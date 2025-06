Per Trump i poteri di emergenza sono diventati fondamentali per governare

Il presidente americano ha dichiarato lo stato di emergenza spesso e in diversi contesti. Lui sostiene che sono necessarie azioni forti, ma i suoi critici dicono che le emergenze non esistono

Che fosse fatto per forzare l'integrazione in Arkansas o per proteggere i manifestanti per i diritti civili in Alabama, nella storia degli Stati Uniti l'invio di truppe federali per le strade ha segnato alcune crisi sociali dirompenti. Tuttavia, nonostante i funzionari statali e locali avessero dichiarato di avere le proteste sotto controllo, il presidente Donald Trump ha inviato lo stesso la Guardia Nazionale a Los Angeles. Questo gesto riflette uno schema sempre più evidente della sua presidenza: Trump dichiara un'emergenza o una crisi laddove molti altri non ne vedono. E ciò gli permette di intraprendere azioni eclatanti, di radunare sostenitori e di combattere su un terreno politico a lui favorevole. In aprile ha dichiarato lo stato di emergenza economica, il che gli ha permesso di introdurre dazi doganali su vasta scala. La dichiarazione di un'invasione al confine meridionale ha reso più intenso il programma di rimpatri forzati. La dichiarazione di emergenza energetica ha consentito di semplificare le normative. La sua dichiarazione che il fentanyl in ingresso dal Canada rappresenta un'emergenza, così come l'approccio della Corte penale internazionale nei confronti di Israele, hanno giustificato l'imposizione di sanzioni. In molti di questi casi è difficile riconoscere delle vere emergenze. Ma la capacità di Trump di dichiararle attraverso un ordine esecutivo gli ha permesso di esercitare immediatamente l'autorità che ne deriva. “Gli conferisce poteri straordinari per non passare attraverso i normali meccanismi e la burocrazia del governo”, spiega Mike Madrid, un esperto consigliere politico repubblicano. “L'obiettivo è quello di esercitare poteri straordinari per sbarazzarsi del governo dove vuole, sbarazzarsi della burocrazia dove può - e mettere i piedi in testa ai suoi avversari”.

L'apparizione di sempre nuove "emergenze" contribuisce alla sensazione, coltivata da Trump, che il paese sia in perenne crisi, sotto la minaccia di nazioni straniere e nemici interni. Trump sembra prosperare in questa atmosfera, adottando il ruolo di combattente e salvatore. Se non avesse schierato la Guardia Nazionale, ha scritto lunedì su Truth, “Los Angeles sarebbe stata completamente cancellata”. Lunedì scorso, un alto funzionario dell'Amministrazione ha dichiarato che il Pentagono avrebbe inviato 700 marines a Los Angeles per sostenere la Guardia Nazionale. I democratici hanno risposto che non c'era alcuna crisi a Los Angeles fino a quando il presidente stesso non ha infiammato la situazione.

Trump, secondo alcuni osservatori, sta cercando di spostare l'attenzione da argomenti come le divisioni tra i repubblicani sulla sua legge di Bilancio a terreni politici in cui è più forte, come l'immigrazione illegale e i disordini urbani. “Non sto suggerendo che gli zoticoni che hanno lanciato bottiglie e appiccato incendi siano gente a posto. Devono essere identificati e arrestati”, ha dichiarato Zoe Lofgren, deputata democratica della California. “Ma la situazione era sotto controllo finché non hanno mandato la Guardia Nazionale. Credo che l'intento fosse proprio quello di incitare le violenze”. Lofgren, membro anziano della Commissione Giustizia della Camera, sostiene che l'invio della Guardia nazionale da parte di Trump violi la legge, poiché si basa su uno statuto che può essere invocato solo in caso di invasione o ribellione. Lunedì lo stato della California ha fatto causa all'Amministrazione “Non posso entrare nella testa del presidente, ma è qualcosa che farebbe un dittatore”, ha detto Lofgren. "Se la gente non si preoccupa di questo, potrebbe vedere le libertà del nostro paese scivolare via".

