il testo
Ecco lo statuto del Board of peace di Trump: come funziona e come si entra
Un miliardo di dollari per rimanerci più di tre anni e riunioni almeno una volta l'anno "in qualsiasi altro momento e luogo ritenuto opportuno dal presidente". Il testo integrale dello statuto dell'organizzazione internazionale per la pace promossa da Donald Trump
Ciascuno stato membro resta in carica per un periodo non superiore a tre anni. A meno che non si versi un importo superiore a 1 miliardo di dollari "entro il primo anno dall'entrata in vigore della Carta". Queste alcune delle regole del Board della pace per Gaza promosso e presieduto da Donald Trump, organizzazione internazionale che si propone di "promuovere la stabilità, ripristinare una governance affidabile e basata sulla legge e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti". Non solo medio oriente, quindi.
Ogni stato membro è rappresentato nel Board dal suo capo di stato o di governo. Si può recedere inviando una comunicazione scritta a Trump, indicato come presidente inaugurale del Consiglio. Il Board, inoltre, "convoca riunioni con diritto di voto almeno una volta all'anno e in qualsiasi altro momento e luogo ritenuto opportuno dal presidente".
Ecco il testo integrale dello statuto del Board of Peace.
difesa e attacco
Il ceo di Ryanair dà una lezione a Musk su quanto si sbaglia sull'Europa
Il discorso al World economic forum
Prendere la Groenlandia "è una piccola richiesta" alla Nato, dice Trump a Davos. Se la risposta è no, ci saranno conseguenze
Il presidente americano chiede negoziati immediati con i paesi dell'Alleanza atlantica per l'acquisizione dell'isola artica. "Se gli europei diranno di sì, lo apprezzeremo. Se diranno di no, ce lo ricorderemo". Il suo discorso al World Economic Forum, in cui ha voluto ribadire che gli europei devono smettere di approfittarsene dell'America