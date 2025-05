Trump rimuove il consigliere per la sicurezza nazionale Waltz e nomina Rubio al suo posto ad interim

Il veterano di guerra ed ex deputato della Florida paga lo scandalo delle chat sugli Houthi, dove era stato incluso accidentalmente il direttore dell'Atlantic. La nomina alle Nazioni Unite apre la strada a un processo di conferma controverso

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato giovedì il più grande rimpasto di personale della sua nuova amministrazione, sostituendo il consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Waltz, con il Segretario di Stato Marco Rubio, che assumerà l’incarico in via provvisoria mantenendo al contempo il ruolo di capo della diplomazia statunitense. Trump ha annunciato che nominerà Waltz come ambasciatore presso le Nazioni Unite.

La decisione riflette la delusione di Trump nei confronti di Waltz, a seguito dell’inclusione accidentale di un giornalista in una chat di gruppo relativa a operazioni militari in Yemen, oltre a una frustrazione più ampia per la scelta da parte di Waltz di collaboratori ritenuti poco fedeli al presidente.

Ma con la nomina di Waltz a un incarico che richiede l’approvazione del Senato, Trump ha aperto la strada a un processo di conferma controverso, che permetterà ai Democratici di interrogare Waltz sui primi mesi della presidenza Trump e ottenere testimonianze giurate su temi delicati come immigrazione, politica commerciale, operazioni militari e diplomazia.

Si tratta anche della prima volta da decenni che un presidente statunitense affida lo stesso individuo sia alla Segreteria di Stato che alla Consulenza per la Sicurezza Nazionale — l’ultima fu con Richard Nixon, che assegnò tali responsabilità a Henry Kissinger, concedendogli poteri straordinari sull’apparato di sicurezza interna ed estera degli Stati Uniti.

"Sono lieto di annunciare che nominerò Mike Waltz come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite", ha scritto Trump sui social media. "Nel frattempo, il Segretario di Stato Marco Rubio assumerà il ruolo di Consigliere per la Sicurezza Nazionale, continuando la sua forte leadership al Dipartimento di Stato. Insieme, continueremo a lottare senza sosta per rendere l’America, e il mondo, di nuovo sicuri".

L’annuncio di Trump ha colto di sorpresa i funzionari del Dipartimento di Stato. Durante un briefing nel pomeriggio di giovedì, la portavoce Tammy Bruce aveva minimizzato una domanda sull’eventuale assunzione del ruolo da parte di Rubio, quando un giornalista ha letto ad alta voce il messaggio di Trump.

"È chiaro che l’ho appena sentito da voi", ha risposto Bruce, definendo il momento un "miracolo della tecnologia e dei social media moderni".

Bruce ha evitato di entrare nei dettagli su come Rubio gestirà contemporaneamente il Dipartimento di Stato e il Consiglio di Sicurezza Nazionale, senza contare i programmi di aiuti esteri rimasti dopo lo smantellamento dell’Agenzia USAID e il suo ruolo nella supervisione degli Archivi Nazionali. Non ha nemmeno specificato quanto durerà questo doppio incarico. "Lavorano bene insieme", ha detto Bruce riferendosi a Rubio e Trump. "Negli ultimi 100 giorni, è stato come aggrapparsi a un treno proiettile". Ha poi aggiunto che Rubio "non avrebbe accettato l’incarico se non pensasse di poterlo svolgere".

La rimozione di Waltz, veterano di guerra ed ex deputato della Florida, il cui incarico era stato fortemente sostenuto dai repubblicani al Congresso, arriva dopo le rivelazioni imbarazzanti di marzo, secondo cui avrebbe incluso per errore il direttore dell’Atlantic, Jeffrey Goldberg, in una chat non classificata su Signal in cui si discutevano operazioni militari contro i ribelli Houthi.

Waltz ha anche perso il favore del gabinetto di Trump a causa delle sue versioni contraddittorie su come si sarebbe verificato l’incidente, sostenendo tra l’altro che i contatti di Goldberg sarebbero stati "risucchiati" nel suo telefono, e di non aver mai parlato con lui — affermazioni smentite da Goldberg.

In un’intervista alla Fox News, il vicepresidente JD Vance ha dichiarato che Waltz "non è stato licenziato" e che "si può sostenere validamente" che la nomina all’ONU "sia una promozione". "Abbiamo scelto Mike per attuare importanti riforme al Consiglio di Sicurezza Nazionale. Lo ha fatto. Mi piace Mike. È una brava persona. Ha la fiducia mia e del presidente, ma abbiamo anche ritenuto che sarebbe un miglior ambasciatore ONU, ora che le riforme al NSC sono avviate", ha detto Vance.

