliano avesse tentato di colpire il veicolo, ma lo avesse mancato.

Reattore ad acqua pesante di Arak



Il reattore di Arak, situato nel complesso di Khondab, a circa 250 km a sud-ovest di Teheran, è stato creato per la produzione di isotopi medicali. Nel 2015, il cuore del reattore (calandria) fu rimosso e riempito di cemento, in conformità con l’accordo sul nucleare. Il progetto è stato poi ripensato con il supporto internazionale per limitarne il potenziale bellico. Dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare del 2015, l’Iran ha deciso di completare il reattore autonomamente, seppur con modifiche tecniche. Secondo notifiche ufficiali all’Aiae, l’impianto dovrebbe entrare in funzione nel 2026. Non è noto se abbia già prodotto combustibile irraggiato o se sia stato avviato un processo di riprocessamento.

Reattore di ricerca di Teheran



Presso la sede dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica si trova il piccolo reattore di ricerca fornito dagli Stati Uniti nel 1967, nell’ambito del programma “Atomi per la pace”. Inizialmente funzionante con uranio altamente arricchito, è stato riconvertito per utilizzare uranio a basso arricchimento, riducendo i rischi di proliferazione.

Centrale nucleare di Bushehr



Bushehr, sul Golfo Persico, è l’unica centrale nucleare commerciale iraniana. Costruita con assistenza russa e operativa dal 2011, produce energia elettrica grazie a combustibile nucleare fornito da Mosca, che provvede anche al suo ritiro al termine del ciclo. Questo sistema riduce notevolmente il rischio che il plutonio prodotto venga usato per fini militari. L’Iran sta costruendo altri due reattori simili nello stesso sito.