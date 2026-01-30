Le tecnologie di sorveglianza all'avanguardia degli agenti dell'Ice

Droni, spyware, riconoscimento facciale, localizzazione del cellulare. Così l’agenzia ha innovato gli strumenti per tracciare gli immigrati (e non solo)

Maschere, pistole e equipaggiamento tattico sono segni distintivi inconfondibili degli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice). Meno visibile è una serie di tecnologie invasive che aiutano l'Ice a localizzare e tracciare gli immigrati privi di documenti e, sempre più spesso, i cittadini che si oppongono alla campagna di espulsione del governo. Queste tecnologie, sia visibili che invisibili, stanno trasformando oggi in tutta l'America le prime linee dell'applicazione delle leggi sull'immigrazione e della protesta politica.

Gli agenti federali dell'immigrazione che si stanno diffondendo in Minnesota e in altre parti del paese sono stati recentemente dotati di una serie di tecnologie di sorveglianza all'avanguardia, grazie a una legge approvata la scorsa estate che ha trasformato l'Immigration and Customs Enforcement nell'agenzia di polizia più finanziata del paese. L'Ice non ha perso tempo a spendere il suo fondo di guerra, acquistando nuovi strumenti che vanno dai localizzatori biometrici ai database di localizzazione dei telefoni cellulari, spyware e droni, allentando al contempo le restrizioni sull'uso di alcune di queste tecnologie.

Questi nuovi poteri di sorveglianza arrivano in un momento in cui l'Ice sta anche spingendo i limiti del suo ruolo tradizionale di applicazione delle leggi sull'immigrazione. Negli ultimi mesi, i leader dell'Ice, sostenuti dagli alti funzionari dell'Amministrazione Trump, hanno affermato l'autorità di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per monitorare e indagare sulle reti di manifestanti anti Ice, compresi i cittadini statunitensi. I legislatori democratici e i gruppi per i diritti civili sostengono che l'uso sempre più esteso degli strumenti di sorveglianza da parte dell'agenzia violi i diritti alla privacy e alla libertà di espressione sia degli immigrati che dei cittadini statunitensi.

Giovedì, il dipartimento della Sicurezza nazionale, di cui fa parte l'Ice, ha rivelato in un rapporto annuale che l'agenzia ha ampliato in modo significativo l'ambito operativo dell'uso del riconoscimento facciale, dell'intelligenza artificiale e di altre tecnologie avanzate. Ecco alcune delle tecnologie presenti nel kit di strumenti dell'Ice.

Riconoscimento facciale

Nec e Clearview AI

L'Ice ha iniziato a utilizzare la tecnologia di riconoscimento facciale nelle strade nel corso dell'ultimo anno. Una nuova app realizzata da Nec, Mobile Fortify, consente agli agenti dell'Ice di confrontare immediatamente le scansioni dei volti e delle impronte digitali effettuate con i telefoni sul campo con i database contenenti lo status di immigrazione delle persone e altre informazioni biografiche. In autunno, l'Ice ha acquistato un'app mobile per la scansione dell'iride che, secondo il suo produttore, BI2 Technologies, è in grado di identificare una persona in pochi secondi da una distanza di 15 pollici. Alcuni cittadini statunitensi hanno riferito di aver subìto un controllo in tempo reale dei loro volti da parte dell'Ice o della Customs and Border Protection. “Ha utilizzato il riconoscimento facciale con un altro sistema e questo ha confermato che ero un cittadino. A quel punto mi hanno lasciato andare”, ha dichiarato Julio Garcia, residente a Bloomington, Minnesota, in una dichiarazione in tribunale, descrivendo come gli agenti dell'immigrazione lo hanno arrestato il 9 gennaio. L'Ice, la Cbp, la Nec e la BI2 Technologies non hanno risposto alle richieste di commento.

L'Ice e altre agenzie federali hanno adottato un approccio cauto nei confronti dell'implementazione su larga scala dei sistemi di riconoscimento facciale a causa delle preoccupazioni relative alle violazioni della privacy e alle imprecisioni nell'identificazione delle persone di colore. Un rapporto del Dhs del gennaio 2025 affermava che l'Ice aveva limitato l'uso del sistema di riconoscimento facciale Clearview AI alle indagini su sfruttamento e abusi sessuali su minori. Tuttavia, quando l'Ice ha firmato un nuovo contratto da 3,75 milioni di dollari con Clearview AI a settembre, l'agenzia ha indicato nel registro degli appalti che il sistema sarebbe stato utilizzato anche per indagare su “aggressioni contro agenti delle forze dell'ordine”. Clearview AI ha dichiarato in un comunicato che la sua tecnologia è “uno strumento di ricerca a posteriori che utilizza immagini disponibili al pubblico” per assistere le indagini delle forze dell'ordine.

