Cosa sono i missili Tomahawk, su cui Trump dice di aver preso una decisione

L'Ucraina già da tempo chiede agli Stati Uniti la fornitura del sistema, che secondo il Cremlino rappresenterebbe una "grave escalation". La gittata e gli obiettivi che Kyiv potrebbe colpire in Russia

Il presidente americano Donald Trump ha detto di aver preso una decisione con riserva ("sort of made a decision”) sulla fornitura di missili Tomahawk all’Ucraina, dopo che un mese fa il vicepresidente, J. D. Vance, aveva dichiarato che la Casa Bianca stava valutando la richiesta di Kyiv di Tomahawk a lungo raggio in grado di colpire in profondità la Russia, compresa Mosca. La riserva è che Trump vuole sapere cosa intendono fare gli ucraini con i missili prima di fornirli. "Dove li stanno mandando, credo che dovrò chiedermelo. Vorrei porre alcune domande. Non mi aspetto un'escalation", ha detto.

BREAKING:



Trump announces he has decided to sell Tomahawk cruise missiles to Ukraine.



He still wants to know which military targets they would be used against. The Yelabuga drone factory, the Crimean Bridge & distant oil refineries are some of Ukraine's top targets

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha subito risposto che la fornitura di missili da parte degli Stati Uniti rappresenterebbe una "grave escalation", ma "non cambierebbe la situazione sul fronte per il regime di Kyiv": ma "si tratta di missili che possono essere di tipo nucleare". Domenica scorsa il presidente russo Vladimir Putin aveva detto che la fornitura di Tomahawk all'Ucraina rappresenterà una "fase di escalation completamente e qualitativamente nuova”, portando "alla distruzione" la "tendenza positiva" degli scorsi mesi nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia.

President #Putin at @ValdaiClubEng:



US Tomahawk missiles are not the most modern weapons, but they are dangerous.



Still, they won't shift balance of power on the battlefield.



Their use is impossible w/o direct US involvement – this would mark a new level of escalation. pic.twitter.com/3bZHuDGPxa — MFA Russia (@mfa_russia) October 2, 2025

L'Ucraina già da tempo chiede a Washington la fornitura dei missili Tomahawk; l’Amministrazione Biden non li aveva mai concessi, così come a lungo non soltanto gli americani ma anche i partner europei hanno chiesto a Kyiv di non utilizzare le loro armi in territorio russo. Poi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riformulato la richiesta personalmente a Trump durante il loro incontro a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Lo aveva raccontato lo stesso Zelensky in un'intervista ad Axios, di aver chiesto a Trump un ulteriore sistema di armi che "potrebbe costringere Putin ad avviare colloqui di pace", senza rivelare il nome del sistema. Se la Russia venisse a sapere che l'Ucraina ne è in possesso, la pressione per un dialogo aumenterebbe notevolmente, aveva detto: poco dopo è trapelata la notizia che si trattasse dei Tomahawk.

Barak Ravid: What is the one tangible thing that you need Trump to give you in order for you to win on the battlefield?



Zelensky: I told him about one thing we need. He said he will work on it.



Barak Ravid: Was it a weapon system?



Zelensky: Yes. We need it but it does not mean… pic.twitter.com/db0gbSPI0H — Clash Report (@clashreport) September 26, 2025

Cosa sono i missili Tomahawk

Il missile Tomahawk è un missile da crociera a lungo raggio, solitamente lanciato dal mare per attaccare obiettivi in missioni di attacco in profondità. Ha una gittata che arriva fino a 2.500 chilometri e una testata di 450 chili, e che è molto più potente di qualsiasi altro sistema a lungo raggio che è stato finora fornito agli ucraini. Può volare in qualsiasi condizione meteorologica e a una velocità di circa 880 km/h, più o meno la stessa di un aereo commerciale. La Marina degli Stati Uniti è l'operatore principale del Tomahawk, ma è in servizio anche nel Regno Unito, in Australia e nei Paesi Bassi. Il Giappone ne ha acquistati 400 e un cacciatorpediniere giapponese si trova negli Stati Uniti per ricevere modifiche per il lancio. Il missile è prodotto dalla RTX Corporation ed è in servizio dall'inizio degli anni '80: il prezzo stimato per missile è di 1,3 milioni di dollari e secondo i dati di bilancio del Pentagono, gli Stati Uniti prevedono di acquistare 57 missili nel 2026. Secondo un'analisi del think tank Institute for the Study of War, ci sono almeno 1.900 obiettivi militari russi nel raggio d'azione della variante Tomahawk da 2.500 chilometri e più di 1.600 obiettivi nel raggio d'azione della variante da 1.600 chilometri del missile. Tra gli obiettivi ci sono basi aeree, siti di produzione di armi e altre importanti risorse militari che l'Ucraina attacca da tempo con i suoi missili e droni di produzione nazionale.