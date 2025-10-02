A Manchester c'è stato un attacco fuori da una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur

Un automobilista ha investito con la sua automobile diversi fedeli e poi, una volta sceso, ha accoltellato delle persone. Ci sono almeno quattro feriti. La polizia ha colpito e fermato l'aggressore

Questa mattina un uomo alla guida di un automobile ha investito alcuni fedeli che si trovavano all'esterno della sinagoga della Heaton Park Hebrew Congregation a Crumpsall, quartiere a nord di Manchester. Ci sono almeno quattro feriti, alcuni a causa dell'investimento, altri perché colpiti con un coltello dall'uomo che era alla guida dell'automobile. Nella sinagoga erano in corso le celebrazioni dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico.

Secondo quanto riferito dalla polizia della Greater Manchester, l’allarme è scattato alle 9:31, quando un cittadino ha segnalato un automobilista che con la sua automobile si scagliava contro alcune persone e il successivo accoltellamento di un uomo. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, dichiarando un incidente grave e aprendo il fuoco contro il sospetto aggressore. L’uomo è stato colpito e ferito, ma al momento non sono state fornite informazioni ufficiali sulle sue condizioni.

Sul posto sono giunti i paramedici del North West Ambulance Service, che hanno soccorso le quattro persone ferite. Le loro condizioni non sono state rese note.

Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha parlato di “incidente grave” e ha invitato i cittadini a evitare l’area, rassicurando sul fatto che “il pericolo immediato sembra essere passato”.L’attacco è avvenuto in un momento particolarmente delicato per la comunità ebraica, raccolta in preghiera per lo Yom Kippur, la giornata di espiazione e digiuno che raccoglie un gran numero di fedeli nelle sinagoghe. "Sono sconvolto dall'attacco alla sinagoga di Crumpsall", ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer da Copenaghen, dove si trova per il vertice della comunità europea. "Il fatto che tutto ciò sia accaduto durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico, rende la cosa ancora più orribile. I miei pensieri sono rivolti ai cari di tutte le persone colpite e il mio ringraziamento va ai servizi di emergenza e a tutti i primi soccorritori", ha aggiunto, facendo sapere che tornerà a Londra per tenere una riunione d'emergenza.

Le indagini sono ancora in corso. La zona intorno a Middleton Road è stata transennata per consentire alle forze dell’ordine di ricostruire la dinamica.