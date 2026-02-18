Mediazione e repressione: mentre tratta con Trump, l'Iran impicca manifestanti

A Ginevra gli iraniani chiedevano alla delegazione americana la revoca delle sanzione in cambio della sospensione dell'arricchimento dell'uranio per tre anni e nel frattempo il regime degli ayatollah condannava a morte altri quattordici manifestanti. A Teheran ristagna l'odore del sangue

Roma. “I colloqui sul nucleare dipendono dalla capacità degli Stati Uniti di evitare richieste irrealistiche”. Tradotto secondo il Wall Street Journal: gli iraniani vogliono la revoca delle sanzioni in cambio della sospensione dell’arricchimento dell’uranio per tre anni, ma in assenza di un impegno a fermare del tutto il programma atomico la domanda è se sarà sufficiente a soddisfare Donald Trump. Ieri, all’ambasciata dell’Oman a Ginevra, si è svolto il secondo round di colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, prima di volare a Teheran ha detto che è stato raggiunto un “accordo di intesa su un insieme di principi guida”. La delegazione americana era guidata da Steve Witkoff e Jared Kushner e c’era anche il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Parlando alla Bbc, il viceministro degli Esteri iraniano Majid Takht Ravanchi ha lasciato intendere che gli Stati Uniti non insistono più sull’arricchimento zero: “Non è più sul tavolo”. Nelle stesse ore, Russia e Cina si univano all’Iran in esercitazioni nello stretto di Hormuz, chiuso per poche ore e cruciale rotta da cui passa il venti per cento del petrolio mondiale (e il petrolio iraniano che per l’80 per cento va in Cina), mentre il Pentagono ha dispiegato due portaerei, navi e aerei da guerra. La mancanza di rotte alternative rende Hormuz ancora più critico dal punto di vista strategico. Si calcola che una sua eventuale chiusura porterebbe subito il prezzo del petrolio a barile dagli attuali 68 a oltre 120 dollari, con tutte le conseguenze economiche. La Casa Bianca è sotto pressione anche da Israele: il premier Benjamin Netanyahu, che ha appena incontrato Trump a Washington, vuole lo smantellamento totale dell’infrastruttura nucleare iraniana e dei suoi missili balistici. L’Iran è l’unico paese senza armi nucleari ad aver prodotto uranio arricchito al 60 per cento, vicina all soglia del 90 per cento necessaria per un’arma atomica. A Trump ieri ha risposto Ali Khamenei: “Non giureremo fedeltà a leader corrotti al potere negli Stati Uniti”. La Guida suprema ha poi minacciato di affondare le navi americane. “Sono a Ginevra con idee concrete per raggiungere un accordo giusto”, dichiarava ieri mattina il ministro degli Esteri iraniano Araghchi. “Ciò che non è sul tavolo è la sottomissione”.

E non sembra sul tavolo degli americani neanche la difesa del dissenso iraniano, nonostante l’aiuto promesso da Trump e mai arrivato. Mentre a Ginevra l’Iran cercava la mediazione, in casa il regime accelerava la repressione: condannati a morte altri quattordici manifestanti, mentre riprendevano le manifestazioni per la fine dei quaranta giorni di lutto per i morti di gennaio. Ieri sono arrivate immagini di spari sulla folla al cimitero di Abdanan. In totale, dal 1 gennaio al 12 febbraio, il regime ha comminato ed eseguito 417 condanne a morte per impiccagione (111 solo a febbraio). In realtà, il numero effettivo sarebbe di gran lunga superiore alle 417 e altrettante sarebbero avvenute in segreto nelle carceri iraniane. Al culmine delle proteste, tra l’8 e il 13 gennaio, la priorità delle cure non era determinata dalla gravità delle ferite, ma dal livello di sicurezza assegnato ai pazienti. Cure deliberatamente interrotte, causando la morte dei dissidenti. Feriti attaccati ai ventilatori e all’ossigeno e privati delle macchine. Altri portati dalla terapia intensiva all’obitorio mentre avevano ancora segni vitali. Medici e infermieri arrestati per essersi rifiutati di eseguire tali ordini. Pazienti che insistevano per essere dimessi nonostante le gravi ferite per evitare gli arresti. Certificati di morte emessi senza seguire le procedure legali. Pazienti feriti trasferiti dai letti d’ospedale a luoghi sconosciuti. Cartelle cliniche sequestrate dagli ospedali. “Se la comunità globale non reagisce in modo deciso quando 216 scolari vengono uccisi a colpi d’arma da fuoco e sepolti in segreto, ciò consente che il più grave dei crimini venga commesso impunemente”, ha affermato ieri Bahar Ghandehari del Centro per i diritti umani in Iran. Associazioni di insegnanti hanno indetto scioperi per domani in segno di protesta. Iran International parla di 36,500 morti in totale. Mentre a Ginevra tira aria di appeasement, in Iran ristagna l’odore di sangue.