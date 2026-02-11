la polemica
La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: "Da lei parole oltraggiose". Ecco cosa aveva detto
La relatrice delle Nazioni Unite al forum di Al Jazeera ha definito Israele "un nemico comune dell'umanità". L'intervento del ministro degli Esteri di Parigi Jean-Noël Barrot
"Da Francesca Albanese parole oltraggiose, si dimetta, non rappresenta le Nazioni Unite", ha detto il ministro degli Esteri Francese Jean-Noël Barrot del governo di Michel Barnier.
La relatrice speciale per i territori palestinesi dell'Onu era intervenuta questo weekend all'Al Jazeera Forum e, in un videomessaggio, aveva definito Israele "un nemico comune dell'umanità". Barrot ha ricordato altre frasi di Albanese contro lo Stato ebraico, paragoni con il Terzo Reich e frasi sulle lobby ebraiche. "Albanese prende di mira non il governo israeliano, di cui è lecito criticare la politica, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile. Ha parlato a un forum a cui partecipavano anche un membro di Hamas e un rappresentante del governo iraniano, mentre continua la repressione" degli ayatollah contro i manifestanti.
il vertice
Non basta Draghi per scuotere la competitività Ue. Il “ritiro” in Belgio
Le due linee opposte al consiglio informale dei capi di stato e di governo dell’Ue: da un lato Macron spinge su mercato unico, “preferenza europea” ed Eurobond per finanziare grandi progetti comuni, dall’altro Merz e la Commissione frenano su protezionismo e debito comune, puntando su semplificazione e libero scambio
Caccia moribondi
Macron crede ancora nel progetto Fcas, ma è l'unico. Problemi e piani b
Xi Jinping's bid to rebrand Hong Kong
A Italy-Based Legal Body Is Opening in Hong Kong — and Beijing Is Calling the Shots
After Chinese lobbying and an offer to cover the costs, Unidroit is set to open its first outpost outside Rome in Hong Kong — a move critics describe as legal diplomacy repackaged as political branding, arriving alongside Beijing’s new IOMed mediation body and as the Jimmy Lai case underscores the city’s transformed rule-of-law landscape