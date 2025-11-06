Chi è Abigail Spanberger, l'ex agente della Cia che ha conquistato la Virginia

La democratica centrista e moderata sarà la prima donna a governare lo stato americano. Il suo incredibile percorso da agente segreto fino al Congresso e poi a governatrice raccontato dal Washington Post

Nel 2014, Abigail Spanberger doveva prendere una decisione. La sua giovane famiglia viveva a Los Angeles, dove lei lavorava come agente della Cia su casi legati ai cartelli della droga, ed era giunto il momento di richiedere il suo prossimo incarico. Lei e suo marito Adam hanno dato un mappamondo giocattolo alla loro figlia di 5 anni, Claire, e le hanno descritto infinite possibilità di avventura. “Dove dovremmo andare?”, le hanno chiesto. Inghilterra? Costa Rica? Kenya? Claire aveva un'altra idea: Virginia. “No!” ribatté Spanberger. “È il lavoro della mamma. Non andremo in Virginia.” “Perché non dovremmo andare in Virginia?” disse Claire. “Tutte le persone che amiamo vivono in Virginia.”

Una scelta straziante diede inizio a quella che Spanberger pensava sarebbe stata una deviazione temporanea dal percorso di una carriera da sogno. Si sarebbero trasferiti nella periferia di Richmond, così le sue tre figlie avrebbero potuto trascorrere alcuni anni circondate dai nonni, dai cugini, dalle zie e dagli zii. Poi lei sarebbe potuta tornare alla sua carriera di spia giramondo, o magari a un lavoro presso la sede della CIA a Langley. Il destino aveva altri piani. Appena un decennio dopo, martedì Spanberger è stata eletta governatrice del Commonwealth della Virginia con un margine a doppia cifra. A gennaio, sarà la prima donna a entrare in una linea di uomini che risale al governatore Patrick Henry nel 1776. Oltre a fare la storia, Spanberger sarà anche vista come un modello per far risorgere un partito che soffre di un'approvazione pubblica storicamente bassa ed è stato escluso dal potere a Washington.

I democratici sono alla disperata ricerca di una formula per riconquistare il controllo del Congresso e della Casa Bianca. Ma le elezioni di martedì, pur portando vittorie gradite, hanno anche inviato un segnale contrastante. I centristi hanno ottenuto vittorie governative in Virginia e nel New Jersey, che ha eletto la deputata Mikie Sherrill. Sherrill, ex pilota di elicotteri della Marina, è una cara amica di Spanberger; quando erano al Congresso, hanno trascorso quattro anni come coinquiline nei giorni feriali in un appartamento spartano a Capitol Hill. Entrambe elette nel 2018, facevano parte di un gruppo affiatato di donne parlamentari con credenziali in materia di sicurezza nazionale che si autodefinivano “le toste”. Ma nella corsa alla carica di sindaco di New York, gli elettori hanno scelto in modo schiacciante il 34enne fenomeno Zohran Mamdani, un socialista democratico autoproclamato, segnando una forte svolta a sinistra.

Il trionfo di Spanberger alle urne è solo l'inizio, ha detto in un'intervista a bordo del suo autobus elettorale una settimana prima delle elezioni. “Il mio obiettivo è che la gente dica: ‘Oh, mio Dio, guardate qui. Possiamo vincere e vinceremo’. E poi dimostrare come sarà nella realtà e come sarà un buon governo”, ha detto. La sua è stata una traiettoria politica folgorante. Spanberger è arrivata al Congresso sull'onda anti-Trump che ha portato più di 100 donne a conquistare seggi alla Camera, un record. Come candidata novizia di 39 anni che promuoveva il pragmatismo e prometteva di proteggere l'Affordable Care Act, ha ribaltato un distretto congressuale dell'area di Richmond che era stato nelle mani dei repubblicani per quasi mezzo secolo.

Spanberger trovava la Camera frustrantemente vincolata da procedure, ideologie e rigidi schieramenti partitici, una cultura in contrasto con i valori e le preoccupazioni degli elettori del suo 7° distretto congressuale. Quando i democratici persero inaspettatamente seggi alla Camera nonostante la vittoria presidenziale di Joe Biden nel 2020, lei ammonì i suoi colleghi del Congresso: “Non dobbiamo mai più usare le parole ‘socialista’ o ‘socialismo’”. La pensava allo stesso modo anche riguardo agli slogan progressisti di tendenza come “defund the police” (tagliare i fondi alla polizia). Nel novembre 2023, Spanberger ha annunciato che non si sarebbe candidata per un quarto mandato e che avrebbe invece cercato di ottenere la carica più alta della Virginia. Ha condotto una campagna elettorale di due anni con una leggerezza rara per un democratico in questi tempi politici, soprattutto dopo la rielezione di Donald Trump.