Lettori di targhe

Motorola Solutions e Thomson Reuters

I lettori di targhe utilizzano telecamere ad alta velocità per fotografare le auto e memorizzare i dati in database commerciali o governativi. Gli agenti dell'Ice possono richiamare la cronologia dei movimenti di un veicolo o cercare tutti i veicoli presenti in una determinata zona in un determinato periodo di tempo, restringendo la ricerca in base al colore dell'auto, alla marca o allo stato di immatricolazione. L'Ice ha ordinato lettori di targhe mobili da Motorola Solutions in autunno e ha rinnovato un contratto per il database di Thomson Reuters, che vanta oltre 20 miliardi di scansioni di targhe, comprese quelle provenienti da feed video di sorveglianza privati. Thomson Reuters ha affermato che questi dati possono mostrare, ad esempio, quando una persona registrata a un indirizzo parcheggia regolarmente la propria auto in un altro luogo. Motorola Solutions e Thomson Reuters non hanno risposto alle richieste di commento.

L'Ice utilizza altri sistemi in modo indiretto. Dopo che il suo accesso ai lettori di targhe Flock Safety di proprietà dei dipartimenti di polizia locali ha suscitato polemiche lo scorso anno, Flock ha dichiarato in agosto di aver “sospeso” un “progetto pilota limitato” con l'unità Homeland Security Investigations dell'Ice. Tuttavia, secondo i registri locali ottenuti da diversi organi di informazione, l'Ice è stata in grado di accedere ai dati di Flock Safety chiedendo ai dipartimenti di polizia locali amici di aiutarla a effettuare le ricerche. “Solo i nostri clienti possono controllare i propri dati e decidere con chi condividerli”, ha affermato un portavoce di Flock, aggiungendo che l'ICE non è un cliente.

Localizzazione del cellulare

L3Harris

I simulatori di celle, chiamati anche Stingray, si mascherano da ripetitori cellulari e inducono i cellulari nelle vicinanze a connettersi, consentendo agli agenti dell'Ice di tracciare la posizione di un telefono in tempo reale. Questi dispositivi, spesso montati sui veicoli, vengono utilizzati in due modi. Se gli agenti conoscono già il numero identificativo del telefono da localizzare, possono utilizzare il simulatore di celle per cercarlo. Possono anche effettuare una scansione di tutti i cellulari presenti nell'area. Sebbene i simulatori di celle telefoniche mostrino la posizione generale di un cellulare, non ne individuano le coordinate GPS esatte, né acquisiscono il contenuto delle comunicazioni su un dispositivo.

Gli agenti dell'Ice devono ottenere un mandato di perquisizione da un giudice prima di utilizzare uno Stingray fornito da aziende come L3Harris, anche se le linee guida dell'Ice prevedono diverse eccezioni di emergenza, come “la necessità di proteggere la vita umana o evitare lesioni gravi”, “l'inseguimento di un criminale in fuga” o “impedire la fuga di un sospetto o di un criminale condannato dalla giustizia”. Nel 2023, l'ispettore generale del Dhs ha pubblicato un rapporto in cui si constatava che gli agenti dell'Ice avevano ripetutamente ignorato la legge che richiede un mandato. L3Harris non ha risposto alla richiesta di commento.

Database di localizzazione dei telefoni

Penlink

Nel 2018, la Corte Suprema ha stabilito nella causa Carpenter contro gli Stati Uniti che i dati di localizzazione dei telefoni cellulari rivelano così tante informazioni sulla vita delle persone che le autorità devono ottenere un mandato per accedervi dalle compagnie telefoniche. “Quando il governo traccia la posizione di un cellulare, ottiene una sorveglianza quasi perfetta”, ha scritto il presidente della Corte Suprema John G. Roberts Jr. nella sentenza della corte. Le agenzie federali hanno trovato una soluzione alternativa: acquistano le informazioni da broker commerciali. Questi broker ottengono i dati da app meteorologiche o di giochi per dispositivi mobili i cui utenti acconsentono al tracciamento. La prima amministrazione Trump ha utilizzato tali servizi per l'applicazione delle leggi sull'immigrazione, come riportato dal Wall Street Journal nel 2020, ma l'Ice ha dichiarato nel gennaio 2024 di aver smesso.

