Hegseth convoca una riunione urgente con i vertici militari americani

Secondo un'esclusiva del Washington Post il capo del Pentagono avrebbe ordinato senza una motivazione a circa 800 generali e ammiragli negli Stati Uniti e in altri paesi a presentarsi un una base dei Marine Corps in Virginia la prossima settimana. L'allarme per una direttiva "insolita"

Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha ordinato a centinaia di generali e ammiragli dell'esercito americani di riunirsi urgentemente – e senza una motivazione precisa – in una base dei Marine Corps in Virginia la prossima settimana, seminando confusione e allarme dopo il licenziamento di numerosi alti dirigenti da parte dell'Amministrazione Trump quest'anno. Secondo più di una dozzina di persone informate sulla questione, questa direttiva molto insolita è stata inviata praticamente a tutti i vertici militari in tutto il mondo. La direttiva è stata emessa all'inizio di questa settimana, mentre si profila la chiusura del governo, e mesi dopo che il team di Hegseth al Pentagono ha annunciato l'intenzione di intraprendere un ampio consolidamento dei vertici militari.

In una dichiarazione rilasciata oggi, il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha affermato che Hegseth “si rivolgerà ai suoi alti ufficiali militari all'inizio della prossima settimana”, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Parnell, consigliere senior del segretario alla Difesa, non ha espresso alcuna preoccupazione riguardo alla notizia riportata dal Washington Post sull'incontro, previsto per martedì a Quantico, in Virginia. Ci sono circa 800 generali e ammiragli sparsi negli Stati Uniti e in decine di altri paesi e fusi orari. L'ordine di Hegseth, secondo quanto riferito da persone informate sulla questione, si applica a tutti gli ufficiali superiori con il grado di generale di brigata o superiore, o al loro equivalente nella Marina, che ricoprono posizioni di comando e ai loro principali consiglieri arruolati. In genere, questi ufficiali supervisionano ciascuno centinaia o migliaia di soldati semplici.

Tra i partecipanti previsti all'incontro di Hegseth figurano alti comandanti nelle zone di conflitto e alti ufficiali militari di stanza in Europa, medio oriente e Asia-Pacifico, secondo quanto riferito da persone informate sulla questione, che hanno parlato in condizione di anonimato poiché non autorizzate a discutere pubblicamente la questione. L'ordine non si applica agli alti ufficiali militari che ricoprono incarichi di staff. “Tutti gli ufficiali generali in comando con grado compreso tra O-7 e O-10 e i loro consiglieri ufficiali generali anziani sono tenuti a partecipare, compatibilmente con i vincoli operativi”, recita l'ordine, secondo una persona che ne ha visto una copia. O-7 e O-10 si riferiscono alla classificazione militare di tutti i generali e gli ammiragli. Nessuna delle persone che hanno parlato con il Washington Post ricordava che un segretario alla Difesa avesse mai ordinato a così tanti generali e ammiragli dell'esercito di riunirsi in questo modo. Diversi hanno affermato che ciò ha sollevato preoccupazioni in materia di sicurezza. “Le persone sono molto preoccupate. Non hanno idea di cosa significhi”, ha detto una persona.

Altri hanno espresso frustrazione per il fatto che anche molti comandanti di stanza all'estero saranno tenuti a partecipare al vertice improvvisato di Hegseth, con alcuni che mettono in dubbio l'opportunità di farlo. “Questo indebolirà i comandi se dovesse succedere qualcosa”, ha detto un funzionario della difesa. Il dipartimento della Difesa dispone di una tecnologia di videoconferenza altamente sicura che consente ai funzionari militari, indipendentemente dalla loro ubicazione, di discutere questioni delicate con la Casa Bianca, il Pentagono o entrambi. Un'altra persona ha affermato che ordinare a centinaia di leader militari di presentarsi nello stesso luogo “non è il modo giusto di procedere”. “Non si può convocare i GOFO, ovvero i generali e gli ufficiali di alto rango, e le forze globali in un auditorium fuori Washington senza spiegare loro il motivo o l'argomento dell'incontro”, ha aggiunto questa persona, utilizzando l'abbreviazione GOFO per indicare i generali e gli ufficiali di alto rango.

“Stiamo ritirando tutti i generali e gli ufficiali di alto rango dal Pacifico in questo momento?”, ha detto un funzionario statunitense. “È tutto molto strano”. Gli ordini arrivano mentre Hegseth ha recentemente imposto unilateralmente massicci cambiamenti al Pentagono, tra cui la riduzione del 20 per cento del numero di ufficiali generali, il licenziamento di alti dirigenti senza motivo e un ordine di alto profilo per rinominare il dipartimento della Difesa come dipartimento della Guerra.

Alti funzionari dell'Amministrazione stanno inoltre preparando una nuova strategia di difesa nazionale che dovrebbe rendere la difesa interna la principale preoccupazione della nazione, dopo che per diversi anni la Cina è stata identificata come il principale rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Alcuni funzionari a conoscenza dell'ordine di viaggio hanno affermato di ritenere che ciò potrebbe verificarsi. La direttiva di Hegseth di maggio di tagliare circa 100 generali e ammiragli ha anche suscitato preoccupazione tra i vertici militari. Egli ha chiesto una riduzione “minima” del 20 per cento del numero di ufficiali a quattro stelle - il grado più alto dell'esercito - in servizio attivo e un numero corrispondente di generali nella Guardia Nazionale. Ci sarà anche un'altra riduzione di almeno il 10 per cento del numero totale di generali e ammiragli in tutte le forze armate.

Il mese scorso, Hegseth ha licenziato il tenente generale Jeffrey Kruse, direttore della Defense Intelligence Agency; il vice ammiraglio Nancy Lacore, capo della Riserva della Marina; e il contrammiraglio Milton Sands, ufficiale dei Navy SEAL che supervisionava il Comando Operazioni Speciali della Marina. In questi casi non è stata fornita alcuna motivazione specifica. Questi licenziamenti sono stati gli ultimi di una più ampia epurazione dei vertici delle agenzie di sicurezza nazionale. Da quando è entrata in carica, l'Amministrazione Trump ha licenziato anche il presidente del Joint Chiefs of Staff, il generale Charles Q. Brown Jr.; il capo delle operazioni navali, l'ammiraglio Lisa Franchetti; il comandante della Guardia Costiera, l'ammiraglio Linda Fagan; e il vice capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare, il generale James Slife, tra gli altri. L'elenco include un numero sproporzionato di donne. Il generale David Allvin, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, ha annunciato il mese scorso che si dimetterà a novembre, dopo che gli è stato chiesto di andare in pensione.