Spanberger gesticola mentre parla. Quando incontra la folla, abbraccia compulsivamente tutti. Raramente menziona il presidente per nome, soffermandosi invece su ciò che le politiche della sua amministrazione stanno causando a uno Stato con centinaia di migliaia di dipendenti federali. Sottolinea invariabilmente la sua posizione di membro più bipartisan della delegazione congressuale della Virginia. Avendo goduto fin dall'inizio di un comodo vantaggio nei sondaggi, non c'era dubbio che il suo orientamento moderato avrebbe prevalso sul conservatorismo dogmatico del vice governatore Winsome Earle Sears (Repubblicano).

Dopo quattro anni di governo repubblicano sotto Glenn Youngkin, un altro nome che lei raramente menziona, Spanberger ha affermato che mostrerà "quanto possono cambiare le cose da un governatore all'altro. Il modo in cui è possibile avere un impatto significativo e rapido sulla vita delle persone è, a mio avviso, davvero impressionante ed entusiasmante". Tra le sue prime azioni, ha affermato, ci sarà l'abolizione dell'ordine di Youngkin che impone alle forze dell'ordine locali di collaborare alla repressione federale dell'immigrazione voluta da Trump. Tuttavia, quando è stata interrogata sulle politiche restrittive di Youngkin riguardo ai bambini transgender nello sport e nei bagni, è rimasta vaga. Invece di esprimere chiaramente le proprie opinioni, ha affermato che si tratta di questioni che dovrebbero essere lasciate alle comunità locali. Youngkin ha affermato che Spanberger “non ha una bussola morale”. Durante tutta la campagna elettorale, i repubblicani hanno cercato di etichettarla come una “falsa moderata”. Hanno sottolineato i suoi voti al Congresso a sostegno delle politiche dell'amministrazione Biden, un record che un comunicato stampa del Partito Repubblicano ha descritto come “estremismo con un team di PR”.

Ma non ha funzionato. Spanberger ha la sua lista di priorità: “Siamo preoccupati per l'accessibilità economica e gli alloggi, l'assistenza sanitaria e l'energia, le sfide reali e il desiderio di vedere rafforzate le scuole pubbliche, un desiderio reale di vedere una crescita della nostra economia in cui le persone con una buona idea o un sogno possano costruire la loro attività qui in Virginia”. Al centro di tutto ciò c'è quello che il governatore eletto definisce un “innato senso di urgenza”.

Leggi anche: Il voto In Virginia la moderata Spanberger punta tutto sui disastri economici di Trump Matteo Muzio

Dall'Università della Virginia alla CIA

Abigail Anne Davis sapeva fin dall'inizio che voleva diventare una spia. Da bambina scriveva il suo diario in codice e sorvegliava le sue sorelle più piccole. Alle elementari scoprì di avere un talento per le lingue straniere quando iniziò a imparare lo spagnolo dalla nonna ecuadoriana di una sua compagna di giochi. Secondo sua sorella Meredith Schatz, quando si laureò, Spanberger parlava correntemente altre cinque o sei lingue. C'era qualcos'altro che contraddistingueva la primogenita della famiglia, ha detto Schatz: “Non ho mai incontrato nessuno più attento di Abigail alle cose che qualcuno non diceva o non faceva. Sai, il linguaggio del corpo e il modo in cui le persone scelgono le parole. Ha una comprensione molto acuta e perspicace di ciò che dicono e di ciò che non dicono”.

La propensione per il lavoro investigativo le è stata trasmessa dal padre, che era un ispettore postale federale. I suoi incarichi hanno portato la famiglia a trasferirsi da Red Bank, nel New Jersey, dove Abigail è nata nel 1979, al Maine, nell'area di New York City, a Filadelfia e infine vicino a Richmond, dove i Davis si sono stabiliti quando Abigail aveva 13 anni.

La propensione all'attivismo di Spanberger è stata ereditata dalla madre, infermiera e appassionata sostenitrice dell'Equal Rights Amendment, che ha apposto un adesivo sul paraurti dell'auto di famiglia con una citazione di Papa Paolo VI: “Se vuoi la pace, lavora per la giustizia”.