La Casa Bianca invece sostiene che Trump stia usando i poteri che gli spettano perché i Democratici hanno lasciato il paese allo sbando ed è necessaria un'azione forte. “Per anni, democratici come Gavin Newsom e Joe Biden non hanno fatto nulla per proteggere gli americani dalle minacce all'economia e alla sicurezza nazionale”, ha dichiarato la portavoce Taylor Rogers. “Il presidente Trump sta giustamente usando la sua autorità esecutiva, come dimostrano le nostre numerose vittorie in tribunale”. I sostenitori di Trump sostengono che le sue azioni decisive a Los Angeles e altrove sono ben accolte dagli americani dopo decenni di frustrazione per l'incapacità di Washington di risolvere i problemi. Un recente sondaggio CBS News-YouGov, ad esempio, ha rilevato che dal 54 al 46 per cento degli americani approvano le politiche di reimpatrio di Trump.



Trump ha dichiarato emergenze, invasioni e ribellioni quasi dal momento in cui si è insediato, a gennaio scorso, e ciò gli ha permesso di inquadrare non solo il panorama politico ma anche di stabilire basi legali per le sue azioni poco ortodosse. Secondo Elizabeth Goitein, esperta di poteri d'emergenza presso il Brennan Center for Justice, da quando è entrato in carica ha dichiarato ben otto diverse emergenze, molte di più di altri presidenti recenti.



Nel suo primo giorno, Trump ha dichiarato l'emergenza energetica, anche se gli Stati Uniti hanno una buona disponibilità di energia e, secondo la maggior parte degli esperti, non stanno affrontando nessuna crisi. Incolpando l'Amministrazione Biden per l'inadeguatezza delle forniture energetiche, Trump ha dichiarato che la situazione si sarebbe rapidamente deteriorata senza “un rimedio immediato”.



Sempre nel suo primo giorno, Trump ha dichiarato un'emergenza per quanto riguarda i cartelli della droga, e ciò gli ha permesso di dichiararli più facilmente organizzazioni terroristiche. Qualche settimana dopo ha dichiarato che il fentanyl proveniente dal confine canadese costituiva un'altra emergenza, anche se le autorità sostengono che la droga che proviene dal canada è solo una parte minima del totale.

All'inizio di aprile, Trump ha dichiarato il deficit commerciale della nazione, che esiste da decenni, un'emergenza. Questo gli ha consentito di imporre dazi globali senza precedenti, anche se per ora ne ha sospesi molti. Ha usato un linguaggio da crisi anche per questioni più piccole, come il suo ordine esecutivo che elimina i limiti federali sulla quantità d’acqua utilizzabile dai soffioni delle docce introdotti dalle amministrazioni Obama e Biden.

Tutte queste dichiarazioni di stati d'emergenza “gli conferiscono poteri straordinari che altrimenti non avrebbe e che il Congresso ha stabilito essere inappropriati in situazioni non di emergenza”, dice Goitein. “Le azioni che un presidente può intraprendere durante una guerra o un'emergenza nazionale sono e dovrebbero essere molto diverse da quelle che intraprende in tempo di pace”. Saikrishna Prakash, professore di diritto presso l'Università della Virginia, ricorda che Trump non è certo l'unico a sfruttare i poteri di emergenza che il Congresso ha concesso al presidente nel corso degli anni. "Trump sta seguendo le orme dei suoi predecessori. Probabilmente lo sta facendo più spesso perché vuole fare più cose, e ovviamente i gruppi che vogliono un'azione in un particolare settore accoglieranno con favore la dichiarazione. Il Congresso ha fondamentalmente dato ai presidenti molti poteri di emergenza in varie aree; essi li hanno usati e i tribunali sono riluttanti a dare un giudizio negativo”, aggiunge. La legge sulle emergenze nazionali del 1976, promulgata dopo lo scandalo Watergate, ha cercato di limitare la capacità del presidente di dichiarare emergenze, in parte consentendo al Congresso di porvi fine. Ma la legge non definisce un'emergenza né ne limita la durata, e in pratica fa poco per limitarle davvero.



