Il discorso di Benjamin Netanyhau all'Assemblea generale dell'Onu

Pubblichiamo il testo dell'intervento che il primo ministro israeliano ha pronunciato in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 26 settembre 2025

Signor Presidente, alle famiglie dei nostri cari ostaggi che languono nelle segrete di Gaza, signore e signori.

L'anno scorso ero su questo podio e ho mostrato quella mappa che mostrava la minaccia dell'asse del terrore guidato dall'Iran. Quel pericolo metteva a rischio la pace mondiale, la stabilità della nostra regione e l'esistenza stessa di Israele.

L'Iran stava sviluppando rapidamente un massiccio programma di armi nucleari e un esteso programma di missili balistici, non soltanto per distruggere Israele ma anche per minacciare gli Stati Uniti e ricattare nazioni ovunque.

Da Gaza, Yihya Sinwar ha mandato ondate di terroristi di Hamas che, il 7 ottobre, hanno fatto irruzione in Israele compiendo atti indicibili. Dal Libano, Hassan Nasrallah ha lanciato migliaia di missili e razzi contro le nostre città. In Siria, il regime di Assad ospitava forze iraniane, stringendo un cappio di morte attorno alle nostre gole. Nello Yemen, gli Houthi lanciavano missili balistici contro Israele e ostacolavano il commercio globale nel Mar Rosso.

Cosa è successo nell'ultimo anno? Abbiamo colpito gli Houthi, anche ieri. Abbiamo spezzato gran parte della macchina del terrore di Hamas. Abbiamo paralizzato Hezbollah, eliminando molti dei suoi leader e gran parte del suo arsenale. Abbiamo colpito gli armamenti del regime di Assad in Siria e scoraggiato le milizie sciite dell'Iran in Iraq. E, soprattutto, abbiamo devastato i programmi di armi atomiche e missili balistici dell'Iran.

Oggi: metà della leadership Houthi nello Yemen è stata sconfitta; Yihya Sinwar a Gaza è stato neutralizzato; Hassan Nasrallah in Libano è stato indebolito; il regime di Assad è stato colpito; e molte milizie in Iraq sono scoraggiate. I principali scienziati e comandanti dei programmi nucleari iraniani sono stati presi di mira.

La guerra di 12 giorni contro le capacità dell'Iran, che ho chiamato Operazione Leone Nascente, entrerà negli annali della storia militare. I nostri piloti hanno neutralizzato difese missilistiche e preso il controllo dello spazio aereo sopra Teheran. Piloti di Israele e bombardieri strategici americani hanno colpito siti di arricchimento nucleare. Ringrazio il Presidente Trump per azioni coraggiose e decisive; insieme abbiamo mantenuto la promessa di impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari, rimuovendo così una minaccia esistenziale.

Dobbiamo però restare vigili: non possiamo permettere che l'Iran ricostruisca le sue capacità nucleari. Le scorte di uranio arricchito vanno eliminate e le sanzioni del Consiglio di Sicurezza ONU devono essere ripristinate.

Grazie alla determinazione del nostro popolo e al coraggio delle nostre forze, Israele si è ripreso dal suo giorno più buio con una delle rimonte militari più straordinarie della storia. Ma non è finita: gli ultimi elementi di Hamas sono asserragliati nella città di Gaza e giurano di ripetere le atrocità del 7 ottobre. Perciò Israele deve portare a termine il compito, e farlo rapidamente.

Molti nel mondo forse non ricordano il 7 ottobre come lo ricordiamo noi. Quel giorno Hamas ha perpetrato il peggior attacco contro gli ebrei dall'Olocausto: circa 1.200 civili uccisi, oltre 40 americani e cittadini di decine di Paesi. Con crudeltà inaudita hanno decapitato, violentato e bruciato vivi bambini. Più di 250 persone furono prese in ostaggio — tra loro sopravvissuti all'Olocausto, nonne, bambini. Finora abbiamo riportato a casa 207 ostaggi, ma 48 rimangono ancora nelle segrete di Gaza; tra questi, 20 sono vivi, affamati e torturati.

Voglio rivolgermi ora direttamente a quegli ostaggi. Ho fatto trasmettere massicci messaggi e avvisi verso Gaza nella speranza che mi ascoltino. Nostri coraggiosi eroi: questo è il Primo Ministro Netanyahu che vi parla dalle Nazioni Unite. Non vi abbiamo dimenticati: l'intera nazione è con voi e non ci fermeremo finché non vi riporteremo a casa vivi.

Grazie a sforzi speciali dell'intelligence, il nostro messaggio è anche trasmesso ai telefoni dei residenti di Gaza. Ai leader di Hamas e ai carcerieri degli ostaggi dico: depositate le armi e liberate tutti gli ostaggi — tutti e 48 — ora. Se lo farete, vivrete. Se non lo farete, Israele vi darà la caccia.

Se Hamas accetta le nostre condizioni, la guerra potrebbe finire subito: Gaza smilitarizzata, Israele con controllo di sicurezza prevalente e un'autorità civile pacifica costituita da cittadini di Gaza impegnati per la pace.

Forse qualcuno a New York, Londra o Melbourne si chiederà: “Cosa c'entra questo con me?” — la risposta è tutto. I nostri nemici sono i vostri nemici. Essi gridano “morte all'America” e attaccano i valori condivisi. Le minacce sono comuni e colpiscono la libertà di tutti.

