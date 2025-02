Per Musk l'agenzia per gli aiuti internazionali “è ora che muoia”

I funzionari sospesi e le ispezioni senza autorizzazione in quello che è stato definito dal proprietario di Tesla un “nido di vipere di marxisti della sinistra radicale che odiano l’America" e un "organizzazione criminale". L'account X dell'UsAid disattivato, così come l'account Instagram e il sito web. I democratici hanno chiesto spiegazioni

L’Amministrazione Trump e i suoi alleati si sono mossi per rafforzare il controllo dell’Agenzia per gli aiuti internazionali (UsAid), segnalando l’intenzione di agire con forza per portare l’apparato di politica estera degli Stati Uniti in linea con l’approccio “America first” del presidente. Funzionari attuali e precedenti hanno dichiarato che sabato l’Aministrazione ha rimosso due alti funzionari della sicurezza dell’UsAid dopo che questi si erano rifiutati di consentire ai rappresentanti dell’ufficio guidato dal miliardario Elon Musk di accedere a spazi riservati dell’agenzia. Ilcongedo amministrativo dei funzionari della sicurezza – John Voorhees e il suo vice – sta allarmando diversi deputati, preoccupati per i protocolli di sicurezza, mentre l’Amministrazione Trump e Musk mirano a prendere il controllo del più grande fornitore di assistenza umanitaria al mondo. Da quando il presidente Donald Trump si è insediato due settimane fa, l’Agenzia è stata assediata e sballottata dal blocco degli aiuti, dalle epurazioni del personale e dalla confusione.



Musk, a capo di una battaglia per l’efficienza in nome di Trump, ha dichiarato ieri su X di essere in procinto di chiudere l’Agenzia, con il beneplacito di Trump. “Ho discusso con lui nei dettagli ed è d’accordo sul fatto che dovremmo chiuderla”, ha detto Musk. “E in realtà ho verificato un paio di volte e gli ho chiesto: ‘Sei sicuro?’”. La risposta è stata affermativa. “E quindi la stiamo chiudendo”. Ai dipendenti dell’UsAid è stata comunicata la chiusura per ieri della sede centrale a Washington. In un’e-mail inviata al personale all’alba di lunedì, la direzione dell’Agenzia ha dichiarato: “Il personale dell’Agenzia normalmente assegnato a lavorare presso la sede centrale dell’UsAid lavorerà da remoto... con l’eccezione del personale con funzioni essenziali in loco e di manutenzione degli edifici, contattato individualmente dalla dirigenza”. La decisione è stata riportata per la prima volta da Devex. L’episodio del fine settimana ha alimentato le speculazioni sul tentativo di Trump di abolire l’Agenzia o di fonderla nel dipartimento di stato e sottolinea il ruolo di figure non elette – guidate da Musk, l’uomo più ricco del mondo – nella spinta dell’Amministrazione a ristrutturare il governo federale.

Inoltre, evidenzia la visione più transazionale dell’impegno globale della nuova Amministrazione e la sua determinazione a riorientare la spesa pubblica su attività che producano effetti tangibili per i cittadini statunitensi. In mezzo alle turbolenze, Matt Hopson, il capo del personale dell’UsAid e un funzionario di nomina politica, ha rassegnato le dimissioni, secondo quanto riferito da un funzionario attuale e da un ex funzionario dell’UsAid che ha parlato in forma anonima. Hopson non ha risposto alle richieste di commento. Voorhees è stato messo in congedo dopo che non ha permesso ai funzionari del “Department of government efficiency” (Doge) di accedere a una struttura di informazioni sensibili compartimentate – comunemente nota come Scif – una stanza ultra-sicura in cui i funzionari e gli appaltatori governativi prendono precauzioni straordinarie per esaminare informazioni altamente classificate, secondo quanto riferito da tre attuali ed ex funzionari dell’UsAid. Un gruppo di circa otto funzionari del Doge è entrato sabato nell’edificio dell’UsAid e ha preteso l’accesso a tutti gli uffici e a tutti i piani, nonostante solo alcuni di loro avessero l’autorizzazione, secondo quanto riferito da un membro dello staff democratico del Senato. Quando il personale dell’UsAid ha tentato di bloccare l’accesso ad alcune aree, i funzionari del Doge hanno minacciato di chiamare gli sceriffi federali. Alla fine ai funzionari del Doge è stato concesso l’accesso a “spazi sicuri”, tra cui l’ufficio di sicurezza. L’assistente del Senato ha anche detto che gli alti funzionari dell’ufficio dell’UsAid e la maggior parte del personale del Bureau for Legislative and Public Affairs dell’UsAid sono stati messi in congedo sabato. Alcuni di loro non sono stati avvisati, ma il loro accesso ai terminali dell’agenzia è stato sospeso. Katie Miller, portavoce del Doge, ha dichiarato su X che “non si è avuto accesso a materiale classificato senza le dovute autorizzazioni di sicurezza”.



Durante il fine settimana, Musk ha ripetutamente denigrato l’UsAid senza offrire prove sul fatto che i suoi dipendenti siano corrotti. Su X ha definito l’Agenzia “malvagia” e un “nido di vipere di marxisti della sinistra radicale che odiano l’America”. “L’UsAid è un’organizzazione criminale”, ha aggiunto. “E’ ora che muoia”. Musk ha avuto parole taglienti per l’agenzia anche durante una diretta streaming di X Spaces lunedì scorso, quando è stato raggiunto da Vivek Ramaswamy – ex co-responsabile del Doge – e dal senatore repubblicano dell’Iowa Joni Ernst. “L’UsAid è piena di vermi”, ha detto Musk. “Non c’è la mela”. “Deve sparire. E’ irrecuperabile”, ha aggiunto.

