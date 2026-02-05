editoriali
Washington non perde tempo con Teheran: vuole negoziare ora
Gli americani sono insofferenti, l’ambiguità degli iraniani non è più ammessa. Teheran vuole dettare le condizioni dell'accordo ma non è nella posizione di farlo. Dall'amministrazione americana un messaggio chiaro: o si negozia o si fa la guerra
La Repubblica islamica dell’Iran pretende di dettare le condizioni per l’incontro con gli americani. Vuole spostare il vertice dalla Turchia all’Oman. Vuole decidere di cosa parlare: soltanto del nucleare e non ammette colloqui sul programma missilistico, il finanziamento dei gruppi armati in giro per il medio oriente e la repressione interna. Pretende che siano presenti soltanto gli omaniti, escludendo la coalizione dei paesi che si sono offerti di mediare, interessati alla rinuncia da parte di Teheran al nucleare sia a nutrire i gruppi come Hamas, Hezbollah o gli houthi che avvelenano la regione. Gli iraniani non hanno intenzione di sentirsi addosso questa pressione, sono paranoici e vogliono dettare le regole. Teheran è indebolita, non è nella posizione di stabilire le condizioni, gli americani che hanno la “big beautiful armada”, l’armata americana mandata in medio oriente, puntata contro la Repubblica islamica, sono sempre più insofferenti e vogliono che gli iraniani si siedano e si mettano a negoziare sul serio. Per questo ieri il segretario di stato americano Marco Rubio ha esposto con chiarezza le aspettative dell’Amministrazione e in serata alcuni funzionari di Washington hanno riferito ad Axios che gli americani sono pronti a ritirarsi dai colloqui e non ammettono un cambio di sede. E’ dalla fine di dicembre che la situazione si trascina, negoziare è l’unica via di fuga da un attacco militare. Nel regime iraniano però non domina soltanto la paranoia di chi pensa che, proprio come a giugno dello scorso anno, i negoziati non risparmieranno Teheran da un attacco, ma anche la convinzione che la sopravvivenza della Repubblica islamica sia messa meno a rischio da un attacco che da un negoziato che imponga delle rinunce importanti. Oggi Steve Witkoff e Jared Kushner, i due emissari di Trump che dovrebbero parlare con gli iraniani, sono in Qatar. Forse non è arrivato il momento delle decisioni definitive, ma Washington, insofferente, sta dicendo: o si negozia o si fa la guerra. Nessuna ambiguità è ammessa.
il reportage
Il ritiro delle Sdf dal campo di al Hol In Siria, ora sotto il controllo di Damasco
Guerre (ibride) stellari. Così Mosca ha intercettato i satelliti europei
Due veicoli spaziali russi hanno pedinato una dozzina di satelliti chiave per settimane. Sono sospettati di "fare attività sigint", avvertono funzionari della sicurezza di Bruxelles, sentiti dal Financial Times. Le comunicazioni non sono criptate: il Cremlino potrebbe manipolare le traiettorie o distruggere i sistemi che servono il continente
Fan club Iran