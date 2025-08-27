L'aiutino di Donald Trump all'Iran

I programmi americani pensati per aiutare gli iraniani ad aggirare i filtri online non sono mai stati rifinanziati. Così la macchina della censura di Teheran può operare oggi senza ostacoli

Il dipartimento di stato americano non ha approvato i nuovi finanziamenti per i programmi che aiutano i cittadini iraniani a eludere le restrizioni governative su internet e sulle comunicazioni, rischiando potenzialmente di paralizzare una politica che gode di sostegno bipartisan e che si allinea con la strategia dell’Amministrazione Trump di “massima pressione” su Teheran. I programmi sono stati colpiti inizialmente da un’ampia sospensione degli aiuti esteri che il presidente Donald Trump aveva disposto quando è entrato in carica a gennaio. Ma anche dopo che quella sospensione è stata revocata, le richieste di finanziamento per progetti con sede in Iran – che normalmente sarebbero uscite in primavera e sarebbero state assegnate dal dipartimento di stato in estate – non sono ancora state emesse, e tre persone a conoscenza del processo, parlando a condizione di anonimato per discutere una questione delicata, raccontano di disfunzioni e cattiva gestione all’interno dell’agenzia. Se i fondi non saranno allocati entro la fine di settembre, verranno restituiti al Tesoro.



Almeno un fornitore di tecnologia Vpn gratuita per gli iraniani prevede di chiudere se non riceverà finanziamenti privati. Collettivamente, i gruppi colpiti dalla sospensione forniscono strumenti per aggirare la censura a milioni di iraniani. “L’impatto complessivo sarà enorme quando questi strumenti andranno offline”, ha detto un dirigente di alto livello di uno dei partner esecutivi del dipartimento di stato.

Una organizzazione no profit che in precedenza aveva ricevuto finanziamenti dal dipartimento di stato, NetFreedom Pioneers (Nfp), questo mese ha smesso di fornire il suo servizio Toosheh, che trasmetteva pacchetti di contenuti educativi, di informazione e di intrattenimento non censurati agli iraniani tramite una tecnologia satellitare di filecasting. Il direttore esecutivo di Nfp, Evan Firoozi, ha dichiarato in un comunicato che l’interruzione è stata “dovuta a un congelamento dei fondi da parte del dipartimento di stato americano”. Dalla sua nascita, Toosheh ha servito almeno 3 milioni di iraniani e trasmesso 300.000 file che altrimenti sarebbero stati inaccessibili a causa della censura governativa, ha detto Firoozi in un’intervista.



Il governo iraniano censura pesantemente internet a disposizione dei suoi cittadini, bloccando siti di notizie, piattaforme social popolari, informazioni su gruppi per i diritti umani e sull’opposizione politica, oltre a migliaia di altri siti e servizi. Il governo implementa anche blackout di internet in periodi di crisi e sta lavorando per sviluppare un “internet nazionale” altamente limitato. Un portavoce della missione iraniana alle Nazioni Unite non ha risposto a una richiesta di commento. La situazione ha frustrato il personale del Bureau of Near Eastern Affairs (Nea), l’organo del dipartimento di stato che si concentra sul medio oriente e che amministra i fondi. Diverse persone a conoscenza del processo di finanziamento hanno detto che una figura chiave nella sospensione è stata Mora Namdar, nominata tramite selezione politica che è a capo ad interim del bureau Nea. Le tre persone informate sulla questione hanno detto che Namdar ha personalmente ritardato i finanziamenti per i programmi di libertà su internet in quello che una di loro ha descritto come un “veto tascabile”. L’opposizione di Namdar alla politica era “a volte per affermare un potere burocratico, ma più spesso per imporre e far rispettare test di purezza politica”, ha detto un’altra persona. “Sfortunatamente, questi sforzi sono avvenuti a spese di programmi importanti che garantiscono al popolo iraniano libero accesso all’informazione”.



I ritardi ai fondi per internet hanno messo in pericolo un programma ampiamente sostenuto sia dai falchi che dalle colombe dell’Iran, in entrambi i partiti – inclusa la prima Amministrazione Trump. Altri programmi di soft power e anti-censura come il servizio in lingua persiana della Voice of America hanno affrontato grandi tagli di budget. “L’opposizione iraniana non è tutta quello che si pensa che sia”, ha detto una delle persone informate sulla questione. “Ma ciò non significa che il popolo iraniano non meriti messaggi, non meriti di essere ascoltato, non meriti spiegazioni sulla politica americana”. L’Amministrazione Trump ha tentato di coinvolgere il governo iraniano per negoziare termini per la cessazione del programma di arricchimento nucleare di Teheran, quindi ha colpito le sue strutture nucleari a giugno. Da allora, Trump ha espresso la speranza che Teheran torni al tavolo, nonostante pochi sforzi concreti per riaprire i negoziati. In risposta a domande sul bureau Nea e sulla politica attuale degli Stati Uniti verso l’Iran, il dipartimento di stato ha respinto l’idea che la politica dell’amministrazione verso l’Iran fosse priva di focus. “Il presidente Trump ha fermato una guerra in medio oriente, ha annientato il programma nucleare iraniano e sta attuando una politica di massima pressione che sta prosciugando le casse delle squadre della morte terroristiche del regime iraniano”, ha detto il portavoce Tommy Pigott. “Mora è una parte fondamentale della squadra che attua le politiche del presidente Trump che mettono l’America al primo posto e mantengono i nostri cittadini al sicuro”. Separatamente, il dipartimento di stato ha anche detto che i nuovi fondi erano stati sospesi mentre era in corso una revisione degli aiuti esteri ordinata dall’Office of Management and Budget (Omb). “Le decisioni sulle future allocazioni di fondi saranno prese in linea con gli obiettivi di politica estera America First”, ha detto il dipartimento in un comunicato, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno “una lunga storia di sostegno al libero flusso di informazioni per il popolo iraniano, e quel sostegno continua ancora oggi”. L’Omb non ha risposto a una richiesta di commento sulla sospensione dei fondi.



