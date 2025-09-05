Trump cancella il neoclassicismo per rendere anche l'architettura “Great Again”

Mai nella storia americana uno stile architettonico è stato reso obbligatorio per decreto. Il presidente americano ha imposto lo stile greco-romano, ma non è un ritorno al modello classicheggiante voluto dai Padri Fondatori

Spesso si è parlato della discontinuità tra i due mandati di Donald Trump, specie su temi dove il comportamento è visibilmente difforme, come quello dei vaccini. Sull’architettura che dovrebbero utilizzare i nuovi edifici rappresentativi del governo federale però è sempre rimasto uguale a sé stesso: un imponente, brillante, stile neoclassico. Aveva già scritto un ordine esecutivo il 23 dicembre 2020 sul tema, poi cancellato qualche mese più tardi dall’Amministrazione di Joe Biden. Appena tornato alla Casa Bianca, lo scorso 20 gennaio Trump ha subito ripristinato delle linee guida per la U.S. General Service Administration diventate poi una direttiva vera e propria lo scorso 28 agosto con un titolo molto Make America Great Again: “Rendere l’architettura federale di nuovo bella”.

Qual è la bellezza trumpiana? Quella greco-romana, ovviamente, che deve rimpiazzare quella “brutalista”. A una prima analisi, sembrerebbe un ritorno al modello classicheggiante voluto dai Padri Fondatori. In realtà il senso è molto diverso.

L’idea non è così nuova all’interno del mondo conservatore anglofono: filosofi e scrittori come Roger Scruton e Tom Wolfe si sono ampiamente espressi contro l’architettura modernista e anche dietro a questo nuovo ordine esecutivo si dice che ci siano critici di tutto rispetto come Catesby Leigh, già editorialista della rivista d’area The American Conservative e fellow del Claremont Institute ma anche Justin Shubow, già nominato da Trump, durante il suo primo mandato, nel consiglio federale delle Belle Arti per essere rimosso da Biden qualche mese dopo. Era stato proprio Shubow, si era detto all’epoca, a essere la mente della prima versione dell’ordine esecutivo, che però nel 2020 venne accolto con un’alzata di spalle perché erano ormai gli ultimi giorni di un presidente uscente che stava facendo di tutto per screditarsi con una raffica di bufale sulle elezioni rubate. Probabile che lui abbia ancora oggi l’orecchio del presidente, dato che uno dei suoi obiettivi storici, il rifacimento neoclassico di Pennsylvania Station a New York, si avvicina. Al di là però della copertura ideologica, vediamo come siamo in realtà lontanissimi dalle intenzioni dei Padri Fondatori. Si può iniziare da una visione di cosa è diventato lo Studio Ovale sotto questa Amministrazione: un assemblaggio disordinato di ori, marmi e trofei vari che ricordano molto da vicino la residenza di Mar-a-Lago. Seconda cosa: mai nella storia americana uno stile architettonico è stato reso obbligatorio per decreto. Per trovare qualcosa di simile, bisogna andare in Unione sovietica nel 1934. Allora c’era il “realismo socialista” imposto come unica forma d’arte consentita. Qui ci troveremmo di fronte a un “realismo trumpista”. Perché l’effetto che si vuole imporre è molto simile. Diversamente da ciò che si proponevano i Fondatori agli albori della Repubblica: la pulizia neoclassica degli edifici della neocapitale Washington volevano proclamare il ritorno della virtù repubblicana in un mondo di monarchie e di aristocratici ed esaltare quindi il cambiamento rivoluzionario in atto. Alcuni, come Thomas Jefferson, simpatizzavano apertamente persino con la Rivoluzione francese e i giacobini. Alcuni storici hanno messo in luce come però anche loro, con la loro rievocazione dell’antichità, approvavano implicitamente anche la schiavitù e la supremazia dei bianchi. Uno dei primi atti della nuova Repubblica, infatti, negli anni in cui si lanciava il bando per realizzare il Campidoglio e la Casa Bianca, era quello di limitare la cittadinanza americana per le “persone bianche libere”. Razzismo sottaciuto mischiato con imponenza e kitsch sovietico. Non solo: si rovescia anche quanto detto nell’ultima direttiva simile, varata nel 1962 che, lungi dall’imporre uno stile univoco, sosteneva che gli spunti dovevano venire dai professionisti dell’architettura verso il governo federale. Oggi invece il principio si rovescia. L’imposizione viene dall’alto. E anziché ispirare rispetto e ammirazione come lo stile jeffersoniano, impone timore come i grattacieli sovietici d’epoca staliniana.