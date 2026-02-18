Il Pentagono contro Claude, l'AI di Anthropic

Secondo Axios, Pete Hegseth sarebbe “vicino” a tagliare i legami commerciali con l'unico modello di AI disponibile nel sistema militare che gestisce le informazioni riservate. Il costo per Amodei sarebbe altissimo, ma se non lo paga Anthropic, lo pagheremo noi in termini di protezione

Il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, è “vicino” a tagliare i legami commerciali con Anthropic – ha detto un funzionario del ministero al sito Axios – e a designare questo colosso dell’intelligenza artificiale come un “rischio per la catena di approvvigionamento”, che in altre parole significa che chiunque voglia fare affari con l’esercito americano deve tagliare i legami con Anthropic: “Sarà una vera seccatura districarci – dice il funzionario – e faremo in modo che la società paghi un prezzo per averci forzato la mano in questo modo”. Questo tipo di sanzione, chiosa Axios, è solitamente riservata agli avversari stranieri, cioè s’attaglia poco a Claude, l’intelligenza artificiale di Anthropic, che al momento è l’unico modello di AI disponibile nel sistema militare che gestisce le informazioni riservate, oltre a essere leader mondiale per molte applicazioni di business.

Per fare un esempio di quanto Claude sia rilevante per il Pentagono basta citare un (altro) scoop di Axios che ha documentato l’utilizzo di Claude nell’operazione che ha portato alla cattura dell’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. Il ceo di Anthropic, Dario Amodei, sta cercando di posizionare la sua società dalla parte degli eticamente responsabili, cosa che non gli riesce del tutto, come dimostrano le lettere che alcuni dipendenti di alto livello hanno scritto dimettendosi: tra velocità ed etica, continua a vincere la prima, in un settore in cui la competizione è vertiginosa. Ma Amodei insiste, in particolare con il Pentagono e ha chiesto che la sua AI non sia utilizzata per spiare in modo massiccio gli americani e per gestire armamenti in cui non c’è una supervisione umana. Il costo per lui è altissimo, se davvero il Pentagono deciderà di tagliare fuori Anthropic e di impedire alle aziende che lavorano con il Pentagono di utilizzare Claude. Ma se non lo paga Anthropic, lo pagheremo noi in termini di protezione.