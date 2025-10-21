Cosa è successo nei sette minuti di furto al Louvre. Le infografiche

Quattro ladri scalano il museo, sfondano una finestra e portano via i gioielli della monarchia francese sotto gli occhi dei turisti. La smerigliatrice, la scala elettrica, gli scooter: tutti i dettagli del furto da film nel cuore di Parigi. La ricostruzione del colpo, per immagini

Erano circa le 9:30 di domenica mattina quando i ladri hanno compiuto un furto sfacciato al museo più visitato al mondo, sottraendo preziosi gioielli un tempo appartenuti alla famiglia reale francese. L'intero furto è durato soltanto sette minuti. Il Louvre era aperto da circa trenta minuti quando quattro ladri sono arrivati ​​fuori dalla Galleria Apollo, in Quai François-Mitterrand, una strada che costeggia la Senna.

la finestra da cui hanno fatto irruzione i ladri, nella Galleria Apollo

Con il volto coperto, i ladri disarmati sono saliti su una scala elettrica montata su un camion per accedere al balcone del secondo piano delle gallerie, ha dichiarato il procuratore di Parigi Laure Beccuau a Bfm Tv.

Il montacarichi usato per il furto i ladri hanno sfondato la finestra per entrare

I ladri hanno poi sfondato una finestra usando utensili elettrici per accedere alla galleria, facendo scattare l'allarme, secondo un comunicato di domenica del Ministero della Cultura francese. I turisti presenti nella galleria hanno riferito a un podcast francese di aver sentito tre forti botti, seguiti dal rumore di seghe che tagliavano. Poi sono fuggiti dalla sala.

le due teche da cui sono stati rubati i gioielli, nella Galleria Apollo

Una volta all'interno della galleria, i ladri hanno usato una smerigliatrice per aprire due teche di massima sicurezza, facendo scattare un altro allarme. All'interno o nelle vicinanze della galleria, si trovavano cinque guardie di sicurezza. I ladri hanno rubato:

I ladri hanno anche tentato, senza successo, di incendiare il veicolo esterno. Sono fuggiti a bordo di uno scooter. I video mostrano i visitatori fuggire in massa dalla galleria domenica prima che venisse chiusa. La polizia ha bloccato l'accesso all'esterno mentre gli investigatori esaminavano la scena. Il Louvre è rimasto chiuso lunedì mentre continuano le ricerche dei ladri.

Júlia Ledur N. Kirkpatrick e Artur Galocha

Copyright Washington Post