Molti iraniani aggirano la censura del loro governo su internet usando le Vpn, app scaricate sui cellulari che consentono agli utenti di bypassare i blocchi governativi. La domanda di servizi Vpn affidabili tende ad aumentare nei periodi di disordini, quando il governo iraniano limita l’accesso a internet, come durante i recenti attacchi israeliani all’Iran e la rivolta guidata dalle donne nel 2022. “Soprattutto per quegli utenti ordinari, semplicemente non sarà possibile accedere a tutti quei siti che sono bloccati”, ha detto Adam Fisk, direttore esecutivo di Lantern, un beneficiario del dipartimento di stato che fornisce gratuitamente uno strumento per aggirare la censura agli utenti in Russia, Cina e Iran. Namdar ha spinto per usare il sistema Starlink di Elon Musk in Iran, hanno detto due persone a conoscenza della questione, nonostante avesse ricevuto consigli da esperti interni al dipartimento di stato sui potenziali limiti e costi del sistema. Anche se alcuni iraniani hanno detto in interviste di aver avuto accesso a dispositivi Starlink contrabbandati illegalmente nel paese, i dispositivi sono costosi – fino a 1.000 dollari sul mercato nero, in un paese con un prodotto interno lordo pro capite inferiore a 5.000 dollari nel 2024, secondo la Banca mondiale.



La maggior parte dei finanziamenti per i programmi internet proviene dal fondo Near East Regional Democracy (Nerd) del dipartimento di stato, che è stato implementato nel 2008 dopo le diffuse proteste antigovernative in Iran. Il programma ha goduto di ampio sostegno al Congresso, con 600 milioni di dollari stanziati per Nerd tra il 2009 e il 2023, secondo il Congressional Research Service. L’Amministrazione Biden ha richiesto 65 milioni di dollari per Nerd lo scorso anno, compresi almeno 16,75 milioni per la libertà di internet. I tagli generali dell’Amministrazione Trump agli aiuti esteri hanno messo in pericolo il programma. Namdar, il cui nome legale è Morvared Namdarkhan ma che usa una versione abbreviata professionalmente, è un’avvocata iraniano-americana del Texas. Guida ad interim il Nea come alta funzionaria del bureau, un ruolo che non richiede la conferma del Congresso. Namdar ha lavorato brevemente sulle questioni iraniane al dipartimento di stato durante la prima Amministrazione Trump, prima di diventare vicepresidente ad interim per gli affari legali della U.S. Agency for Global Media, l’agenzia madre della Voa. Successivamente è stata menzionata in una lettera che la accusava di aver perseguitato un’organizzazione no profit indipendente di Washington che lavorava per fornire accesso a internet alle nazioni autoritarie. Dopo aver servito nella prima Amministrazione Trump, Namdar ha scritto articoli che esprimevano opinioni da falco sull’Iran, chiedendo “massima pressione” sul governo di Teheran, ma anche impegno con la società civile e “massimo sostegno al popolo iraniano”. Namdar è stata nominata dall’Amministrazione Trump come assistente segretaria per gli affari consolari al dipartimento di stato, una posizione di alto livello responsabile del benessere e della protezione dei cittadini statunitensi all’estero, incluso il rilascio di passaporti e altri documenti.



Ma la sua guida del Nea è stata controversa, con più persone informate che hanno detto che funzionari di carriera esperti sono stati scavalcati per le promozioni e che Namdar è intervenuta personalmente nella raccolta di informazioni, ordinando anche che i memo di un ufficio del dipartimento di stato a Dubai che monitora gli eventi in Iran fossero riscritti per risultare più pessimisti sulle prospettive del governo iraniano. Con la politica relativa all’Iran decisa solo da un ristretto gruppo di individui, tra cui Trump, il segretario di stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff, gli esperti della regione al dipartimento di stato sono stati in gran parte esclusi dalle questioni chiave, hanno detto le persone informate. Diverse persone a conoscenza della vicenda hanno messo in dubbio se la decisione di non ripristinare i fondi per gli sforzi di libertà su internet in Iran fosse pienamente sostenuta dall’amministrazione. Durante il suo primo mandato, Trump aveva criticato personalmente i leader iraniani per aver interrotto i servizi internet durante le proteste in Iran, scrivendo su Twitter che Teheran lo aveva fatto affinché “i dimostranti pacifici non potessero comunicare. Non va bene!”. Rubio ha sostenuto sforzi simili per fornire accesso a internet libero diretti a Cuba, dopo che il governo lì aveva censurato la rete nel 2021 in risposta alle proteste pro-democrazia. Namdar si è presentata come una sostenitrice della libertà di parola negli ultimi anni, dicendo a un analista di un think tank nel 2021 che “promuovere la libertà di internet” in paesi come l’Iran era “un imperativo per i diritti umani”. “Quando permetti alle persone di comunicare tra loro e con altri nel mondo, crei un ambiente che consente alla verità di prevalere sulla propaganda”, ha detto Namdar.

Copyright Washington Post

Adam Taylor e Yeganeh Torbati