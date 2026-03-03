“La democrazia deve difendersi”. Parla Amidror, ex consigliere per la sicurezza d'Israele

L'ex generale di stato maggiore israeliano invita a trarre numerose lezioni dalla guerra in medio oriente: "Non c’è più paura di affrontare il male e le dittature. Il tempo in cui le democrazie come Israele e America guardano i nemici e si ritirano impauriti è finito. La democrazia deve essere aggressiva di fronte alle minacce"

“Hezbollah è entrato in guerra, lanciando missili e droni contro Israele e per noi è una dichiarazione di guerra”. Così al Foglio Yaakov Amidror, ex generale di stato maggiore israeliano e consigliere per la sicurezza nazionale del governo di Benjamin Netanyahu. “Ci vorranno giorni per vedere altri attacchi israeliani in Libano e intanto americani e israeliani continuano la guerra in Iran”. Guerra che ha tre obiettivi, dice Amidror. “Il primo è distruggere il loro programma nucleare e militare. Qualsiasi apparato legato a questo programma verrà raso al suolo. Il secondo obiettivo è far sì che gli iraniani al termine della guerra non avranno più modo di produrre missili. Dopo la guerra di giugno 2025 il programma nucleare iraniano è stato molto indebolito. Ma hanno cercato di riprenderlo, soprattutto nella parte missilistica”. Il terzo obiettivo è più complicato. “Perché non è misurabile: indebolire il regime iraniano al punto che l’opposizione potrà uscire di casa, senza paura di essere massacrata, e prendere il potere. Come? Non lo sappiamo ancora. E’ chiaro che le Guardie della rivoluzione verranno distrutte, poi toccherà ai Basij, ma parliamo di un milione di persone fedeli al regime. Non sarà facile”. C’è anche un approccio indiretto, spiega Amidror: “Gli Stati Uniti stanno distruggendo la marina iraniana, che ha interrotto il traffico nello stretto di Hormuz”.

Israele è non solo fiducioso che un cambio di regime in Iran sia possibile, ma che gli Stati Uniti rimarranno in campo finché non accadrà, hanno dichiarato ieri alti funzionari israeliani ai giornali del paese. Raz Zimmt, direttore del programma Iran e asse sciita presso l’Institute for National Security Studies, stima che lo scenario più plausibile in questa fase non sia un cambio di regime, ma piuttosto un cambiamento all’interno dell’attuale leadership. Riguardo alla domanda su quando gli iraniani scenderanno ancora in piazza, Zimmt dice: “Il presupposto di base è che i Basij e le Guardie rivoluzionarie siano ancora in grado di reprimere efficacemente le manifestazioni. Ci vorrà molto tempo prima che i cittadini iraniani si sentano abbastanza sicuri da scendere in piazza”.

“Perché il regime non dovrebbe collassare?” si domanda retoricamente Amidror. “Io spero che si arrivi al collasso. Non possiamo fare il regime change al posto degli iraniani. Se non dovesse accadere, faremo in modo che il regime non abbia i mezzi per distruggere Israele, per produrre missili e per assemblare armi atomiche. Ma sono ottimista che a un certo punto la dittatura cadrà. Più diventa debole, più aumentano le possibilità che crolli. Il regime iraniano a Teheran ha lo stesso sostegno che aveva Saddam Hussein a Baghdad, che aveva una sua base. La differenza sono i soldati americani che entrarono in Iraq”. Donald Trump ieri ha dichiarato di non escludere l’invio di truppe in Iran se necessario. “Non dico come ogni presidente: ‘Non ci saranno uomini sul campo’. Dico ‘probabilmente non ne abbiamo bisogno’ o ‘ci saranno se sono necessari”, ha detto Trump al New York Post. I dirigenti della Repubblica islamica non faranno come gli Assad in Siria, spiega Amidror. “I capi del regime iraniano non scapperanno a Parigi, è gente seria, gente tosta, rimarranno e combatteranno”.

La domanda è quanto può resistere l’Iran. Pini Yungman, ex capo della Difesa aerea della Rafael Advanced Defense Systems ed ex comandante della difesa aerea dell’esercito israeliano, oggi presidente di Tsg Group, sviluppatore di un sistema di comando e controllo che svolge un ruolo chiave nella protezione del fronte interno israeliano, avanza un’ipotesi: “Dato che hanno già lanciato dai 150 ai 175 missili contro Israele, oltre ai missili contro i paesi del Golfo, tra cui l’Arabia Saudita, si stima che abbiano lanciato in totale 250 missili. Questo significa che hanno ancora abbastanza missili per resistere per giorni, ma non per mesi”. Yungman stima l’arsenale iraniano a ben oltre mille missili, sebbene la Repubblica islamica potrebbe aver iniziato la guerra con più del doppio. La politica di Teheran di razionamento dei missili contrasta con il suo approccio durante la “guerra dei 12 giorni” di giugno: duecento missili lanciati in una notte. E questa volta, l’Iran sta anche sparando contro le basi statunitensi nei paesi del Golfo e contro le portaerei statunitensi nella regione.

Amidror invita a trarre numerose lezioni da questa guerra. “E’ chiaro che il tempo in cui le democrazie come Israele e America guardano i nemici e si ritirano impauriti è finito. Non c’è più paura di affrontare il male e le dittature. Da quando americani e britannici decisero di non rispondere ad Assad dopo l’uso di armi chimiche, le famose linee rosse di Obama, era chiaro che le democrazie avevano paura. Pensiamo che le dittature siano forti e che non possiamo fare niente, ma non è vero. Khamenei pensava di poter fare quello che voleva. In occidente si pensava ‘è un regime che uccide 30 mila cittadini e che vuole l’atomica, cosa possiamo fare?’. Ecco cosa puoi fare. E se abbattiamo il regime iraniano, si pensava, il mondo si infiammerebbe. Falso. Puoi rovesciare un regime con la forza. La democrazia deve essere aggressiva di fronte alle minacce. Poi c’è una lezione per Israele: dobbiamo essere forti”. E una per l’Europa. “Non avete più stamina?”.