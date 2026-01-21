Il discorso di Trump a Davos

Il presidente americano Donald Trump si trova in Svizzera per prendere parte al World Economic Forum. Poco dopo la partenza dagli Stati Uniti, l’Air Force One ha registrato un lieve guasto di natura elettrica ed è quindi rientrato alla base; Trump ha proseguito il viaggio a bordo di un altro velivolo. "A Davos l’America sarà rappresentata da me. Sarà un viaggio interessante, non so cosa accadrà", ha dichiarato il leader della Casa Bianca. Riguardo alla Groenlandia, ha aggiunto: "Con l’Europa probabilmente riusciremo a trovare un’intesa". Il tycoon, secondo Cbs News che cita un funzionario dell'amministrazione, ha in programma - a margine del World Economic Forum di Davos - cinque incontri bilaterali con leader europei.