Nelle immagini dei satelliti si vedono gli edifici del governo iraniano colpiti dai raid di Israele e Stati Uniti

Sono state scattate ieri dai satellitari commerciali della compagnia americana Vantor e mostrano i danni agli edifici giudiziari e dei servizi segreti, alla Corte rivoluzionaria, al quartier generale dei Basij

Le immagini scattate ieri dai satellitari commerciali della compagnia americana Vantor mostrano che gli attacchi aerei statunitensi e israeliani hanno danneggiato o distrutto diversi edifici chiave del governo e della sicurezza iraniani a Teheran. Nelle immagini si vedono gli edifici giudiziari e dei servizi segreti, la Corte rivoluzionaria, che si occupa della sicurezza nazionale e di altri casi speciali, e il quartier generale dei Basij, una branca paramilitare del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.

Qui sopra una panoramica del complesso presidenziale e della residenza di Khomeini a Teheran prima e dopo gli attacchi aerei. Sotto, la Corte Rivoluzionaria Islamica.

Qui sotto il ministero dell'intelligence:

Sopra, l'Università Suprema della Difesa Nazionale di Teheran, la principale istituzione militare-accademica dell'Iran, che forma comandanti senior, dirigenti e funzionari in materia di difesa strategica, sicurezza e politica nazionaleDipendente dallo Stato Maggiore delle Forze Armate, si concentra sulla ricerca a livello di dottorato, sulla geopolitica e sulla gestione delle crisi. Sotto, il quartier generale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica