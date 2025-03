I bushiani dicono: America first non vuol dire “Russia second”

Nello sgomento di tutti colori che difendono la libertà, il mondo sta andando nella direzione dell’appeasement dei dittatori.



È stato doloroso guardare l’incontro della scorsa settimana nello Studio ovale, una stanza che il presidente George W. Bush ha spesso definito un “santuario per la libertà”. Il presidente Donald Trump e il vicepresidente J. D. Vance hanno attaccato Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino democraticamente eletto che sta conducendo la lotta contro un aggressore autocratico.



Insinuare che l’Ucraina sia in qualche modo l’esecutrice dell’aggressione, che stia giocando alla terza guerra mondiale e che sia l’impedimento alla pace è delirante. Nessuno vuole che la guerra finisca più degli ucraini, che, dopo tutto, sono quelli che soffrono e muoiono per i crimini di guerra di Vladimir Putin, i crimini contro l’umanità e il genocidio. Il bombardamento da parte della Russia è costante. La pace arriverà solo quando la Russia cesserà di combattere. Nel frattempo, gli ucraini sono giustificati a difendere il loro territorio sovrano.



Qualsiasi accordo di pace dovrebbe essere duraturo, non semplicemente un esercizio alla Neville Chamberlain nell’appeasement temporaneo di un aggressore. Gli ucraini e Zelensky hanno bisogno di garanzie sul fatto non saranno mai più attaccati. Chiedono garanzie di sicurezza per dissuadere Putin dal lanciare ulteriori aggressioni, dato il suo fallimento nel mantenere le sue promesse precedenti. Sono in prima linea, lottano non solo per la loro libertà ma anche per la nostra. Se gli Stati Uniti dovessero placare l’invasore, la Russia riprenderebbe il vantaggio militare e nulla le impedirebbe di entrare ancora più in profondità dentro l’Ucraina, a un certo punto. Putin, che ha costantemente rinnegato gli accordi, si sentirebbe incoraggiato a colpire altri paesi della regione, per esempio i paesi baltici membri della Nato, mentre marcia verso la ricostruzione dell’ex Unione sovietica. Ricordiamo che il nostro fragile ritiro dall’Afghanistan potrebbe aver dato a Putin l’idea che potesse farla franca con la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina, sei mesi dopo.

Gli ucraini hanno dimostrato straordinario coraggio e capacità di innovazione contro una forza molto più grande. Sono estremamente grati per il sostegno dell’America - e lo hanno sempre espresso. Con questo sostegno, hanno smentito le previsioni sul fatto che la Russia avrebbe prevalso sull’Ucraina in pochi giorni o settimane. Hanno inflitto enormi perdite alla parte russa e notevolmente indebolito le capacità militari della Russia.



Vale anche la pena notare che quasi il 70 per cento del totale assistenza Ucraina viene speso negli Stati Uniti o sulle forze degli Stati Uniti, secondo uno studio dell’American Enterprise Institute (Aei), che crea posti di lavoro per gli americani mentre aiuta anche l’Ucraina e aiuta a ricostruire la nostra base industriale di difesa, che è atrofizzata. Inoltre, un altro studio dell’Aei ha rilevato che la cessazione del nostro sostegno all’Ucraina sarà molto più costosa per gli Stati Uniti nel lungo periodo - fino a 800 miliardi di dollari in più da spendere per la difesa se la Russia prevarrà sull’Ucraina.



Putin e Xi Jinping devono festeggiare, i loro talking points sono stati presi da Washington. L’ex presidente russo Dmitri Medvedev ha postato su X: “Il maiale insolente finalmente ha ricevuto un vero schiaffo nello Studio ovale”. I nostri amici democratici a Taiwan sono ora preoccupati di essere i prossimi.



Il presidente Trump è stato eletto per perseguire l’agenda di politica estera dell’America prima su cui ha fatto campagna, e ha tutto il diritto di farlo. Ma gli elettori non hanno dato il mandato “America first, Russia second”. Rimane nell’interesse della sicurezza nazionale degli Stati Uniti fornire sostegno a un’Ucraina indipendente e sovrana.



Che non ci siano equivoci: l’Ucraina e gli ucraini sono nostri amici e alleati; la Russia di Putin è il nemico. Dobbiamo trattare i nostri amici come amici e i nostri avversari come avversari. La maggior parte degli americani sembra capirlo: un recente sondaggio citato dal Wall Street Journal mostra che il 69 per cento degli elettori repubblicani dice che la Russia è l’aggressore e l’83 per cento disapprova Putin.



I leader europei, senza dubbio sconvolti da ciò che hanno visto a Washington, hanno espresso il loro sostegno per l’Ucraina. Gli europei sono dolorosamente consapevoli delle somiglianze con gli anni Trenta e dei pericoli di una strategia di appeasement che ha portato alla Seconda guerra mondiale. Capiscono che problema sia il fatto che gli Stati Uniti e la Russia si incontrino per discutere dell’Ucraina senza coinvolgere l’Ucraina o gli europei.



Durante lo scorso fine settimana i leader europei hanno espresso un forte sostegno per Zelensky, rassicurando l’Ucraina che non è stata abbandonata. Ma sarebbe molto più potente per gli Stati Uniti e l’Europa rimanere insieme a sostegno dell’Ucraina che per Washington cedere il suo ruolo di leadership a Bruxelles.



Sono le forze di Putin che hanno brutalizzato gli ucraini ogni giorno dal 2014. E’ Putin che insiste su un cambiamento nel governo ucraino, sulla neutralità permanente per l’Ucraina e sul riconoscimento del territorio ucraino illegalmente occupato - tutte richieste che non danno inizio ai negoziati dalla parte ucraina. Per il bene di entrambi i paesi e per la causa della libertà, è vitale che gli Stati Uniti e l’Ucraina tornino a parlarsi. Potrebbe presto esserci un incontro tra Trump e Putin, in cui Putin tenterà sicuramente di manipolare il nostro presidente. Si può solo sperare che il nostro leader adotti una linea più dura verso la sua controparte russa, il nemico dell’America, di quanto non lo abbia fatto verso Zelensky, amico dell’America. Dopotutto, Zelensky e gli ucraini vogliono che la guerra finisca, ma non attraverso una resa imposta. Al contrario, è Putin che non ha mostrato alcun interesse serio nel porre fine ai combattimenti e alle uccisioni.



Il presidente Trump ha giustamente detto che sono in gioco vite umane. Così come la libertà e la democrazia nel mondo. L’appeasement e le concessioni difficilmente danno forma a una pace attraverso la forza che può impedire un futuro spargimento di sangue.



Ken Hersh è il presidente del Presidential Center George W. Bush, Igor Khrestin è il direttore delle Politiche globali del George W. Bush Institute e David J. Kramer è direttore esecutivo del George W. Bush Institute e vicepresidente del Presidential Center George W. Bush.



Questo articolo è stato pubblicato sul Presidential Center.