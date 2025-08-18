Le garanzie di sicurezza che Trump offre all'Ucraina e le pressioni su Zelensky in vista dell'incontro di oggi

Il presidente ucraino e i leader europei alla Casa Bianca. Washington valuta impegni di difesa bilaterali simili all’articolo 5 della Nato ma fuori dall’Alleanza

L'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff ha dichiarato domenica, in vista di un incontro previsto alla Casa Bianca con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei, che il presidente Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin hanno concordato “solide garanzie di sicurezza” durante il loro vertice in Alaska la scorsa settimana.

"Gli Stati Uniti sono potenzialmente pronti a fornire garanzie di sicurezza ai sensi dell'articolo 5, ma non dalla Nato, bensì direttamente dagli Stati Uniti e da altri paesi europei“, ha dichiarato Witkoff in un'intervista a ”Fox News Sunday".



Ai sensi dell'articolo 5 del trattato Nato, se un paese membro viene attaccato, ciascun membro dell'alleanza “considererà tale atto di violenza come un attacco armato contro tutti i membri e adotterà le misure che riterrà necessarie”. L'Ucraina non è un membro della Nato, ma ha cercato il sostegno degli alleati da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala nel 2022.

Witkoff ha affermato che l'accordo sulle garanzie di sicurezza sarà ulteriormente discusso tra gli Stati Uniti, Zelensky e gli alleati europei durante l'incontro di lunedì pomeriggio a Washington. I leader europei parteciperanno all'incontro per rappresentare un fronte unito e sostenere Zelensky nella gestione di quello che gli ucraini prevedono potrebbe essere un incontro ad alto rischio e potenzialmente "emotivo", dal quale potrebbe dipendere il futuro dell'Ucraina.



Separatamente, secondo un funzionario della Casa Bianca, gli Stati Uniti sperano che questa settimana si tenga un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Il funzionario, tuttavia, ha avvertito che la Casa Bianca non si aspetta necessariamente che l'incontro di lunedì porti a questo risultato. Il funzionario ha parlato in condizione di anonimato per discutere della pianificazione interna.



L'elaborazione dell'attuazione precisa delle garanzie di sicurezza necessiterà probabilmente di un processo lungo, che potrebbe consentire a Putin di continuare la sua guerra mentre vengono definiti i dettagli.



Zelensky, parlando domenica a Bruxelles insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha affermato che è impossibile avviare negoziati con Mosca “sotto la pressione delle armi”, insistendo, come in precedenza, sulla necessità di un cessate il fuoco completo prima di qualsiasi discussione.



Trump ha incontrato Putin venerdì ad Anchorage, dopo di che ha abbandonato la sua richiesta di cessate il fuoco, chiedendo invece un accordo di pace definitivo. Trump ha anche detto agli alleati che Putin voleva tutta la regione orientale del Donbas in Ucraina come condizione per porre fine alla guerra, comprese le aree che i soldati russi non sono riusciti a conquistare durante anni di combattimenti.



Zelensky ha aggiunto di essere grato per l'apparente disponibilità dell'America a partecipare alla fornitura di future garanzie di sicurezza, ma ha affermato che è necessario definire ulteriori dettagli, ad esempio su quale sarebbe il ruolo degli Stati Uniti e quale quello dei paesi europei.



Von der Leyen, il segretario generale della Nato Mark Rutte, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il presidente finlandese Alexander Stubb hanno tutti confermato domenica che lunedì si uniranno a Zelensky.



La decisione dei principali leader europei di unirsi a Zelensky durante il suo incontro alla Casa Bianca - un gesto drammatico e di alto profilo - sottolinea l'importanza del colloquio che avrà luogo tra Trump e Zelensky e la necessità di cambiare drasticamente la traiettoria dei negoziati di pace.



Durante la sua permanenza a Bruxelles, Zelensky incontrerà anche virtualmente la “Coalizione dei volenterosi”, un gruppo di alleati europei che intendono sostenere qualsiasi futuro accordo di pace, anche con l'invio di truppe.



Von der Leyen ha affermato che i leader europei hanno accolto con favore “la disponibilità di Trump a contribuire a garanzie di sicurezza simili all'articolo 5 per l'Ucraina”, ma ha aggiunto che Kyiv deve ricevere armi sufficienti per diventare “un porcospino d'acciaio, indigesto per i potenziali invasori”.



