Biden annuncia una proposta di accordo di Israele a Hamas per il cessate il fuoco

"Questo è davvero un momento decisivo", ha detto Biden illustrando la proposta dello stato ebraico che prevede tre fasi: "Hamas accetti"

Il presidente Joe Biden ha annunciato che Israele ha proposto un piano per un cessate il fuoco a Gaza in tre fasi: la prima durerebbe sei settimane e prevede il ritiro dei soldati israeliani da Gaza, il parziale rilascio degli ostaggi presi da Hamas e l’ingresso di 600 camion di aiuti. La seconda fase prevede “la fine permanente delle ostilità” e il rilascio degli ostaggi ancora in vita, compresi i soldati. Se la prima fase dovesse richiedere più di sei settimane, il cessate il fuoco verrebbe esteso. La terza fase include i risarcimenti per la Striscia di Gaza e la consegna dei corpi degli ostaggi morti durante la prigionia.

Biden ha detto: “Questo è davvero un momento decisivo. Hamas dice di volere il cessate il fuoco: questo accordo è l’opportunità per dimostrare se davvero è così”. Il presidente americano è convinto che sia arrivato il momento di concludere la guerra, “il nuovo giorno deve iniziare”.