Tutti i bambini ucraini uccisi negli attacchi russi quest'anno

La Russia continua a bombardare incessantemente l'Ucraina ogni giorno, uccidendo e ferendo civili. Secondo le Nazioni Unite quest'anno sono stati uccisi almeno 55 bambini. Luglio è stato il mese più sanguinoso di sempre

Secondo le Nazioni Unite, luglio è stato il mese più sanguinoso in Ucraina dall'inizio dell'invasione su larga scala nel 2022, con 286 morti e 1.388 feriti. Il numero di civili uccisi e feriti in Ucraina nei primi sette mesi dell'anno è aumentato del 48 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Venerdì, il presidente Donald Trump ha ospitato il presidente russo Vladimir Putin in Alaska per colloqui diretti, ma il vertice non ha portato a nessuna svolta né a nessun segnale che gli attacchi all'Ucraina finiranno. Trump ha abbandonato la sua insistenza sul cessate il fuoco e Putin ha chiesto concessioni territoriali inaccettabili per l'Ucraina, secondo funzionari vicini ai colloqui che hanno parlato in condizione di anonimato per discutere di questioni diplomatiche delicate.

L'Ucraina ha da tempo accettato un cessate il fuoco di 30 giorni per preparare il terreno ai negoziati volti a porre fine alla guerra. La Russia ha rifiutato. Al contrario, ha intensificato gli attacchi contro aree densamente popolate, secondo analisti militari indipendenti e un'analisi del Washington Post basata sui dati delle forze armate ucraine. La Russia afferma di prendere di mira strutture e personale militare, nonché infrastrutture pubbliche che, secondo quanto sostiene, aiutano l'esercito ucraino.

Secondo le Nazioni Unite, quest'anno in Ucraina sono stati uccisi almeno 55 bambini. Il Washington Post ha confermato che almeno 43 di questi bambini sono stati uccisi durante gli attacchi russi al territorio controllato dall'Ucraina. I giornalisti del Post hanno verificato queste 43 morti con genitori, parenti, insegnanti e funzionari locali, e hanno visitato le famiglie e le tombe di più di 20 di loro.

Queste sono alcune delle loro storie.

Nikita Solonichenko, 17 anni. Ucciso da un missile russo a Kryvyi Rih il 4 aprile

Radislav Yatsko, 7 anni. Ucciso da un missile russo a Kryvyi Rih il 4 aprile

Sofia Yavorska, 9 anni. Uccisa da un missile russo a Poltava il 1° febbraio. Yehor Yavorskyi, 62 anni, amava tutto di sua nipote: il modo in cui studiava l'enciclopedia e giocava a tennis, come ballava e disegnava, il modo in cui realizzava candele e statuine, e persino braccialetti che vendeva al parco per raccogliere fondi per i soldati come suo padre. Yehor amava anche il modo in cui lei lo prendeva in giro tirandogli la grande barba grigia e supplicandolo di radersi, insistendo: “Voglio vedere mio nonno giovane!”. Il 1° febbraio, la nonna di Sofia, Olena Yavorska, 59 anni, sentì un'esplosione mentre arrivava al lavoro in un negozio a Poltava. Quando suo figlio, sua moglie e Sofia non risposero alle sue chiamate, corse al loro appartamento gridando che qualcuno salvasse la sua famiglia. Un soccorritore la prese da parte e le chiese in quale parte dell'edificio vivessero. “Il primo ingresso”, ricordò di aver risposto. “Nonna”, le disse, “la prima parte non c'è più”. Il missile da crociera russo aveva distrutto l'appartamento di Sofia, uccidendo la bambina di 9 anni e i suoi genitori. Per onorare i desideri di Sofia, Yehor si è rasato la barba per il funerale di famiglia.

Maksym e Tymofii Kotov, 11 e 13 anni. Uccisi dai bombardamenti russi nella regione di Donetsk l'11 marzo

Ragazza senza nome, 15 anni. Uccisa dai bombardamenti russi a Pokrovsk il 17 marzo. La sua famiglia non ha reso noto il suo nome.