Ha inoltre ribadito la posizione dell'Europa secondo cui i confini internazionali non possono essere modificati con la forza e che solo l'Ucraina ha il diritto di prendere decisioni riguardanti il proprio territorio.



Domenica, Witkoff ha osservato che i russi hanno accettato di non tentare di conquistare ulteriori territori dall'Ucraina dopo un eventuale accordo di pace.



“Si impegnerebbero a non violare alcun confine europeo. Abbiamo quindi ottenuto risultati significativi, ma c'è ancora molto da fare”, ha aggiunto Witkoff. Insieme al Segretario di Stato Marco Rubio, ha affiancato Trump durante una discussione di circa tre ore ad Anchorage con Putin e due dei suoi consiglieri senior.



Domenica, Rubio ha anche sostenuto la necessità dell'Ucraina di cercare tali garanzie. “L'Ucraina è un Paese sovrano. Ha il diritto, come ogni Paese sovrano al mondo, di stringere alleanze di sicurezza con altri Paesi per prevenire future invasioni e minacce alla propria sicurezza nazionale”, ha dichiarato Rubio durante il programma della CBS “Face the Nation”. Ha anche aggiunto che entrambi i paesi dovranno rinunciare ad alcune delle loro richieste per raggiungere un accordo. “Sarà necessario che entrambe le parti facciano delle concessioni. Sarà necessario che entrambe le parti ottengano ciò che chiedono. E' così che si concludono questi accordi, che ci piaccia o no”, ha detto Rubio alla CBS. "E' semplicemente un dato di fatto, e ci sono cose che forse la Russia sta trattenendo ora e a cui dovrà rinunciare. "

Zelensky e i suoi sostenitori europei chiedono da tempo un cessate il fuoco invece di un accordo definitivo, con gli alleati europei che affermano che l'Ucraina non può negoziare mentre è sotto attacco.



Ma Rubio, parlando con la conduttrice Maria Bartiromo su Fox News, ha detto domenica che l'amministrazione Trump non ha mai promesso che il vertice di venerdì con Putin avrebbe portato a un accordo di cessate il fuoco. Quell'incontro, ha detto, era il primo di una serie di passi prima di finalizzare qualsiasi accordo.



Rubio non ha fornito dettagli su ciò che gli Stati Uniti intenderebbero come garanzia di sicurezza, ma ha affermato che sarebbe una “mossa molto importante” da parte di Trump se offrisse un impegno da parte degli Stati Uniti. Rubio ha lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero ancora inasprire la loro posizione nei confronti della Russia se questa non negozierà un accordo di pace.

“Se non riusciremo a raggiungere un accordo qui, ci saranno delle conseguenze - non solo le conseguenze del proseguimento della guerra, ma anche le conseguenze del mantenimento di tutte le sanzioni, e potenzialmente anche di nuove sanzioni”, ha detto Rubio in un'intervista al programma della Nbc “Meet the Press”, sottolineando che i negoziatori devono prima cercare di raggiungere un accordo di pace.



Diversi membri del Congresso di entrambi gli schieramenti politici hanno chiesto un maggiore sostegno all'Ucraina, e il vertice in Alaska non è servito a dissuaderli. “Donald Trump è stato lusingato da Vladimir Putin. Ma per quanto riguarda l'Ucraina e i nostri alleati europei, questo è stato un passo indietro”, ha affermato il senatore Chris Van Hollen (D-Maryland) durante il programma “This Week” della ABC. Ha invitato il Senato a portare avanti una legislazione bipartisan per imporre nuove sanzioni alla Russia.



Zelensky lunedì dovrà muoversi con cautela, secondo gli esperti e i politici ucraini, facendo attenzione a non irritare Trump e allo stesso tempo convincendolo che le sue recenti proposte per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia sono irrealizzabili.