La sua conoscenza con Adam Spanberger al liceo sbocciò in una storia d'amore quando erano studenti all'Università della Virginia: l'unione fu facilitata dal fatto che la professione che lui intendeva intraprendere come ingegnere avrebbe reso più facile adattarsi ai frequenti cambiamenti di residenza. Dopo la laurea nel 2001, Spanberger si trasferì ad Amburgo, dove insegnò inglese e si iscrisse a un programma MBA della durata di 12 mesi. Poi accadde l'11 settembre. “Ho semplicemente deciso che, se volevo tornare a casa e lavorare per la CIA in futuro, perché aspettare?”, ha ricordato. Nel dicembre 2002, ha ricevuto un'offerta “condizionata” dall'agenzia. Ma data la mole di lavoro, con centinaia di migliaia di domande in arrivo a causa dell'inizio della guerra al terrorismo, il controllo dei suoi precedenti avrebbe richiesto anni per essere completato.

Nel frattempo, ha deciso di seguire le orme di suo padre entrando nel Postal Inspection Service. Spanberger ha risposto alle chiamate relative alla “polvere bianca” in un periodo in cui nella posta comparivano lettere contenenti antrace letale. La CIA le ha finalmente comunicato la data di inizio, luglio 2006, tre mesi dopo il suo matrimonio con Adam. Era un'agente operativa, il che significava che aveva il compito di trovare, reclutare e instaurare rapporti con cittadini stranieri che potessero avere informazioni di valore per il governo degli Stati Uniti.

Spanberger non può rivelare nulla di più specifico se non che il suo primo incarico all'estero è stato in “Europa occidentale” (anche se basta una breve ricerca su Internet per capire che si trattava di Bruxelles). Ha affermato di aver posseduto cinque passaporti e, per tenere traccia delle sue varie identità, memorizzava le date di nascita e altre informazioni personali delle persone che conosceva. Era un'attività di spionaggio possibile in un'epoca precedente alla biometria e al tracciamento GPS tramite le onnipresenti torri cellulari. “Viaggiavo con il mio ‘vero nome’, ma poi incontravo persone che non conoscevano il mio ‘vero nome’”, ha spiegato Spanberger. “Ad esempio, andavo a Francoforte, soggiornavo in un hotel a Francoforte e poi proseguivo senza lasciare tracce digitali”.

La raccolta di informazioni ha affinato le sue capacità interpersonali, trasferibili alla politica. In un TED Talk del marzo 2019 intitolato “Come entrare in contatto con persone diverse da te”, Spanberger ha ricordato come ha sviluppato un rapporto con un contatto in un paese senza nome che “stava commettendo spionaggio per conto del governo degli Stati Uniti. Stava rischiando la vita per fornirci informazioni davvero preziose”. Prima dei loro incontri, Spanberger cercava online cosa fosse successo nell'ultimo episodio di una serie televisiva della Usa Network chiamata “Covert Affairs”, di cui il suo contatto era un fan sfegatato. “Non ho idea di come riuscisse a guardarla nel suo paese, ma era il punto in comune su cui abbiamo costruito il nostro rapporto”, ha ricordato. “Quella era la base della fiducia e dell'amicizia - non sto scherzando - che mi ha permesso di porre a quest'uomo tante domande importanti”.

C'erano poche donne nel suo campo di lavoro, ancora meno sposate e ancora meno con figli. Una di queste era Charlotte McWilliams, che Spanberger aveva conosciuto quando erano alla “Fattoria”, come è conosciuta la principale struttura di addestramento della CIA. Entrambe hanno partorito poco prima di partire per la loro prima missione all'estero. Sebbene separate da migliaia di chilometri, “abbiamo praticamente bruciato quella linea di comunicazione tra l'Europa occidentale e l'Africa orientale in termini di sostegno reciproco”, ha detto McWilliams.

Questo ha portato a un'evoluzione professionale e personale per entrambe. “Abby e io avevamo attraversato un periodo in cui eravamo un po' come delle ragazze da compagnia, uscivamo, facevamo foto o qualsiasi altra cosa”, ha detto McWilliams, ma “eravamo maturate al punto da pensare: ok, possiamo avere tutto”. Ma come Spanberger ha capito il giorno in cui un bambino di 5 anni ha posto un ultimatum, ci sarebbero stati anche momenti in cui la famiglia avrebbe dovuto avere la priorità.

“Mi candiderò”

Stabilirsi di nuovo in Virginia “è stato un cambiamento enorme, ma ci è piaciuto molto”, ha detto Spanberger. Ha trovato un lavoro nel settore privato come consulente per college e università, ha fondato un gruppo di scout femminili e ha fatto volontariato con Moms Demand Action, un'associazione per il controllo delle armi. Dopo il terremoto politico delle elezioni del 2016, su insistenza di sua madre, Spanberger ha fatto domanda e ottenuto un posto nella sezione della Virginia di Emerge, un'organizzazione che ha formato e reclutato migliaia di donne per candidarsi alle elezioni.