Se confermato al nuovo incarico, il ruolo di Waltz presso l’ONU, a New York, avrebbe molto meno potere rispetto a quello di consigliere per la sicurezza nazionale, incarico che supervisiona direttamente le principali questioni di sicurezza del presidente. All’inizio dell’anno, Trump intendeva nominare la deputata dello stato di New York Elise Stefanik, allora presidente della conferenza repubblicana alla Camera, ma ha poi ritirato la candidatura per timore di indebolire la già esile maggioranza del partito. La decisione ha causato tensioni tra Stefanik e il presidente della Camera, Mike Johnson.

Trump ha preso la decisione dopo settimane in cui Waltz, inizialmente presenza costante nei programmi domenicali di news e ospite frequente di Fox News, era sparito dalla scena pubblica tra le voci che Susie Wiles, capo dello staff, stesse cercando un suo sostituto.

La sua uscita rappresenta una perdita per i repubblicani interventisti che vedevano in Waltz una figura in grado di indirizzare Trump verso opzioni militari più aggressive contro Iran e altri avversari. Tuttavia, l’incarico ad interim di Rubio, anch’egli interventista, dovrebbe calmare le critiche interne. Il deputato della Florida Brian Mast, presidente della Commissione Esteri e fedele a Trump, ha elogiato la nomina di Waltz all’ONU, sostenendo che "i burocrati dell’ONU lo temono". Non ha menzionato però la sua rimozione dal NSC.

I Democratici, invece, hanno giudicato pericolosa e disqualificante la gestione di informazioni sensibili da parte di Waltz. "È stato una delusione incredibile e si è dimostrato completamente incompetente", ha detto la deputata del New Jersey Mikie Sherrill, veterana dell’Iraq.

In un altro episodio criticato, un fotografo Reuters ha immortalato Waltz mentre controllava il telefono durante una riunione di gabinetto, apparentemente usando una versione modificata di Signal. Si vedeva un messaggio parziale di Vance: "Ho conferma dal mio omologo che è stato disattivato. Sarà qui tra...". Sembrava anche che Waltz avesse chiamato la direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard tramite Signal. Una portavoce della Casa Bianca ha ridimensionato la questione: "Signal è un’app approvata per l’uso governativo e installata sui telefoni ufficiali", ha dichiarato.

I Democratici hanno anche criticato il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, che aveva condiviso piani militari sensibili nella chat di Waltz, rinnovando le richieste per la sua rimozione. "Hegseth a capo del Pentagono è pericoloso in un momento critico", ha detto Sherrill.

Trump ha espresso privatamente frustrazione per la gestione del Pentagono da parte di Hegseth, ma Susie Wiles ha minimizzato la possibilità di altri cambi nel gabinetto. "Sono tutti professionisti spettacolari", ha detto al New York Post. La breve permanenza di Waltz al NSC, incarico creato oltre 70 anni fa, è stata superata solo da quella di Michael Flynn, consigliere di Trump nel primo mandato, che si dimise dopo meno di tre settimane per aver mentito all’FBI sui contatti con la Russia.

Trump era inizialmente riluttante a licenziare Waltz, ma le rivelazioni sull’uso di Signal e poi del suo account Gmail personale per trattare affari governativi hanno peggiorato la situazione. Uno dei suoi collaboratori avrebbe usato anche email commerciali per discutere conflitti esteri. "È evidente un pattern preoccupante e il Congresso deve affrontarlo seriamente, in modo bipartisan", ha dichiarato il senatore democratico del Rhode Island Jack Reed.

Anche mentre sembrava che Waltz potesse superare lo scandalo, Trump ha fatto licenziare membri senior del NSC, tra cui i direttori per l’intelligence, gli affari legislativi e la tecnologia.

Questi licenziamenti sono arrivati mentre alcuni sospettavano che Waltz avesse posizioni troppo aggressive verso Iran e Cina. Al Congresso, aveva sostenuto la permanenza in Afghanistan e l’appoggio all’Ucraina — temi divisivi tra i Repubblicani.

In un’intervista, Waltz aveva detto: "Il presidente accoglie il dissenso e il dibattito vigoroso. Ma quando prende una decisione, ci si aspetta che venga attuata, e io lo farò". Aveva anche dichiarato che avrebbe assicurato che tutto il personale del NSC fosse "pienamente allineato con l’agenda del presidente". Non è chiaro cosa abbiano fatto i collaboratori licenziati per far arrabbiare Trump. Il giorno prima, l’attivista di estrema destra Laura Loomer lo aveva esortato a rimuovere membri del NSC che avevano lavorato con amministrazioni democratiche o ONG sospette.

Durante la Giornata nazionale di preghiera alla Casa Bianca, Trump ha lodato Rubio per il "lavoro fantastico", menzionando anche altri membri del gabinetto — ma non Waltz. Non è chiaro se il suo vice, Alex Wong, manterrà l’incarico. Loomer, che lo aveva attaccato per la sua vicinanza a Mitt Romney, ha festeggiato la sua rimozione sui social definendolo uno “scalpo”.

Quest'articolo è stato pubblicato sul Washington Post a firma di John Hudson, Karen DeYoung, Adam Taylor, Abigail Hauslohner e Michael Birnbaum