Uliana-Khrystyna Malenko, 17 anni. Uccisa da un drone russo a Zaporizhzhia il 21 marzo

Valeria Podlipska, 3 anni. Uccisa da un drone russo a Kiev il 23 marzo

Ragazzo senza nome, 10 anni. Ucciso da una bomba planante russa a Kramatorsk il 22 luglio

Diana e Daniil Zapishnyi, 12 e 7 anni. Uccisi da un missile russo a Poltava il 1° febbraio. Dopo che un missile russo ha ucciso Daniil Zapishnyi, 7 anni, sua sorella maggiore Diana, 12 anni, e i loro genitori, è toccato all'insegnante di Daniil spiegare ai suoi compagni perché lui non sarebbe più tornato a scuola. Bohdana Drok non era preparata a quel momento, ma ha fatto del suo meglio per spiegare la guerra e perché quel ragazzo, che non riusciva mai a stare fermo se non quando c'era del cibo sul suo tavolo, non sarebbe più tornato in classe. Per settimane, i suoi studenti sono crollati tra le sue braccia piangendo. Ora, quando suonano le sirene antiaeree, nota che i bambini corrono molto più velocemente nel rifugio sotterraneo. Gli insegnanti volevano appendere i ritratti dei fratelli in un memoriale. Ma temevano che mettere le foto nel corridoio sarebbe stato troppo sconvolgente per i bambini che stavano ancora elaborando la morte. Invece, le loro immagini ora sono appese su una parete nell'ufficio del preside. Gli studenti possono venire a visitarle in privato quando hanno bisogno di un momento con uno dei loro amici perduti. “Nessun obiettivo può essere giustificato se il prezzo è la vita di un bambino”, ha detto Drok.

Mykyta Perekhrest, 15 anni. Ucciso da un missile russo a Kryvyi Rih il 4 aprile

Kostiantyn Novik, 16 anni. Ucciso da un missile russo a Kryvyi Rih il 4 aprile

Nicole Haranska, 5 anni. Uccisa da un drone russo a Kiev il 23 marzo. Oleksandr Haranskyi, sua moglie Oleksandra e la loro figlia Nicole si erano trasferiti a Kyiv convinti che fosse più sicura del loro villaggio natale di Orikhiv, vicino alla linea del fronte nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia. Sentivano disperatamente la mancanza di casa: i loro 300 alveari, la loro fiorente attività di produzione di miele, la loro chiesa. La coppia si era conosciuta grazie alla fede evangelica e a Kyiv era molto impegnata nella nuova comunità cristiana. In cerca di maggiore privacy di quella che avevano nell'appartamento condiviso in cui vivevano, dormivano spesso in una casa mobile di proprietà della chiesa. Il 23 marzo stavano tutti dormendo nello stesso letto quando uno sciame di droni ha colpito l'edificio. Oleksandra è stata estratta viva dalle macerie. Oleksandr e Nicole sono stati uccisi. Nicole amava gli arcobaleni, le lezioni di arte e la chiesa. Parlava del paradiso più della maggior parte dei bambini della sua età. “Mamma, quando correremo sulle nuvole con Gesù?”, ricordava Oleksandra che diceva sua figlia. “Ci credeva pienamente”. Nonostante tutto ciò che l'attacco le ha portato via, Oleksandra ha detto di aver perdonato i soldati russi che hanno lanciato il drone e ucciso suo marito e sua figlia. “Quando dici ‘ti perdono’, liberi te stesso”, ha detto. “Ma non dimenticherò”.

Arina Samodina, 7 anni. Uccisa da un missile russo a Kryvyi Rih il 4 aprile

Oleh Kaliusenko, 17 anni. Ucciso da un missile russo a Sumy il 13 aprile

Veronika Kariachka, 17 anni. Uccisa da un drone russo a Dnipro il 16 aprile

Polina Osaulenko, 9 anni. Uccisa da una bomba planante russa nella regione di Zaporizhzhia il 31 maggio

Kirill Golovko, 12 anni. Ucciso da un drone russo nella regione di Sumy il 2 agosto

Danylo Nikitskyi e Alina Kutsenko, 15 anni. Uccisi da un missile russo a Kryvyi Rih il 4 aprile. I genitori dei due adolescenti avrebbero dovuto incontrarsi presto per un barbecue: un passo importante nella nuova relazione dei loro figli, iniziata a gennaio e diventata subito seria. Invece si sono incontrati per la prima volta davanti ai corpi senza vita dei loro figli, distesi nel parco. Le mani dei due quindicenni erano intrecciate. Danylo Nikitskyi e Alina Kutsenko si erano innamorati perdutamente l'uno dell'altra con l'intensità tipica del primo amore. Stavano crescendo in fretta: Danylo non era più il ragazzino ossessionato dall'apprendimento dei trucchi di magia; Alina non era più la bambina che si tingeva i capelli di rosa brillante in seconda elementare. Anche a 15 anni, stavano già pianificando il loro futuro, sperando di frequentare insieme la facoltà di giurisprudenza a Odessa. “Era un amore così giovane. Il primo amore. E se avessero avuto piccoli malintesi, questo li avrebbe turbati entrambi all'infinito”, ha detto Marta Kutsenko, la madre di Alina. I genitori hanno deciso di seppellire i figli insieme e ora stanno preparando una targa commemorativa condivisa. Il padre di Danylo ha detto che il suo ricordo preferito di suo figlio “è tutto ciò che è successo dal 18 novembre 2009 fino al giorno della sua morte”.

