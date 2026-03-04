Nelle immagini dei satelliti si vedono gli edifici del governo iraniano colpiti dai raid di Israele e Stati Uniti
Sono state scattate ieri dai satellitari commerciali della compagnia americana Vantor e mostrano i danni agli edifici giudiziari e dei servizi segreti, alla Corte rivoluzionaria, al quartier generale dei Basij
Le immagini scattate ieri dai satellitari commerciali della compagnia americana Vantor mostrano che gli attacchi aerei statunitensi e israeliani hanno danneggiato o distrutto diversi edifici chiave del governo e della sicurezza iraniani a Teheran. Nelle immagini si vedono gli edifici giudiziari e dei servizi segreti, la Corte rivoluzionaria, che si occupa della sicurezza nazionale e di altri casi speciali, e il quartier generale dei Basij, una branca paramilitare del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.
Qui sopra una panoramica del complesso presidenziale e della residenza di Khomeini a Teheran prima e dopo gli attacchi aerei. Sotto, la Corte Rivoluzionaria Islamica.
Qui sotto il ministero dell'intelligence:
Sopra, l'Università Suprema della Difesa Nazionale di Teheran, la principale istituzione militare-accademica dell'Iran, che forma comandanti senior, dirigenti e funzionari in materia di difesa strategica, sicurezza e politica nazionaleDipendente dallo Stato Maggiore delle Forze Armate, si concentra sulla ricerca a livello di dottorato, sulla geopolitica e sulla gestione delle crisi. Sotto, il quartier generale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica
Le bombe sui simboli del potere e della repressione del regime e la fine del mito dell'invulnerabilità
Trump rivendica l'attacco all'Iran. E attacca la Spagna: "Alleato terribile. Stop ai commerci". Ancora bombe sul Golfo
"I candidati che avevamo in mente sono morti", dice il presidente americano, dopo il vertice con Merz, a proposito dei possibili nuovi leader iraniani individuati da Washington. La prima conferenza stampa dall'inizio dell'operazione. Duro su Madrid, che ha vietato l'utilizzo delle basi di Rota e Morón. Critiche a Starmer
L'omicidio dell'attivista irachena Yanar Mohammed, dopo i commenti sull'Iran
Era minacciata da anni e la sua uccisione ricorda in modo inquietante quella del ricercatore iracheno Hisham al Hashimi nel 2020. E' stata raggiunta da colpi d’arma da fuoco da due uomini su una motocicletta e secondo molti osservatori, sarebbe stato ordinato e forse eseguito – da una fazione armata filo-iraniana