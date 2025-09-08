Bayrou non ottiene la fiducia

La Francia è di nuovo senza governo. L'Assemblea nazionale francese ha deciso di sfiduciare il primo ministro francese: 364 voti contro, 194 a favore della fiducia

François Bayrou non ha ottenuto la fiducia. L'Assemblea nazionale francese ha votato con 364 voti contro 194 per rimuoverlo dall'incarico e far cadere il suo governo di minoranza. Dal 1958 a oggi è la prima volta che un esecutivo cade in seguito a un voto di sfiducia nella storia della Quinta Repubblica francese.

Il premier francese ha lasciato l'Assemblea Nazionale senza rilasciare dichiarazioni. Secondo il suo entourage, presenterà le sue dimissioni a Emmanuel Macron martedì mattina.

Esulta su X il leader de La France Insoumise Jean Luc Melenchon: "Bayrou è caduto. Vittoria e sollievo popolare. Macron è ora in prima linea, di fronte al popolo. Anche lui deve andarsene"