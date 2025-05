In Germania Merz bocciato al primo voto del Bundestag

Al leader della Cdu sono mancati sei voti al primo scrutinio. Ora la votazione sarà ripetuta

Friedrich Merz non raggiunge la maggioranza assoluta necessaria al primo turno di votazioni in Parlamento per essere eletto cancelliere della Germania. Al leader della Cdu sono andati 310 voti dei 630 parlamentari del Bundestag, sei in meno di quelli necessari per l'elezione al primo turno. Il voto è stato a scrutinio segreto. Adesso si proseguirà con la ripetizione del voto, con il quorum per l'elezione che scende alla maggioranza relativa.