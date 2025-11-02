Cosa sappiamo dell'accoltellamento in un treno nel Regno Unito

Sabato sera dieci persone sono state accoltellate sul un treno diretto a Londra. Due persone sono state arrestate dalla polizia

Nella serata di sabato dieci persone sono state ricoverate in ospedale, nove delle quali con ferite gravi, in seguito a una serie di accoltellamenti su un treno passeggeri nell'Inghilterra orientale, nei pressi di Cambridge. Le autorità britanniche hanno riferito che due persone sono state arrestate e che le unità nazionali antiterrorismo hanno partecipato alle indagini.

La polizia dei trasporti britannica ha dichiarato di essere stata chiamata alle 19,42 in seguito alla segnalazione di un accoltellamento multiplo. Gli agenti armati sono intervenuti pochi minuti dopo, quando il treno aveva appena raggiunto la stazione di Huntingdon. Nella cittadina nella contea orientale del Cambridgeshire. sono intervenuti i medici e i paramedicie che hanno trasportato i feriti in ospedale.

I poliziotti hannno fermato i sospettati che stavano scendendo dal treno, hanno riferito alcuni testimoni alla Bbc. Una delle due persone arrestate è stata immobilizzata con un taser.

Olly Foster, un testimone oculare, ha raccontato alla Bbc di aver inizialmente sentito la gente gridare "Correte, correte, c'è un tizio che sta accoltellando tutti" e di aver pensato che potesse essere uno scherzo di Halloween. Nel giro di pochi minuti, i passeggeri in preda al panico hanno iniziato a farsi strada tra le carrozze, e Foster si è reso conto della gravità della situazione quando ha notato di avere una mano coperta di sangue dopo essersi appoggiato a una sedia.

Il primo ministro Keir Starmer ha definito l'incidente "spaventoso" e ha dichiarato di essere vicino a tutte le persone colpite. "Ringrazio i servizi di emergenza per la loro risposta", ha dichiarato Starmer in una dichiarazione su X. Il sovrintendente capo Chris Casey della polizia dei trasporti britannica ha descritto l'attacco come "scioccante", aggiungendo che "potrebbe volerci del tempo prima di poter confermare ulteriori dettagli". E ha aggiunto: "In questa fase iniziale non sarebbe opportuno fare ipotesi sulle cause dell'incidente".