“Altro che decadente, l'occidente se la passa bene, ma è debole”. Parla Pierre Bentata

“Soltanto nella civiltà ricca e liberale si ha il diritto di dire che si stava meglio quando si stava peggio. Il benessere ha creato una psiche debole, che cede al relativismo e al pacifismo”. Intervista al professore francese di economia e saggista

Nel 1935, Ray Ventura pubblicò uno dei suoi più grandi successi: “Tout va très bien Madame la marquise”. A leggere il libro di Pierre Bentata, professore di economia e saggista, si pensa subito a Ventura. La tesi di “La malédiction du vainqueur: Pourquoi croyons-nous que que l’occident est décadent?” è che quello di un occidente in declino è un ritornello falso e noi ce la caviamo piuttosto bene. In breve: “Tutto va bene in occidente, Madame la Marquise”. Se i decadentisti abbondano, coloro che reagiscono loro sono rari. In questo contesto arriva il saggio di Bentata sulla “maledizione del vincitore” (Éditions de L’Observatoire). “L’unico nemico dell’occidente è se stesso”, scrive Bentata. Le nuove correnti marxiste, forti nel mondo accademico, accusano l’occidente di aver creato, attraverso la globalizzazione, un sistema neocoloniale.



L’occidente trarrebbe quindi profitto da una nuova forma di schiavitù. Gli ambientalisti radicali sostengono che l’occidente vive dei frutti tossici del progresso e che la nostra frenetica corsa alla produzione porterà al collasso. Alcune correnti di destra affermano che la globalizzazione crea incertezza identitaria e culturale. Secondo Pierre Bentata, l’occidente è afflitto dalla “maledizione del vincitore”. I paesi che beneficiano di questo regime occidentale tanto esecrato sono i più prosperi e liberi del mondo e quelli meno diseguali. Bentata individua una felice correlazione tra libertà e prosperità. Per comprendere il paradosso, Bentata sostiene (insieme a Norbert Elias) che ogni sistema politico genera una “psiche particolare” e che la democrazia liberale crea una “mentalità insoddisfatta e stanca”. Queste caratteristiche sono prodotte da un clima di “autocritica permanente”, che può esprimersi solo all’interno di un paese in cui il sovrano la tollera. Se gli autocrati prendono di mira l’occidente, è perché la democrazia liberale è il regime a cui aspira naturalmente ogni popolo. Viviamo in uno dei pochi posti al mondo in cui possiamo permetterci di essere insoddisfatti.



“L’odio per l’occidente affonda le sue radici nel rifiuto di ciò che lo rende specifico, vale a dire un atteggiamento particolare verso l’individuo che eleva al rango di assoluto” dice Bentata al Foglio. “Il motore delle democrazie liberali è l’insoddisfazione. Se prendiamo in considerazione indicatori quali il Pil pro capite, l’aspettativa di vita, la qualità della vita, l’ambiente, le libertà individuali o anche l’origine delle innovazioni, ce la caviamo bene. Per trasformare la ricerca in un progresso che possa apportare benefici a tutti, sono necessari i mercati. Abbiamo assistito alla stessa cosa con l‘Unione Sovietica, che aveva i migliori matematici del mondo, ma non è stata in grado di inventare un videoregistratore. Non sono ingenuo, vedo delle difficoltà. Ma sono difficoltà di natura organizzativa o istituzionale. E spesso si tratta di difficoltà che ci imponiamo da soli, perché siamo convinti che le cose stiano andando male. Stato di diritto, giustizia indipendente, democrazia e mercato, queste sono le uniche istituzioni che garantiscono veramente l’assenza di coercizione diretta e volontaria da parte di altri, compreso lo stato, nella conduzione dei suoi affari. Che è esattamente la definizione di libertà secondo i pensatori liberali come Bruno Leoni. Tuttavia, un’organizzazione del genere non può che deludere e dispiacere a coloro che vogliono imporre un’ideologia globale ai propri concittadini, così come a coloro che pensano agli individui come a delle essenze, secondo la loro religione, la loro etnia o il loro genere”. I più accaniti oppositori dell’occidente si trovano ad entrambe le estremità dello spettro politico.



