Macron non sarà presente alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina

Lo ha confermato al Foglio una fonte dell’Eliseo: "Incompatibile con l'agenda del presidente”. Ma dietro l'assenza di domani potrebbero esserci le tensioni tra Parigi e Washington

Ora è ufficiale: il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, non sarà presente domani alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Lo ha confermato al Foglio una fonte dell’Eliseo. “No, non sarà presente. Incompatibile con la sua agenda”, dice la nostra fonte, senza specificare il motivo di un’assenza che susciterà grandi dibattiti, anche perché le prossime Olimpiadi, quelle del 2030, si svolgeranno sulle Alpi francesi.

In questi giorni era filtrata questa versione: Macron non era contento del protocollo che lo voleva seduto accanto al vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance durante la cerimonia a San Siro. Un dettaglio solo in apparenza protocollare, che in realtà racconta le tensioni tra Parigi e Washington. La distribuzione dei posti in tribuna d’onore prevede la disposizione in ordine alfabetico, con gli ultimi due della fila in rappresentanza dei paesi che ospiteranno le prossime due edizioni olimpiche invernali: Francia 2030 e Salt Lake City-Utah 2034. Quella di Macron, di certo, è un’assenza rumorosa.