Molti leader che pubblicamente ci condannano, a porte chiuse ci ringraziano per aver fornito intelligence che ha prevenuto attacchi nelle loro capitali. Lo scorso giugno, quando Israele ha colpito strutture nucleari iraniane, il Cancelliere tedesco Merz ha detto che Israele stava «facendo il lavoro sporco per tutti noi». Il Presidente Trump ha mostrato che quando proxy e nemici attaccano gli americani, c'è un prezzo da pagare.

Tuttavia, il sostegno internazionale è spesso evaporato: molti governi si sono piegati alla pressione di media e piazze. Per gran parte degli ultimi due anni, Israele ha combattuto su più fronti con paesi che talvolta lo ostacolavano politicamente. A quei leader dico: non potete placare il male compromettendo la nostra sicurezza. Se volete non essere travolti dalla tempesta dell'estremismo islamista, dovete schierarvi con Israele.

Passando alle accuse: la falsa imputazione di genocidio è infondata. Esperti di guerra urbana hanno osservato che Israele applica misure straordinarie per minimizzare le vittime civili. Il rapporto tra vittime civili e combattenti a Gaza è in molti casi inferiore a 2:1, nonostante la densità urbana estrema, i tunnel sotterranei e le torri usate da terroristi.

Per tre settimane abbiamo avvisato i civili di lasciare Gaza City con volantini, SMS e telefonate. Hamas invece si nasconde in moschee, scuole e ospedali e costringe i civili a restare. Per Hamas ogni vittima civile è una strategia; per Israele è una tragedia. Circa 700.000 residenti di Gaza hanno già seguito le nostre indicazioni e si sono spostati in aree più sicure.

Su accuse di “affamare Gaza”: Israele ha fatto entrare milioni di tonnellate di cibo e aiuti e garantito calorie per la popolazione. Se alimenti non arrivano ai civili, spesso è perché Hamas saccheggia gli aiuti, come riconosciuto anche da organismi internazionali, trattenendo o rivendendo le forniture per finanziare la propria macchina da guerra.

Le calunnie contro Israele hanno radici antiche e generano conseguenze reali: negli ultimi mesi sono aumentati gli attacchi antisemiti in molte nazioni. In alcuni casi la violenza ha prodotto vittime che hanno subito atrocità insopportabili.

Questa settimana alcuni leader occidentali hanno riconosciuto uno Stato palestinese in modo incondizionato. A mio avviso, è un errore strategico: quel segnale rischia di premiare il terrorismo. Dare oggi uno stato a chi ha celebrato il massacro del 7 ottobre è un messaggio sbagliato che incentiva ulteriore violenza.

Molti sostengono la soluzione dei due Stati, ma il problema è che molte forze palestinesi non hanno mai accettato la convivenza con uno Stato ebraico. Quando sono state offerte proposte, molte volte sono state rifiutate; e quando è stato dato territorio, spesso è stato usato per attaccarci. Anche l’esperienza di Gaza dimostra come uno “stato” possa diventare una base terroristica.

Anche l'Autorità Palestinese non è esente da critiche: paga e glorifica terroristi, non tiene elezioni da anni e nei programmi scolastici trasmette narrazioni che alimentano l'odio. Le promesse di riforma non sono state mantenute.

La maggioranza degli israeliani rifiuta oggi l'idea di concedere uno stato che metta a rischio la nostra sicurezza: in una votazione della Knesset, 99 su 120 hanno votato contro l'imposizione di uno stato palestinese. Non si tratta di una posizione di governo isolata, ma di una convinzione diffusa nella società israeliana.

Le vittorie di Israele contro l'asse del terrore hanno però creato nuove opportunità di pace: oggi negoziamo con la Siria, possiamo immaginare un accordo che rispetti la sovranità siriana e la sicurezza israeliana e delle minoranze — inclusa la comunità drusa, che ha combattuto insieme a noi. Invito anche il Libano ad intraprendere negoziati diretti e azioni concrete per smilitarizzare Hezbollah.

La vittoria su Hamas renderà possibile un'espansione degli Accordi di Abramo e un avanzamento delle relazioni con nazioni arabe e musulmane, a beneficio reciproco in tecnologia, agricoltura, acqua, difesa e intelligenza artificiale. Ho notato con favore le parole incoraggianti del Presidente dell'Indonesia: è un segnale di quel che potrebbe avvenire.

Vedo un Medio Oriente che nei prossimi anni potrà cambiare profondamente: alcuni leader odierni spariranno, e al loro posto arriveranno pacificatori pragmatici. Anche in Iran, il popolo merita la libertà e un futuro migliore, e spero che un giorno i nostri popoli possano ristabilire relazioni proficue.

Signore e signori, gli orrori del 7 ottobre ricordano tragedie ricorrenti nella storia ebraica. Ma la nascita e la forza di Israele significano che possiamo difenderci. I nostri figli e figlie hanno combattuto con coraggio. Difendiamo il sogno di vivere liberi nella nostra patria di sempre e di essere una luce per le nazioni.

Due anni dopo il 7 ottobre, la determinazione di Israele è più forte che mai. Con l'aiuto di Dio, questa forza ci condurrà a una vittoria rapida e a un futuro di prosperità e pace.

Grazie mille.