Verso l'Alaska
Il vertice tra Trump e Putin si terrà ad Anchorage. Il no di Zelensky sul Donbas
Sarà la base americana Elmendorf-Richardson di Anchorage il luogo dell'incontro tra il presidente americano e quello russo. Zelensky è atteso a Berlino per una videoconferenza con i leader europei
L'incontro tra Trump e Putin si svolgerà presso la base Elmendorf-Richardson di Anchorage. Lo ha riportato per prima la Cnn. E' il primo vertice tra Stati Uniti e Russia dal 2021, e la prima volta che Trump e Putin si incontrano da soli dal 2018. Una “sessione di ascolto” per Trump, così l'ha definita l'addetta stampa della Casa Bianca Karoline Leavitt.
Zelensky ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del vertice, dal quale la sua partecipazione è stata esclusa: il presidente ucraino ha affermato con nettezza che rifiuterà qualsiasi proposta che contempli la cessione della regione del Donbas in cambio di un cessate il fuoco. E' probabile che la dichiarazione sia un'implicita risposta a quanto detto da Trump negli scorsi giorni, cioè che qualsiasi accordo di pace tra Russia e Ucraina dovrebbe comportare uno “scambio di territori”. Tuttavia, ancora non sono stati rivelati dettagli ufficiali sulle richieste che Putin - che intanto continua a cercare una vittoria sul campo - potrebbe avanzare nell'incontro con Trump.
Nel frattempo, Zelensky è atteso oggi a Berlino per la videoconferenza con i leader europei – a cui parteciperà anche Trump – in preparazione all'incontro in Alaska. Il tentativo di Kyiv e dell'Ue è quello di impedire che il percorso negoziale venga monopolizzato da Mosca e Washington: in una dichiarazione congiunta dei leader dell'Unione europea, accolta da Zelensky, si legge che la pace deve essere costruita con il protagonismo dell'Ucraina e non imposta al paese aggredito.
