Ecco il piano Ue per la pace in Ucraina. I 24 punti presentati a Ginevra

Dal riconoscimento della sovranità ucraina alla gestione dei territori. Una roadmap in 24 punti per mettere fine al conflitto e ridisegnare la sicurezza europe. Il documento

Di fronte allo stallo del conflitto in Ucraina e alla crescente pressione internazionale per una soluzione diplomatica, a Ginevra è stato presentato un articolato piano in 24 punti – più alcune appendici – che delinea una possibile architettura di sicurezza per l’Europa orientale e per i rapporti tra Kyiv, Mosca, Stati Uniti e Nato. Il documento propone misure che spaziano dal riconoscimento della sovranità ucraina alle garanzie di sicurezza, dalla ricostruzione economica alla graduale reintegrazione della Russia nei circuiti globali, fino alla definizione di nuovi assetti territoriali e alla gestione delle questioni umanitarie. Si tratta di una bozza complessa e ambiziosa, che mira a definire un quadro di pace duratura attraverso obblighi giuridicamente vincolanti e un meccanismo di monitoraggio internazionale.

Eccolo così come riportato da Reuters, nella nostra traduzione in italiano.

1. La sovranità dell'Ucraina deve essere riconfermata.

2. Sarà raggiunto un accordo di non aggressione totale e completo tra Russia, Ucraina e NATO. Tutte le ambiguità degli ultimi 30 anni saranno risolte.

(Il punto 3 del piano statunitense è stato cancellato. Una bozza di tale piano visionata dalla Reuters affermava: "Ci si aspetterà che la Russia non invada i suoi vicini e che la NATO non si espanda ulteriormente.")

4. Dopo la firma dell'accordo di pace, si terrà un dialogo tra Russia e NATO per affrontare tutte le preoccupazioni in materia di sicurezza e creare un ambiente di de-escalation per garantire la sicurezza globale e aumentare le opportunità di connettività e le future opportunità economiche.

5. L'Ucraina riceverà solide garanzie di sicurezza

6. La dimensione dell'esercito ucraino sarà limitata a 800.000 unità in tempo di pace.

7. L'adesione dell'Ucraina alla NATO dipende dal consenso dei membri della NATO, che non esiste.

8. La NATO accetta di non dislocare in modo permanente truppe sotto il suo comando in Ucraina in tempo di pace.

9. I caccia della NATO saranno di stanza in Polonia

10. Garanzia degli Stati Uniti che rispecchia l'articolo 5

a. Gli Stati Uniti riceveranno un risarcimento per la garanzia

b. Se l'Ucraina invade la Russia, perde la garanzia

c. Se la Russia invadesse l'Ucraina, oltre a una robusta risposta militare coordinata, tutte le sanzioni globali verrebbero ripristinate e qualsiasi tipo di riconoscimento del nuovo territorio e tutti gli altri benefici derivanti da questo accordo verrebbero revocati.

11. L'Ucraina ha i requisiti per l'adesione all'UE e otterrà un accesso preferenziale al mercato europeo a breve termine, mentre questa è in fase di valutazione.

12. Un solido pacchetto di riqualificazione globale per l'Ucraina, che include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a. Creazione di un fondo di sviluppo ucraino per investire in settori ad alta crescita, tra cui tecnologia, data center e sforzi di intelligenza artificiale

b. Gli Stati Uniti collaboreranno con l'Ucraina per ripristinare, far crescere, modernizzare e gestire congiuntamente l'infrastruttura del gas dell'Ucraina, che comprende i suoi gasdotti e le strutture di stoccaggio.

c. Uno sforzo congiunto per riqualificare le aree colpite dalla guerra per ripristinare, riqualificare e modernizzare le città e le aree residenziali

d. Sviluppo delle infrastrutture

e. Estrazione di minerali e risorse naturali

f. La Banca Mondiale svilupperà un pacchetto di finanziamenti speciale per fornire finanziamenti volti ad accelerare questi sforzi.

13. La Russia sarà progressivamente reintegrata nell'economia globale

a. L'alleggerimento delle sanzioni sarà discusso e concordato in fasi successive e caso per caso.

b. Gli Stati Uniti stipuleranno un accordo di cooperazione economica a lungo termine per perseguire uno sviluppo reciproco nei settori dell'energia, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dell'intelligenza artificiale, dei data center, delle terre rare, dei progetti congiunti nell'Artico, nonché di varie altre opportunità aziendali reciprocamente vantaggiose.

c. La Russia sarà invitata nuovamente nel G8

14. L'Ucraina sarà completamente ricostruita e risarcita finanziariamente, anche attraverso i beni sovrani russi che rimarranno congelati finché la Russia non risarcirà i danni subiti dall'Ucraina.

15. Sarà istituita una task force congiunta per la sicurezza con la partecipazione di Stati Uniti, Ucraina, Russia ed Europa per promuovere e far rispettare tutte le disposizioni del presente accordo.

16. La Russia sancirà legislativamente una politica di non aggressione nei confronti dell'Europa e dell'Ucraina

17. Gli Stati Uniti e la Russia concordano di estendere i trattati di non proliferazione e controllo nucleare, incluso il Fair Start

18. L'Ucraina accetta di rimanere uno Stato non nucleare ai sensi del TNP

19. La centrale nucleare di Zaporizhzhia verrà riavviata sotto la supervisione dell'AIEA e l'energia prodotta verrà equamente ripartita al 50% tra Russia e Ucraina.

20. L'Ucraina adotterà le norme dell'UE sulla tolleranza religiosa e sulla tutela delle minoranze linguistiche.

21. Territori

L'Ucraina si impegna a non riconquistare il suo territorio sovrano occupato con mezzi militari. I negoziati sugli scambi territoriali inizieranno dalla Linea di Contatto.

22. Una volta concordati i futuri accordi territoriali, sia la Federazione Russa che l'Ucraina si impegnano a non modificarli con la forza. Eventuali garanzie di sicurezza non saranno applicate in caso di violazione di tale obbligo.

23. La Russia non ostacolerà l'uso del fiume Dnepr da parte dell'Ucraina per scopi commerciali e saranno raggiunti accordi affinché le spedizioni di grano possano circolare liberamente attraverso il Mar Nero.

24. Sarà istituito un comitato umanitario per risolvere le questioni aperte:

a. Tutti i prigionieri e i corpi rimanenti saranno scambiati secondo il principio del "Tutti per tutti"

b. Tutti i detenuti civili e gli ostaggi saranno restituiti, compresi i bambini

c. Ci sarà un programma di ricongiungimento familiare

d. Saranno adottate misure per affrontare le sofferenze delle vittime del conflitto

25. L'Ucraina terrà le elezioni il prima possibile dopo la firma dell'accordo di pace.

26. Saranno adottate misure per far fronte alle sofferenze delle vittime del conflitto.

27. Il presente accordo sarà giuridicamente vincolante. La sua attuazione sarà monitorata e garantita da un Consiglio per la Pace, presieduto dal Presidente Donald J. Trump. Ci saranno sanzioni per la violazione.

28. Una volta che tutte le parti avranno accettato il presente memorandum, il cessate il fuoco entrerà immediatamente in vigore non appena entrambe le parti si saranno ritirate nei punti concordati per l'inizio dell'attuazione dell'accordo. Le modalità del cessate il fuoco, incluso il monitoraggio, saranno concordate da entrambe le parti sotto la supervisione degli Stati Uniti.