“All'epoca, molte donne della mia classe parlavano della possibilità di candidarsi alla Camera dei Delegati”, cosa che non si adattava al suo background, ha detto Spanberger. “Ma quando ho iniziato a frequentare il corso, osservando queste donne che si candidavano, ho iniziato a pensare a come sarebbe stato candidarmi e a cosa mi sarei candidata”. Quella che era solo un'idea ha iniziato a diventare più concreta nel febbraio 2017, quando ha partecipato a un'accesa assemblea pubblica con il suo deputato locale, il repubblicano Dave Brat.

Brat, che in precedenza aveva attirato l'attenzione nazionale con una lamentela secondo cui “le donne mi stanno addosso ovunque io vada”, ha tenuto la sessione nella remota contea di Nottoway, un'ora a sud di dove viveva la maggior parte delle persone del suo distretto. Ma centinaia di donne si sono presentate comunque. Tra le proteste, ha dichiarato che “l'Obamacare è fallito” e ha ignorato quelle che Spanberger considerava “domande serie e sincere” su come proteggere le persone con patologie preesistenti.

Il 4 maggio, i repubblicani della Camera hanno votato per abrogare l'Affordable Care Act. Quel giorno, Spanberger ha mandato un messaggio a suo marito dicendogli, come lei stessa ha ricordato: “Mi candiderò e vincerò, cazzo”. Non sarebbe stata una sfida da poco. Brat era un gigante uccisore, un ex professore universitario e membro del Tea Party che aveva sconfitto il leader della maggioranza alla Camera Eric Cantor nelle primarie repubblicane del 2014. Due anni dopo era stato rieletto con un margine di vittoria di 15 punti.

Così arrivò un altro punto di svolta professionale. La corrente politica, insieme ai gruppi femminili di base, era dalla sua parte e Spanberger ottenne una vittoria di due punti. La sua rielezione sul deputato repubblicano Nick Freitas nel 2020 sarebbe stata ancora più risicata, e nel 2022 arrivò un altro ostacolo: una nuova mappa, disegnata da esperti incaricati dalla Corte Suprema dello Stato in seguito al censimento decennale, spostò il suo distretto congressuale a 50 miglia da dove viveva.

“Il 75% dei miei elettori era nuovo, e mi sono detta: forse è ora di passare il testimone?”, ha detto. “Tutto il lavoro che avevo fatto in tutte queste comunità e in tutte queste contee che amo, non avrei più potuto rappresentarle”. Spanberger ha deciso di provarci. Ha vinto con il margine più ampio mai ottenuto.

“Voglio avere un impatto”

Fu l'allora governatore Ralph Northam (Democratico) a suggerire per primo a Spanberger di puntare più in alto. Si erano incontrati nel suo ufficio all'epoca dell'epidemia di coronavirus, quando Northam indicò la sua scrivania. Disse a Spanberger che un giorno avrebbe dovuto sedersi lì. “È una brava persona e sa ascoltare. E penso che questo sia proprio ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento”, ha dichiarato Northam in un'intervista. “Al giorno d'oggi abbiamo bisogno di persone che governino, piuttosto che di persone che comandino”.

Nell'appartamento in affitto che condivideva con Sherrill a Capitol Hill, le due stavano anche riflettendo sul fatto che erano i governatori, e non i membri del Congresso, a essere in prima linea nel fornire ciò di cui i cittadini avevano più bisogno in un momento di crisi. “Il Congresso è un luogo straordinariamente importante e sono davvero orgogliosa del lavoro che ho svolto qui, ma voglio avere un impatto su alcune delle questioni che sono davvero diventate prioritarie in termini di problemi che possono essere risolti”, ha dichiarato Spanberger in un'intervista nel settembre 2024.

Un governatore può anche guidare la resistenza contro ciò che il governo federale sta cercando di fare agli Stati, ha detto ai suoi sostenitori durante un comizio elettorale a Winchester sette giorni prima delle elezioni. “La realtà è che il governatore della Virginia non può fermare tutte le politiche sbagliate che provengono dalla Casa Bianca o dal Congresso”, ha affermato. “Ma il governatore della Virginia può iniziare a nominare e quantificare l'impatto sulle persone, sulle comunità, sulla nostra economia e costringere anche gli altri a prendere posizione”.