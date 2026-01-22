Ecco lo statuto del Board of peace di Trump: come funziona e come si entra

Un miliardo di dollari per rimanerci più di tre anni e riunioni almeno una volta l'anno "in qualsiasi altro momento e luogo ritenuto opportuno dal presidente". Il testo integrale dello statuto dell'organizzazione internazionale per la pace promossa da Donald Trump

Ciascuno stato membro resta in carica per un periodo non superiore a tre anni. A meno che non si versi un importo superiore a 1 miliardo di dollari "entro il primo anno dall'entrata in vigore della Carta". Queste alcune delle regole del Board della pace per Gaza promosso e presieduto da Donald Trump, organizzazione internazionale che si propone di "promuovere la stabilità, ripristinare una governance affidabile e basata sulla legge e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti". Non solo medio oriente, quindi.

Ogni stato membro è rappresentato nel Board dal suo capo di stato o di governo. Si può recedere inviando una comunicazione scritta a Trump, indicato come presidente inaugurale del Consiglio. Il Board, inoltre, "convoca riunioni con diritto di voto almeno una volta all'anno e in qualsiasi altro momento e luogo ritenuto opportuno dal presidente".

Ecco il testo integrale dello statuto del Board of Peace.