L'agenzia ha ricominciato a utilizzare i dati di localizzazione commerciali. A settembre, l'Ice ha acquistato un abbonamento a uno di questi database, Webloc di Penlink, che consente agli agenti di “geofence” un'area specifica e tracciare tutti i telefoni al suo interno. Questo mese l'Ice ha espresso interesse ad ampliare il proprio kit di strumenti, inviando una “richiesta di informazioni” ai potenziali appaltatori su come le aziende di tecnologia pubblicitaria e di dati di localizzazione possono assistere l'agenzia. Penlink ha rifiutato di commentare.

Informatica forense

Paragon Solutions, Cellebrite e Finaldata

L'Ice dispone di un ampio arsenale di strumenti di informatica forense che consentono di hackerare telefoni e computer bloccati, recuperare file cancellati e leggere informazioni contenute in chat crittografate. Questi potenti strumenti erano tradizionalmente limitati alle indagini dell'agenzia su terrorismo, traffico di minori e altri gravi crimini transnazionali, ma durante il secondo mandato dell'Amministrazione Trump, la leadership ha ordinato lo spostamento delle risorse investigative dell'agenzia verso la campagna di espulsioni.

Nell'ambito della sua campagna di acquisti dello scorso anno, l'Ice ha firmato contratti con le società israeliane Paragon Solutions, che produce spyware in grado di hackerare i telefoni da remoto, e Cellebrite, che consente agli agenti di accedere ai contenuti dei telefoni bloccati che ha sequestrato e di ordinare automaticamente i dati. Ha anche acquistato FINALMobile Forensics di Finaldata e altri software simili in grado di recuperare i dati cancellati dai dispositivi. Cellebrite ha dichiarato in un comunicato che il suo contratto con il Dhs riguarda indagini di sicurezza nazionale. “La tecnologia di Cellebrite è di tipo forense e richiede il possesso fisico di un dispositivo e l'autorizzazione legale appropriata”, ha affermato l'azienda. Finaldata non ha risposto alla richiesta di commento. Paragon non pubblica le informazioni di contatto. L'Ice aveva cercato di acquistare il software Paragon per un certo periodo, ma l'Amministrazione Biden ha congelato l'ordine nel 2024 per verificare se fosse conforme a un ordine esecutivo che vietava agli agenti federali di utilizzare spyware con legami stranieri che potessero costituire una minaccia per il governo degli Stati Uniti. Il congelamento è stato revocato lo scorso anno.

Droni

Skydio e General Atomics

I droni sono sempre più presenti nelle operazioni sul campo delle forze dell'ordine federali, fornendo video aerei in tempo reale alla base. Un modello compatto acquistato dall'Ice, lo Skydio X10D, è pubblicizzato come in grado di rilevare individui da una distanza di 7,5 miglia e di identificarli da una distanza di 0,8 miglia. Molti modelli sono dotati di visori notturni e termocamere. Skydio non ha risposto alla richiesta di commento. L'Ice ha utilizzato piccoli droni per monitorare alcune proteste nel corso dell'ultimo anno. La sua agenzia gemella, la U.S. Customs and Border Protection, ha anche fatto volare un MQ-9 Predator di dimensioni molto più grandi e di livello militare sopra le proteste anti Ice a Los Angeles durante l'estate. Sebbene non sia chiaro quali tecnologie fossero a bordo di quel drone, l'aeronautica militare statunitense ha precedentemente rivelato di aver equipaggiato alcuni MQ-9 Predator prodotti da General Atomics con un sistema “Gorgon Stare” composto da centinaia di telecamere in grado di tracciare tutto ciò che si muove su un'area di 40 miglia quadrate in alta definizione.

Il portavoce della General Atomics, C. Mark Brinkley, ha affermato che i droni MQ-9A di base includono un sistema di telecamere ad alta definizione con sensori a infrarossi e radar in grado di vedere attraverso le nuvole, la pioggia o la nebbia. Ha aggiunto di non poter confermare se la CBP abbia apportato altri aggiornamenti. Nel 2020 la CBP ha dichiarato che le telecamere a bordo dei suoi droni MQ-9 erano in grado di distinguere il colore degli indumenti o se qualcuno trasportasse uno zaino, ma non di identificare i volti. L'Ice ha firmato un contratto da 514.000 dollari per l'acquisto di nuovi droni in autunno, indicando che questi potrebbero svolgere un ruolo più importante in futuro. Il 16 gennaio, la Federal Aviation Administration ha istituito un divieto per i terzi di far volare droni entro 3.000 piedi dalle operazioni dell'Ice, conferendo all'Ice l'autorità esclusiva di monitorare le incursioni dall'alto.

Eva Dou, Artur Galocha, Kevin Schaul

Copyright Washington Post