Tymofii Tsvitok, 3 anni. Ucciso da un missile russo a Kryvyi Rih il 4 aprile

Herman Tripolets, 9 anni. Ucciso da un missile russo a Kryvyi Rih il 4 aprile. Dalla finestra del suo appartamento, Svitlana Tripolets guarda ogni giorno il parco giochi dove suo figlio Herman, di 9 anni, è stato ucciso il 4 aprile. Subito dopo l'esplosione che ha scosso il loro palazzo, il padre e la sorella di Herman sono corsi al piano di sotto per cercarlo. Era sulla giostra, morto. La famiglia ha scelto di cremarlo, perché Svitlana temeva che se avesse saputo che il suo corpo era intatto sottoterra, avrebbe voluto dissotterrarlo. Non hanno intenzione di cambiare appartamento, perché, secondo Svitlana, ovunque andassero, il dolore li avrebbe sempre seguiti. Invece, guardano il parco giochi e ricordano Herman, che amava i Lego, il nuoto e il karate. “Non ha mai fatto i capricci”, ha detto Svitlana, “e diceva: ‘Amo la mia vita’”.

Viktoriia Kamienkova, 13 anni. Uccisa da un razzo russo nella regione di Dontesk il 24 aprile

Danylo Khudia, 17 anni. Ucciso da un missile russo a Kiev il 24 aprile

Valeriia Khlibets, 15 anni. Uccisa da un drone russo a Pavlohrad il 24 aprile

Dmytro, 14 mesi. Ucciso da un drone russo vicino a Kherson il 9 luglio

Matvii Marchenko, 6 anni. Ucciso in un attacco missilistico balistico russo contro un condominio a Kiev il 31 luglio

Alina e Anastasia Gumeniuk, 10 e 13 anni. Uccise in un attacco missilistico balistico russo contro un condominio a Kiev il 31 luglio

Maksym Martynenko, 11 anni. Ucciso da un missile russo a Sumy il 13 aprile. Maksym Martynenko era nato in una famiglia di cristiani evangelici, ma spesso si rifiutava di andare in chiesa con loro. La Domenica delle Palme si era unito ai suoi genitori per la prima volta dopo molto tempo. Mentre erano sull'autobus diretto alla chiesa, la Russia ha lanciato due missili balistici sul centro di Sumy, uccidendo 35 persone, tra cui Maksym e i suoi genitori. Maksym ha perso una gamba e la sua vicina Valeria Peredrienko ha ricordato che, quando lo ha visto prima della sepoltura, il resto del suo corpo era intatto. Era quasi, ha detto, “come se stesse per alzarsi e correre a giocare”. Maksym ha lasciato il suo fedele cane Rex e sua nonna, Nadiia Krasnoshchok, 69 anni, che ha detto di essere stata così sedata nei giorni successivi alla loro morte che solo ora sta “lentamente cominciando a capire” che i suoi unici parenti se ne sono andati. “Vorrei spaccare la faccia a Putin con le mie mani”, ha detto. La famiglia è stata sepolta insieme. Vicino alla loro tomba comune, qualcuno ha messo un pallone da calcio, lo stesso che Maksym usava per giocare.

Margarita Titarenko, 12 anni. Uccisa da un drone russo nella regione di Dnipropetrovsk il 29 aprile

Borys Zinchenko, 6 anni. Ucciso da un missile russo nella regione di Sumy il 6 maggio

