Che cosa sappiamo della sparatoria nel campus della South Carolina State University

Due persone sono rimaste uccise e una terza ferita. Due giorni fa la strage nella Tumbler Ridge Secondary School, in Canada

Una nuova sparatoria in un'università degli Stati Uniti. Nella notte del 12 febbraio, all’interno del campus della South Carolina State University, nello Stato della South Carolina, due persone sono rimaste uccise e una terza ferita. Secondo quanto comunicato dall’ateneo, l’allerta è scattata intorno alle 21:15 locali dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco nel complesso residenziale studentesco Hugine Suites, situato nel campus di Orangeburg. L’università ha immediatamente disposto il lockdown dell’area e sospeso le lezioni per il giorno successivo, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni di sicurezza e ricerca. Al momento, le identità delle vittime non sono state rese note e non sono stati comunicati aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del ferito. Le indagini sono guidate dalla State Law Enforcement Division, con il supporto della polizia locale e dello sceriffo della contea. Non risultano arresti per il momento.

Un campus già segnato dalla violenza e la sparatoria in Canada pochi giorni fa

L’episodio odierno richiama alla memoria le due sparatorie avvenute nell’ottobre 2025, durante le celebrazioni del ritorno a casa dell’università, che avevano provocato la morte di una giovane donna e il ferimento di un uomo. Anche allora i fatti si erano verificati nelle vicinanze dello stesso complesso residenziale, il che aveva spinto la dirigenza universitaria rafforzare le misure di sicurezza. Fondata nel 1896, la South Carolina State University è l’unica università pubblica storicamente afroamericana dello stato e conta oltre 2.500 studenti.

A riaccendere il dibattito sulla sicurezza nei luoghi educativi, è stata anche la drammatica sparatoria avvenuta due giorni fa in Canada, nella provincia della British Columbia. Nel piccolo centro di Tumbler Ridge, un attacco armato in una scuola secondaria ha causato numerose vittime e decine di feriti, in quello che è stato descritto come uno degli episodi più gravi della storia recente del paese. La vicinanza temporale tra i due eventi, pur in contesti molto diversi, riporta al centro il tema della sicurezza nei campus e nelle scuole nordamericane. Negli Stati Uniti, dove le sparatorie in ambienti educativi restano un fenomeno ricorrente, le università stanno intensificando i protocolli di emergenza e la presenza delle forze di sicurezza. Nel frattempo, la comunità della South Carolina State University resta in attesa di risposte: gli investigatori stanno cercando di chiarire movente, dinamica e possibili responsabilità, mentre studenti e personale affrontano l’ennesimo shock legato alla violenza armata.