“All’estrema destra, l’occidente appare come troppo mutevole, troppo decadente, a causa della sua apertura a tutti coloro che aderiscono ai principi di libertà e uguaglianza; all’estrema sinistra, questo occidente eccessivamente liberale resiste al loro desiderio di costruire una società ideale, pensata dall’alto e imposta a tutti. In sostanza, ciò che accomuna i sedicenti nemici dell’occidente è il fatto che in una democrazia liberale la società viene svuotata del suo significato collettivo per consentire a ogni persona di trovare un senso alla propria esistenza. Ciò rappresenta per molti una sfida vertiginosa. Oltre all’aspetto tecnologico, l’occidente è anche un modello culturale dominante. Se osserviamo le aspirazioni delle persone in tutto il mondo, esse tendono verso l’occidente. Pensiamo ai flussi migratori. Questo non è ottimismo cieco, è semplicemente un’osservazione razionale. Il reddito medio di un russo o di un cinese è quattro volte inferiore al nostro. L’indice di Gini, utilizzato per misurare la disuguaglianza dei redditi, è rimasto stabile negli ultimi vent’anni nei paesi occidentali e resta inferiore a quello di paesi autoritari come Cina, Russia o Turchia. In tutto il mondo si sta verificando una convergenza dei redditi man mano che i paesi adottano un’economia di mercato".



Arriva il woke. “Preferisco il termine, definito dallo scienziato politico Yascha Mounk, di ‘sintesi identitaria’. Questa ideologia, perché di questo si tratta, mira a combattere ogni forma di discriminazione, dimostrando che nelle nostre società esiste una diseguaglianza sistemica di trattamento. Quindi l’idea originale di per sé non è sbagliata: individuare le disuguaglianze, in tutte le loro forme, significa procedere verso lo stato di diritto. Solo che nella pratica l’idea è diventata perversa. La ‘passione per l’uguaglianza’, come la chiamava Tocqueville, ha spinto il principio di uguaglianza fino a infrangerlo. Volendo raggiungere l’uguaglianza assoluta, i sostenitori della sintesi identitaria ne hanno distorto il significato e hanno finito per ritenere che ogni differenza tra gli individui debba essere compensata da una discriminazione inversa. Finiscono così per gerarchizzare gli individui secondo una presunta essenza: le donne devono essere meglio protette degli uomini, le persone ‘razzializzate’ meglio dei bianchi, le minoranze sessuali privilegiate rispetto agli eterosessuali. Ciò porta a una società di caste impermeabili, in cui i diritti di ogni persona dipendono dall’identità di chi li viola”. Ed è proprio questo il problema di questa ideologia. “In nome dell’uguaglianza assoluta, si finisce per negare l’individualità di ogni persona, rimandando tutti i cittadini a un’identità predefinita, che è l’esatto opposto della libertà e dell’uguaglianza davanti alla legge. La sintesi dell’identità illustra perfettamente il pericolo sottolineato da Isaiah Berlin: poiché le nostre società occidentali sono fondate su una serie di principi inconciliabili (libertà e uguaglianza, giustizia e compassione, fraternità e solidarietà), nessun principio può essere applicato perfettamente senza scontrarsi con un altro. E la grandezza delle democrazie liberali risiede proprio nella scoperta di un fragile equilibrio tra tutti questi valori. Un equilibrio sempre frustrante, mai perfetto, ma il migliore che si possa trovare”.



Ma se non abbiamo mai vissuto così bene, allora perché c’è così tanto pessimismo? “Paradossalmente, e provocatoriamente, direi che è proprio perché non siamo mai stati così prosperi e liberi che siamo così pessimisti. Può sembrare strano. Diversi esperimenti hanno dimostrato che quanto più un fenomeno diventa raro, tanto più la sua definizione si amplia. In altre parole, man mano che la criminalità diminuisce, espandiamo la nostra ricomprensione di ciò che costituisce un crimine. Lo stesso vale per le disuguaglianze, la censura, i rischi. Tutto. Qualunque sia il problema, vediamo il bicchiere tanto più vuoto quanto più è pieno. L’occidente è spesso usato come uno spaventapasseri, un concetto vuoto”. Pensiamo ai rapporti tra uomini e donne: “Quando esisteva un vero patriarcato e le donne non avevano gli stessi diritti degli uomini, nessuno si offendeva per gli sguardi osceni o i commenti sessisti. Ora questi comportamenti sono diventati intollerabili. Questa è una cosa grandiosa. A condizione, naturalmente, di vedere quanta strada abbiamo fatto e di comprendere che ciò che ci turba oggi non è paragonabile a ciò che ci sconvolgeva in passato. Questo è ciò che dimentichiamo quando ci lamentiamo dei tempi che corrono e sprofondiamo nel pessimismo. Ci concentriamo sulla più piccola disuguaglianza, sul più piccolo fallimento del sistema, cerchiamo il più piccolo motivo di malcontento e ne deduciamo che la società sta andando male, ignorando così il fatto che siamo più ricchi, più sani e più liberi che in qualsiasi epoca passata. Fondamentalmente, questo pessimismo si spiega con una crescente intolleranza alla minima frustrazione. Dimentichiamo però una cosa fondamentale: solo in una democrazia liberale, cioè in una società occidentale, abbiamo il diritto di lamentarci e di agire sempre per migliorare le cose. Ciò che viene considerato una debolezza dell’occidente, ovvero la frustrazione, è in realtà la sua forza. La nostra eterna insoddisfazione e il diritto di esprimerla sono il motore del progresso”.



