Le immagini dei festeggiamenti a Gaza e in Israele dopo l'accordo per il cessate il fuoco

Per le strade di Gaza e in quelle di Tel Aviv, Gerusalemme e in moltissime altre città dello Stato di Israele si sono viste le stesse scene, gli stessi abbracci e poi cori, sorrisi, festeggiamenti alla notizia dell'accordo tra Hamas e Israele che porterà al cessate il fuoco. Da una parte festeggiavano i parenti degli ostaggi in mano ai terroristi di Hamas e chi non condivideva ciò che il governo guidato da Benjamin Netanyahu stava portando avanti. Dall'altra festeggiava la popolazione della Striscia di Gaza, stremata dopo due anni di guerra.

Gaza is celebrating end of genocide pic.twitter.com/PwKAhlowTT — Global Sumud Flotilla Commentary (@Globalsumudf) October 9, 2025

L'annuncio che il gruppo terroristico di Hamas ha accettato di implementare la prima fase dell’accordo che porterà alla liberazione dei 48 ostaggi che sono ancora prigionieri nella Striscia da due anni (prima verranno liberati i vivi, poi i corpi che i miliziani hanno iniziato a recuperare nella Striscia) è stata accolta come una liberazione anche dalla popolazione palestinese.