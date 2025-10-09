“Dove sono le piazze per l'Ucraina e le flotille per le donne afghane?”. Parla Yemini

"Hamas potrebbe essere sconfitto nella Striscia. Ma sta vincendo la battaglia del progresso in occidente. Mai nella storia così tante persone si sono trasformate in utili idioti per un asse del male e il terrorismo" dice l'editorialista del quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth

“L’infrastruttura intellettuale e ideologica in occidente era pronta per il 7 ottobre”. Ben Dror Yemini, editorialista di punta del primo quotidiano israeliano, Yedioth Ahronoth, e autore del libro “La fabbrica delle bugie”, non è sorpreso dalla marea umana a sostegno anche di Hamas nelle piazze italiane. “La sera del 7 ottobre c’era già una dimostrazione a Times Square contro Israele” dice Yemini al Foglio. “Genocidio e carestia, due menzogne, ma gli occidentali volevano credere che fosse vero e ha funzionato. Zero dimostrazioni contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Zero piazze contro la fame in Yemen. Il progressismo intellettuale ci ha detto che se sei minoranza hai sempre ragione e per loro Israele è l’incarnazione dell’occidente. Ma i miei nonni arrivarono in Israele dallo Yemen come rifugiati, non come colonialisti”.

Dal fiume al mare e oltre. “Gli islamisti vogliono conquistare il mondo e sventolare la loro bandiera sul Vaticano” prosegue Yemini. “Perché i media italiani non ne parlano? Perché non dicono che Hamas vuole sterminare gli ebrei? E’ uno scandalo che media e università abbiano cancellato tutto questo. L’infrastruttura che avevano costruito a Gaza è senza precedenti. Sono stato in Vietnam a seguire la guerra e non era niente rispetto a quello che hanno costruito a Gaza, dove c’è una metro più grande di quella di Parigi. Dove hanno preso i soldi? Tutti lo sanno”. Yemen, Yemen make us proud, turn another ship around, si canta nelle piazze occidentali. “Parliamo di occidentali che manifestano per i terroristi houthi. Questa è follia. Judith Butler, Gianni Vattimo e altri hanno seminato una visione ideologica violenta, come gli intellettuali di Pol Pot e Stalin. George Orwell ci aveva avvertiti, ma non pensavo che potesse avere simili conseguenze. Ma prima che contro Israele, sono contro l’occidente: Canada, Stati Uniti e Australia nella loro logica sono stati colonialisti. E poi il Qatar ha investito sei miliardi di dollari nelle università americane, una quantità immensa di denaro e oggi non puoi criticare i Fratelli musulmani. Ci sono soltanto due-tre istituti che in America non hanno ricevuto soldi dal Qatar”. Yemini teme che la situazione peggiorerà nei prossimi anni. “Il leader di Hamas, Mahmoud al Zahar, è apparso in un video virale a dire che Israele è solo l’obiettivo iniziale. ‘L’intero pianeta sarà sotto la nostra legge, tutti i 510 milioni di chilometri quadrati del pianeta’. Quante volte nei giornali italiani si legge questo? Quante persone sono uccise ogni giorno nel Sahel a causa dell’estremismo islamico? A nessuno interessa”.

Yemini prova pena per la flotilla. “Provo pena per Greta Thunberg e gli altri. Se volessero una vita migliore per i musulmani dovrebbero combattere l’estremismo islamico. Ma ho letto un rapporto su come i Fratelli musulmani si sono infiltrati nella società francese. Ci sono stati un paio di articoli di giornale e basta. Non è che non conoscano la realtà, ma è un misto di politically correct, accuse di razzismo e codardia. Puoi solo dire che l’occidente è male, Israele è super male e con ogni mezzo necessario devono essere abbattuti. E’ una tragedia. Nessuno in occidente si preoccupa più delle donne afghane. Questo è razzismo: è come se dicessero, ‘siete inferiori e possono farvi quello che vogliono’. Pensate agli Lgbt per Gaza. Forse molti di loro non sanno cosa succede agli omosessuali palestinesi, ma anche se lo sanno, continuano. Sono pazzi o cosa? Hamas potrebbe essere sconfitto nella Striscia. Ma sta vincendo la battaglia del progresso in occidente. Mai nella storia così tante persone si sono trasformate in utili idioti per un asse del male e il terrorismo. Pensano di essere illuminati. Non lo sono. Stanno causando sempre più vittime. Un tempo il mondo libero era cieco alla minaccia rappresentata dall’asse del male nazista. I progressisti nel mondo libero potrebbero causare ulteriore cecità. L’ultima volta hanno pagato con la vita decine di milioni di dollari. Non deve succedere di nuovo”.