La priorità assoluta per gli ucraini è evitare il ripetersi di un incontro controverso come quello tenutosi a febbraio nello Studio Ovale, al quale ha partecipato anche il vicepresidente J. D. Vance. Quell'incontro si era trasformato in un acceso scontro verbale e ha gravemente danneggiato la posizione di Kyiv nei confronti del suo alleato statunitense. Secondo quanto riferito da un funzionario dell'Amministrazione Trump, che ha parlato in forma anonima per discutere delle deliberazioni interne, Vance dovrebbe partecipare all'incontro di lunedì con Zelensky.



Questa volta, l'atteggiamento di Vance potrebbe essere più diplomatico rispetto al tono usato a febbraio. E' appena tornato da un viaggio di oltre una settimana in Gran Bretagna, dove negli ultimi giorni ha intrattenuto rapporti diplomatici amichevoli con funzionari britannici ed europei.



Il ministro degli Esteri britannico David Lammy e Vance hanno ospitato questo mese un incontro nella casa di campagna di Lammy con altri funzionari europei, tra cui rappresentanti dell'Ucraina, per definire una strategia in vista dell'incontro di Trump con Putin in Alaska.



I funzionari europei sono ancora preoccupati per l'atteggiamento che Trump assumerà lunedì dopo l'incontro di Anchorage, ampiamente considerato una vittoria di pubbliche relazioni per Putin, compreso il benvenuto con tappeto rosso da parte di Trump.

Un funzionario europeo, che ha parlato in forma anonima per discutere questioni delicate, si è detto sorpreso dal fatto che Trump sembrasse rinunciare così facilmente al vantaggio che aveva su Putin, soprattutto considerando la crescente pressione a cui è sottoposta l'economia russa a causa dell'inflazione e dei tassi di interesse alle stelle, che hanno spinto molti imprenditori russi a mettere in guardia dal rischio di bancarotta.



Trump aveva minacciato di imporre dure sanzioni alla Russia questo mese, ma i piani non si sono concretizzati poiché Trump e Putin si preparavano a incontrarsi. Trump aveva anche minacciato “gravi conseguenze” se Putin non avesse accettato un cessate il fuoco durante il vertice in Alaska, ma ha fatto marcia indietro su tali richieste.



Tuttavia, il fatto che il vertice con Putin si sia concluso in anticipo, mentre il leader statunitense ha dichiarato in un'intervista dopo il vertice che potrebbe tornare sulla questione dell'imposizione di sanzioni contro la Russia “tra due o tre settimane”, è stato un segnale che Putin non è riuscito a conquistare completamente Trump, ha affermato il funzionario.



Un funzionario ucraino, che ha parlato in forma anonima per discutere questioni delicate, ha affermato che sarebbe impossibile per Zelensky accettare qualsiasi accordo che lo costringesse a cedere il Donbas. “Non metteremo un milione di ucraini sotto occupazione”, ha detto il funzionario. “E' incredibile che sia possibile proporre una cosa del genere nel mondo moderno”.

“Purtroppo, esiste davvero il rischio” che si ripeta la scena di inizio anno, ha affermato Mykola Bielieskov, ricercatore presso l'Istituto nazionale ucraino per gli studi strategici, legato al governo. “Sembra che Putin sia riuscito a convincere Trump in Alaska che è l'Ucraina a dover fare concessioni importanti per la pace”. Zelensky deve “trovare un equilibrio tra il non essere provocatorio nella difesa degli interessi nazionali dell'Ucraina e il promuovere comunque tali interessi”, ha affermato Bielieskov.



La presenza dei leader europei all'incontro contribuirebbe inoltre a “livellare l'equilibrio negoziale”, ha affermato Volodymyr Fesenko, capo del think tank Penta Center for Applied Political Studies con sede a Kyiv.



I leader europei possono “prendersi cura di Zelensky e ridurre la tensione se necessario”, ha affermato Fesenko. L'Ucraina e i suoi alleati europei potrebbero trovarsi, secondo Fesenko, “su quella che io chiamo ‘le montagne russe di Trump’: prima vanno in una direzione, poi in un'altra”. “Ha preso le parti di Putin in Alaska e, prima ancora, a luglio, ha preso le nostre parti. Ora deve tornare dalla nostra parte, almeno in parte”, ha affermato.

di David L. Stern, Mariana Alfaro, Anastacia Galouchka, Catherine Belton, Natalie Allison

Copyright Washington Post