Oleksandr Kapitan, 15 anni. Ucciso da una bomba planante russa a Kherson il 18 aprile. Oleksandr Kapitan è nato il 25 luglio 2009, un mese prima del previsto, con tutti i rischi del caso. Per i suoi genitori, il ragazzo, soprannominato Sasha, era un bambino pieno di speranza: il loro primo figlio, nato un anno prima, era vissuto solo sette giorni. “Quando mi è stato permesso di tenerlo in braccio per la prima volta, ero molto felice”, ha ricordato suo padre, Oleksandr Sobchuk. “Eravamo tutti molto felici”. Sasha è cresciuto pieno di vita. Giocava a calcio, costruiva modellini, riparava biciclette e preparava la pizza con sua madre, prima che lei morisse per un infarto l'anno scorso. La sua famiglia è sopravvissuta all'occupazione russa nel loro villaggio natale di Muzykivka, nella regione di Kherson, nel 2022. Quando i soldati ucraini hanno riconquistato la zona nove mesi dopo, Sasha si è precipitato con entusiasmo ad accoglierli. In seguito ha stretto amicizia con le truppe ucraine di stanza vicino a casa sua, che alcuni mesi fa gli hanno regalato un berretto da marine, una giacca militare e diverse mostrine. Sognava di un giorno unirsi a loro nell'esercito. Poi, il 17 aprile, Sasha e Oleksandr erano in una stazione di servizio quando i jet russi hanno sganciato bombe plananti su Kherson, ferendo Sasha alla testa con schegge di proiettile. Oleksandr ha usato uno straccio per cercare di fermare l'emorragia di suo figlio. Ha chiamato i soccorsi, ma i droni russi hanno impedito alle ambulanze di raggiungerli, così ha portato Sasha in ospedale da solo. I medici hanno eseguito due lunghi interventi chirurgici e quando Oleksandr è stato autorizzato a entrare nella stanza di suo figlio il giorno successivo, Sasha respirava. Aveva gli occhi leggermente aperti. “Volevo davvero che uscisse da lì, che lottasse per se stesso: era un ragazzo forte”, ha detto Oleksandr. “Ma le schegge erano più forti”. A casa, nella stanza di Sasha, tutto è rimasto al suo posto. Il telefono di sua sorella. L'uniforme regalata dai soldati. I suoi quaderni, lo zaino e i giochi di costruzioni. Dalla finestra, Oleksandr guarda il cimitero dove è sepolto Sasha e vede la lapide di suo figlio, contrassegnata da una grande bandiera ucraina, come le tombe dei soldati caduti.

Mykhailo Shyhyda, un anno. Ucciso da un drone russo nella regione di Chernihiv il 5 giugno

Bohdan Hareta, 17 anni. Ucciso in un attacco missilistico russo a Sumy il 3 giugno; morto in ospedale il 10 giugno

Maria Siora, 11 anni. Uccisa in un attacco missilistico russo a Kiev il 23 giugno

Dmytro Bezverkhyi, 5 anni. Ucciso in un attacco con droni russi a Sumy il 24 giugno

Lev Lamekhov, 2 anni. Ucciso in un attacco con missili balistici russi contro un condominio a Kyiv il 31 luglio

Roman Hayovyi, 17 anni. Ucciso in un attacco missilistico balistico russo contro un condominio a Kiev il 31 luglio

Roman, Tamara e Stanislav Martyniuk, 17, 12 e 8 anni. Uccisi da un missile russo nella regione di Zhytomyr il 25 maggio. Un'ora prima dell'inizio del funerale dei suoi fratelli, Oleksandr Martyniuk, 24 anni, stava rovistando tra le macerie di quella che era stata la sua casa, alla ricerca di qualcosa che potesse recuperare. Dall'altra parte della strada si stava formando un piccolo mucchio: una pila di piatti, un cumulo di giocattoli, un tappeto rosso arrotolato. Poi ha trovato i polli. Per tre giorni erano rimasti intrappolati senza cibo né acqua sotto le macerie, le stesse macerie che pochi giorni prima avevano schiacciato i suoi due fratelli minori e sua sorella. Oleksandr raccolse delicatamente ogni uccello, alcuni feriti, altri ancora lontani dall'età adulta, e li mise al sicuro nel bagagliaio di un'auto semidistrutta. Gli uccelli chiocciavano mentre la sua ragazza li nutriva silenziosamente con del grano dalla sua mano. Oleksandr era a Kyiv quando ricevette la notizia del primo attacco russo alla sua tranquilla città natale. Un missile si era abbattuto direttamente sulla casa della sua famiglia. Tenersi occupato era il modo in cui Oleksandr affrontava questo nuovo mondo, quello in cui la casa della sua infanzia non esisteva più, i suoi genitori erano feriti e tre dei suoi quattro fratelli erano morti. Il crepuscolo stava calando. Si cambiò rapidamente i vestiti, fece una doccia e si precipitò in chiesa, dove centinaia di persone erano venute a rendere omaggio.

