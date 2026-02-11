La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: "Da lei parole oltraggiose". Ecco cosa aveva detto

"Da Francesca Albanese parole oltraggiose, si dimetta, non rappresenta le Nazioni Unite", ha detto il ministro degli Esteri Francese Jean-Noël Barrot del governo di Michel Barnier.

La relatrice speciale per i territori palestinesi dell'Onu era intervenuta questo weekend all'Al Jazeera Forum e, in un videomessaggio, aveva definito Israele "un nemico comune dell'umanità". Barrot ha ricordato altre frasi di Albanese contro lo Stato ebraico, paragoni con il Terzo Reich e frasi sulle lobby ebraiche. "Albanese prende di mira non il governo israeliano, di cui è lecito criticare la politica, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile. Ha parlato a un forum a cui partecipavano anche un membro di Hamas e un rappresentante del governo iraniano, mentre continua la repressione" degli ayatollah contro i manifestanti.