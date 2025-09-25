Cosa pensano gli americani di questi otto mesi di Trump alla Casa Bianca

Un sondaggio del Washington Post mostra come il pubblico sia per lo più critico nella gestione del presidente della criminalità, dei dazi doganali, dell'immigrazione e altre questioni importanti. Oltre la metà degli americani si oppone alle azioni di Trump da gennaio, mentre il 41 per cento le sostiene

A otto mesi dall'inizio del secondo mandato presidenziale del presidente Donald Trump, il Washington Post ha condotto un sondaggio con Ipsos per misurare l'opinione degli americani sulla sua presidenza e ha scoperto che il pubblico è per lo più critico nei confronti della sua gestione di criminalità, dazi doganali, immigrazione e altre questioni importanti. Il sondaggio rileva inoltre che oltre la metà degli americani, il 53 per cento, si oppone alle azioni di Trump da gennaio, mentre il 41 per cento le sostiene. In una domanda di follow-up aperta, il sondaggio ha chiesto ai sostenitori e ai critici di Trump quali siano le azioni migliori e peggiori che Trump ha compiuto da quando è entrato in carica a gennaio. Ecco cosa hanno risposto.

L'immigrazione è di gran lunga l'argomento più popolare tra coloro che sostengono l'operato di Trump dall'inizio del suo secondo mandato. Il 55 per cento dei sostenitori di Trump ha menzionato argomenti legati all'immigrazione quando è stato chiesto loro cosa apprezzassero di più della sua presidenza, e nessun altro argomento si avvicina a questo numero. Alcuni sostenitori di Trump hanno risposto "immigrazione", ma hanno comunque espresso riserve sul modo in cui la sua Amministrazione ha gestito le deportazioni. Questi sostenitori sulle politiche di Trump in materia di immigrazione hanno detto: "Ha mantenuto quanto promesso, ovvero bloccato gli ingressi illegali nel paese, deportato gli immigrati clandestini, ecc." (donna californiana, 71 anni, repubblicana); "Ha chiuso completamente il confine meridionale" (uomo di New York, 70 anni, indipendente).

Oltre all'immigrazione, alcuni sostenitori di Trump hanno citato i tagli alle agenzie federali, la politica estera, il suo stile presidenziale o i dazi come i suoi più grandi successi. Ecco cosa hanno detto altri sostenitori di Trump: "Ha ridimensionato il governo federale" (uomo del Wisconsin, 61 anni, indipendente); "Penso che i dazi siano un'ottima cosa per la nostra economia. Anche se all'inizio può essere un po' difficile, si rivelerà molto efficace!" (donna della Pennsylvania, 36 anni, repubblicana); "E' semplicemente un presidente molto coraggioso" (donna del Missouri, 52 anni, repubblicana).

La percentuale di sostenitori di Trump che indica l'immigrazione come l'aspetto che più apprezzano della sua presidenza è salita quindi rispetto a un sondaggio di febbraio in cui il 39 per cento aveva espresso lo stesso parere. Al contrario, la percentuale di coloro che indicano i tagli al governo è diminuita significativamente – dal 30 per cento di febbraio all'attuale 7 per cento – diversi mesi dopo che il Ceo di Tesla, Elon Musk, ha lasciato il suo incarico a capo del DOGE, il Dipartimento per l'Efficienza Governativa.

C'è meno uniformità tra il 53 per cento degli americani che si oppongono a ciò che Trump ha fatto come presidente. L'argomento più importante tra chi disapprova è anche l'immigrazione, ma una percentuale molto inferiore di chi disapprova l'ha menzionata rispetto a chi l'ha approvata: il 20 per cento. Seguono i dazi (13 per cento), la distruzione della democrazia e della Costituzione (9 per cento), "tutto" o una sua variante (9 per cento), la condotta personale di Trump, le bugie o i dossier Epstein (7 per cento), i tagli al governo (7 per cento) e il trattamento delle minoranze e la divisione del paese (7 per cento). Le altre risposte sono più contenute.

Ecco cosa hanno detto alcuni oppositori di Trump: "I dazi che hanno costretto gli americani a pagare di più per le cose di cui abbiamo bisogno, l'uso della Guardia Nazionale come polizia, il modo in cui ha riservato un trattamento da tappeto rosso a qualcuno che ha dato inizio al conflitto con l'Ucraina" (donna della Carolina del Nord, 57 anni, repubblicana); "Proteggere i pedofili non mantenendo la promessa di pubblicare i file di Epstein" (uomo del Texas, 39 anni, repubblicano); "Trattate male il presidente ucraino e siete amici del dittatore russo" (donna californiana, 26 anni).

I critici di Trump hanno circa il doppio delle probabilità di affermare che le azioni peggiori di Trump riguardano l'immigrazione e i dazi rispetto a febbraio. Analogamente ai sostenitori di Trump, la percentuale di oppositori che si sono offerti volontari per tagli governativi, Musk o DOGE è crollata da febbraio.

Inoltre, sulla campagna di Trump per vincere il Premio Nobel per la Pace, gli americani sono ampiamente scettici: il 76 per cento degli americani afferma che Trump non merita di vincerlo, rispetto al 22 per cento che afferma di sì. Questo sempre perché la maggior parte degli americani disapprova la condotta di Trump: il 60 percento di loro gli assegna un punteggio negativo per la sua gestione della guerra tra Russia e Ucraina e il 58 percento di loro disapprova la sua gestione della guerra di Israele con Hamas a Gaza.

I repubblicani sono indecisi se Trump meriti il ​​premio per la pace: il 49 per cento dice sì, mentre il 49 per cento dice no. Solo il 14 per cento degli indipendenti e il 3 per cento dei democratici ritengono che Trump meriti il ​​premio. Se c'è una consolazione per l'attuale presidente, il sondaggio Post-Ipsos ha anche rilevato che il 54 percento ritiene che l'ex presidente Barack Obama non meritasse il premio Nobel ricevuto nel 2009. L'opinione pubblica è diventata ancora più scettica dopo che Obama ha vinto il premio nel 2009, con un sondaggio Gallup/USA Today che ha mostrato che il 61 percento pensava che Obama non meritasse il premio.

Trump ha da tempo apertamente cercato di ottenere il Premio Nobel per la Pace, ma i suoi sforzi si sono intensificati negli ultimi mesi. Ha ribadito la sua fuorviante affermazione di aver risolto sette conflitti in tutto il mondo nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ha pubblicamente riflettuto sul fatto che il raggiungimento di un accordo di pace in Ucraina potrebbe essere la chiave per il premio. Nel suo discorso alle Nazioni Unite, Trump ha affermato che la Russia si troverebbe ad affrontare "una serie molto forte di dazi doganali" se Putin non negoziasse la fine della guerra.

La vittoria del premio Nobel spetta ai cinque membri del Comitato norvegese per il Nobel, almeno tre dei quali hanno criticato pubblicamente Trump. Il presidente Jorgen Watne Frydnes ha criticato gli attacchi di Trump ai media durante la campagna elettorale presidenziale del 2024, mentre un altro membro del comitato ha affermato a maggio che Trump "è a buon punto nello smantellamento della democrazia americana".

Copyright Washington Post