Istituita nel 1961 dal presidente John F. Kennedy, l’UsAid supervisiona un vasto portafoglio di programmi destinati a fornire aiuti umanitari, combattere la povertà, sostenere la salute globale e altro ancora. Secondo il Congressional Research Service, nel 2023 gestirà stanziamenti per 40 miliardi di dollari. L’UsAid è presente in oltre 100 paesi, dall’Ucraina al Perù. Il personale dell’Agenzia conta più di 10 mila persone, la maggior parte all’estero. Domenica pomeriggio, l’account X dell’UsAid è stato disattivato, con un messaggio che diceva che l’account “non esiste”. Anche l’account Instagram dell’agenzia è stato messo offline. Il sito web dell’UsAid è disattivato da sabato. Non è chiaro se sia stato disattivato a causa dell’attenzione dell’Amministrazione Trump nei confronti dell’agenzia o se sia stato interrotto a causa di problemi tecnici. L’epurazione del personale dell’UsAid e il congelamento dell’assistenza all’estero hanno causato tensioni tra i funzionari di Trump e i membri dello staff del Congresso, che si sono scontrati sul valore dei progetti chiave e sui piani dell’Amministrazione di far rientrare l’UsAid all’interno del dipartimento di stato, hanno dichiarato funzionari statunitensi che hanno familiarità con la questione.



Durante le discussioni, il funzionario del dipartimento di stato Peter Marocco non è stato in grado di fornire risposte sugli aiuti messi in pausa, compresi i programmi in Ucraina. Anche i portavoce del dipartimento di stato non sono stati in grado di fornire risposte su quali casi siano esenti dal congelamento di Trump. La notizia del congedo dei due principali funzionari della sicurezza è stata riportata in precedenza dalla Cnn. La notizia delle dimissioni di Hopson è stata riportata per prima dalla Reuters. Trump ha anche lasciato intendere che le dimissioni dei funzionari dell’UsAid erano giustificate, senza citare alcuna prova. “E’ stata gestita da un gruppo di pazzi radicali. E li stiamo facendo uscire”, ha detto ai giornalisti. Domenica i democratici hanno chiesto spiegazioni per le azioni dei funzionari del Doge e per l’improvvisa partenza dei responsabili della sicurezza dell’UsAid. Dieci senatori democratici, tra cui la senatrice del New Hampshire Jeanne Shaheen, la più importante democratica della commissione per le Relazioni estere del Senato, hanno avvertito il segretario di stato Marco Rubio in una lettera che qualsiasi passo per smantellare l’UsAid avrebbe avuto bisogno dell’approvazione del Congresso e hanno chiesto un aggiornamento sugli eventi del fine settimana. Shaheen, in un messaggio al Washington Post, ha detto che sta “cercando di ottenere risposte immediate su qualsiasi implicazione per la nostra sicurezza nazionale e... riunire un gruppo di senatori bipartisan su questo non appena il Senato tornerà”. “Le notizie secondo cui persone prive di autorizzazione potrebbero aver avuto accesso a spazi riservati dell’UsAid e a informazioni personali di cittadini americani sono incredibilmente gravi e senza precedenti”, ha dichiarato Shaheen. Il senatore democratico della Virginia Tim Kaine ha detto che “non c’è nessuna circostanza in cui individui senza le dovute autorizzazioni dovrebbero avere accesso ai segreti e ai sistemi più sensibili della nostra nazione”. “Questo è esattamente ciò che vogliono Cina, Russia e Iran”, ha aggiunto.



Ma i repubblicani del Congresso hanno espresso il loro interesse a ridurre – o a eliminiare – l’UsAid come Agenzia indipendente. Il rappresentante repubblicano della Florida Brian Mast, presidente della Commissione Affari esteri della Camera, ha dichiarato che sarebbe “assolutamente” favorevole a cambiare lo status di UsAid. Mast, tuttavia, non ha risposto alla domanda sull’approvazione del Congresso. Ha invece affermato che l’ufficio deve essere ristrutturato e che “l’epurazione” dei funzionari del dipartimento di stato e di altre agenzie, così come il congelamento degli aiuti esteri, sono “passi molto importanti e necessari per assicurarci che l’America sia sicura”.



Trump ha nominato Musk a capo del Doge, un nuovo ufficio governativo che inizialmente aveva promesso di passare al setaccio l’intera burocrazia federale alla ricerca di sprechi. Da allora, Musk ha cercato di esercitare un controllo capillare sul funzionamento della pubblica amministrazione, installando surrogati di lunga data in diverse agenzie. Il Doge è ora ospitato in un ufficio della Casa Bianca precedentemente noto come U.S. Digital Service ma ora chiamato U.S. Doge Service e ha un’ampia visibilità sulla tecnologia in tutto il governo. La mossa dell’Amministrazione di allontanare i funzionari della sicurezza dell’UsAid è arrivata un giorno dopo che i deputati del Doge di Musk hanno ottenuto l’accesso a un sistema sensibile del dipartimento del Tesoro, responsabile di trilioni di dollari di pagamenti governativi statunitensi, dopo che l’Amministrazione ha estromesso un funzionario di carriera del dipartimento, secondo quanto riferito da tre persone.

John Hudson, Ellen Nakashima, Missy Ryan, Mariana Alfaro, Faiz Siddiqui

Hanno collaborato Jeff Stein e Aaron Schaffer

Copyright Washington Post