Le dichiarazioni ufficiali di Trump in qualche modo corrispondono alla sua retorica pubblica, che spesso suggerisce che il paese sta affrontando una crisi senza precedenti che solo lui può risolvere. Con una pioggia continua di azioni unilaterali, post sui social media e ordini esecutivi, Trump ha creato la costante sensazione di una nazione sotto assedio, che richiede un'azione forte da parte del suo leader. “I poteri di emergenza sono come la manna dal cielo per uno come lui”, dice Kristy Parker, consulente speciale di Protect Democracy, un'organizzazione no-profit che combatte l'autoritarismo. “Può semplicemente agitare una bacchetta sotto forma di ordine esecutivo ed esimersi, a suo avviso, dalla necessità di rispondere al Congresso”.

La volontà di Trump di mettere alla prova i limiti della legge e della tradizione americana ha spesso messo i democratici sulla difensiva. Ciò sembra particolarmente vero in aree come l'immigrazione e la criminalità, dove i democratici temono di essere visti come difensori dello status quo. “L'immigrazione rimane il tema più forte di Donald Trump”, dichiara lo stratega politico Madrid. A Los Angeles, aggiunge, “questo tema cambierà abbastanza rapidamente, passando dall'immigrazione alla legge e all'ordine, e questo è il campo in cui Trump è sempre andato bene. Adotterà un approccio duro, un approccio militarista, il tutto per inviare un messaggio ai suoi nemici interni”. Erick Erickson, un conduttore radiofonico conservatore, l'ha definita in modo più conciso. “La stagione delle rivolte estive è arrivata”, ha scritto su X. "E questo aiuta Donald Trump e i democratici lo sanno". I democratici, tuttavia, sostengono che se Trump continuerà a usare poteri straordinari, finirà per provocare un contraccolpo. Gli attivisti stanno pianificando grandi manifestazioni questo sabato, quando Trump passerà in rassegna una parata militare a Washington, con il tema “No Kings” per sostenere che Trump si sta comportando più come un leader autoritario che come un presidente. La sua decisione di schierare la Guardia Nazionale, nonostante le appassionate obiezioni del governatore dem della California Gavin Newsom, segna una sorprendente contrapposizione con il modo in cui la Guardia è stata utilizzata durante l'era dei diritti civili. Durante quel periodo turbolento, i presidenti hanno assunto in diverse occasioni il comando della Guardia per far rispettare i diritti dei neri d'America minacciati dalle autorità degli stati segregazionisti. In questo caso, Trump sta usando la Guardia per affrontare un gruppo di minoranza e i suoi sostenitori che affermano che l'Amministrazione sta violando i loro diritti.



Tom Homan, zar di frontiera di Trump, ha detto lunedì a “Morning Joe” della MSNBC che l'Amministrazione stava reagendo a una grave illegalità che le autorità locali stavano ignorando, un'affermazione fortemente negata dai leader della California e di Los Angeles. “Avrebbero dovuto agire negli ultimi due giorni, mentre la città bruciava”, ha detto Homan, aggiungendo: ”Ero lì quando un migliaio di manifestanti circondava il Federal building, facendovi irruzione, mettendo a rischio i nostri agenti e gli stranieri illegali che avevamo arrestato o in custodia. Quella sì che era una situazione fuori controllo”.

I democratici si sono anche affrettati a contrapporre le recenti azioni di Trump alla sua notevole passività durante l'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Secondo i democratici, quella era una vera emergenza: i membri del Congresso che stavano certificando un'elezione legittima hanno dovuto affrontare l'assalto di una folla violenta. Tuttavia, Trump ha fatto ben poco per richiamare i rivoltosi che agivano in suo nome e, dopo essere tornato in carica, ha graziato centinaia di persone condannate per crimini commessi durante le elezioni.

Ora invece Trump non ha escluso di invocare l'Insurrection Act, che consente il dispiegamento di personale militare americano in servizio attivo in patria in caso di disordini o ribellioni, una prospettiva che allarma i suoi critici. Lofgren sostiene che le dichiarazioni di Trump su vari tipi di crisi Abbiano poca relazione con le condizioni reali. “Si sta inventando tutto”, dice. “Ha inventato queste false emergenze per prendere il potere in modo incostituzionale”.

Questo articolo è stato pubblicato sul Washington Post del 10 giugno 2025