Esiste adesso anche una strana alleanza tra i neomarxisti e certi gruppi di destra antiamericani. “In Francia, votano insieme su quasi tutti gli argomenti, in particolare per opporsi agli aiuti all’Ucraina e alle sanzioni contro la Russia. Ciò si spiega con il fatto che, al di là dei loro ideali apparentemente contraddittori, condividono lo stesso fascino per una società che verrebbe costruita dall’alto e imposta a tutti. L’estrema destra antiamericana ha nostalgia di un impero, di un’identità o di una purezza culturale, del tutto fantasticate, che vorrebbero ristabilire; l’estrema sinistra radicale è guidata da un ideale rivoluzionario, dal desiderio di una tabula rasa che veda l’emergere di una nuova società, interamente ridisegnata da pochi. Ma dietro questa differenza di aspetto, troviamo lo stesso gusto per l’ordine costruito e il fascino per gli uomini forti. Ecco perché stanno sempre dalla parte delle dittature e criticano solo le democrazie liberali”. Una domanda contro-deduttiva: se l’occidente non è in decadenza, perché è così debole su molti fronti? “Questa è la vera domanda del nostro tempo” ci dice Bentata. “Credo che sia debole proprio perché crede di essere in declino. E di conseguenza non osa più affermare i suoi valori, perché non percepisce più la sua legittimità nel farlo. E questo si spiega, secondo me, con il fatto che abbiamo spinto i nostri valori al parossismo. In nome della tolleranza, come vediamo in molti paesi occidentali, finiamo per accettare nei dibattiti pubblici discorsi che negano i nostri principi e incitano all’intolleranza. Ecco come finiamo per consentire comportamenti che si oppongono apertamente alla libertà e all’uguaglianza. In altre parole, applichiamo i nostri principi a coloro che vogliono minare le loro fondamenta. E questo non può che indebolire le nostre società, generando crisi politiche e tensioni sociali insolubili. Dobbiamo quindi riarmarci ideologicamente, rifiutando ogni relativismo e accettando che i nostri principi valgono solo per coloro che aderiscono ad essi”.



Lo stesso fenomeno di odio di sè spiega la debolezza dell’occidente a livello internazionale. “Su questa scala, la trappola della tolleranza diventa la trappola del pacifismo. Siamo così attaccati al benessere degli individui che non riusciamo più a comprendere come altre società possano essere bellicose e violente. Quindi cerchiamo sempre di collaborare, di trovare un consenso; giochiamo alla pacificazione e alla negoziazione. Ma per un dittatore ogni compromesso è visto come un compromesso, ogni forma di tolleranza è una debolezza. Lo abbiamo visto in Siria, quando Barack Obama si è rifiutato di intervenire dopo l’uso di armi chimiche da parte di Bashar el Assad. E lo abbiamo visto durante l’invasione della Crimea da parte di Putin. Ogni volta, i nostri tentativi di evitare lo scontro hanno portato a un peggioramento della situazione e a un indebolimento dell’occidente. Indebolimento nei confronti delle dittature, che vi hanno visto un’opportunità per andare avanti, ma anche indebolimento nei confronti delle popolazioni che finivano per dire a se stesse che l’occidente è in realtà è piuttosto ipocrita, poiché non difende i suoi principi. A questo proposito, mi chiedo cosa debbano pensare le donne iraniane e afghane di noi, così sensibili alla parità di genere in occidente ma totalmente sorde alla loro situazione. Ecco perché credo che l’occidente non riacquisterà la sua forza e la sua influenza se non sarà fedele ai suoi principi; anche se ciò dovrebbe comportare maggiori tensioni. Concretamente, ciò significa condannare i regimi che non rispettano la sovranità dell’individuo, sostenere i movimenti di emancipazione, intervenire quando una democrazia liberale è in pericolo. In breve, mostrare i denti ai tiranni e ricordare a tutti gli amanti dell’occidente, ovunque si trovino, che ci sono ancora società che possono far sentire la loro voce. L’unica vera strategia comune tra gli stati autoritari è infatti lo scontro con l’occidente. Se questi regimi offrissero vere alternative, perché nutrono tanto odio verso i paesi occidentali, considerati deboli e degenerati?”. Riecheggia la conclusione di Edmund Husserl in una famosa conferenza negli anni Trenta del secolo scorso: “Il pericolo più grande per l’Europa è la stanchezza”.