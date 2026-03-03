L'Iran colpisce con droni l'ambasciata americana a Riad. Chiusa quella in Kuwait

L'attacco nella notte. “Scoprirete presto come risponderemo”, ha detto il presidente Trump. Per motivi di sicurezza è stato richiamato anche il personale governativo statunitense non essenziale anche da Giordania, Bahrein e Iraq

Gli Stati Uniti hanno chiuso l’ambasciata a Riad dopo un attacco con due droni attribuito all’Iran e avvenuto nella notte. La sede diplomatica ha invitato i cittadini americani a evitare l’area fino a nuova comunicazione e a restare al riparo anche a Gedda e Dhahran. In un'intervista il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti si preparano a rispondere: “Scoprirete presto come”, ha detto.

Il livello di allerta si è alzato in tutta la regione. Per questo è stata chiusa anche l’ambasciata americana in Kuwait.Tutti gli appuntamenti consolari, ordinari ed emergenziali, sono stati cancellati e l'ambasciata ha fatto sapere che comunicherà la ripresa delle operazioni quando sarà possibile.

Ma il dipartimento di Stato americano ha disposto la partenza obbligatoria del personale governativo statunitense non essenziale e dei loro familiari anche da Giordania, Bahrein e Iraq per motivi di sicurezza. Secondo il dipartimento di Stato, il personale in Giordania e Bahrein sarebbe esposto a una minaccia continua di attacchi con droni e missili da parte dell'Iran, oltre a significative interruzioni dei voli commerciali e al rischio di attentati terroristici. Per quanto riguarda l'Iraq, viene segnalato un elevato rischio di violenze e rapimenti.

Si tratta della prima evacuazione obbligatoria di personale non essenziale dalle tre ambasciate da quando Stati Uniti e Israele hanno avviato operazioni militari contro l'Iran, lo scorso fine settimana. La misura riflette l'innalzamento del livello di rischio in tutta la regione mentre Teheran prosegue le sue ritorsioni, prendendo di mira soprattutto strutture militari e diplomatiche statunitensi. Le interruzioni dei voli commerciali potrebbero rendere difficile per alcuni cittadini statunitensi lasciare l'area.

