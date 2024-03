La fuga ungherese di Bolsonaro

Cosa ci faceva l’ex presidente brasiliano Bolsonaro nell’ambasciata ungherese a Brasilia dal 12 al 14 febbraio scorsi? Lunedì il New York Times ha pubblicato alcuni filmati esclusivi che mostrano l’arrivo di un’auto nera con a bordo Jair Bolsonaro ai cancelli dell’ambasciata di Budapest nella settimana del Carnevale brasiliano: soltanto quattro giorni prima la polizia federale gli aveva confiscato il passaporto e aveva arrestato una coppia di suoi ex collaboratori con l’accusa di aver pianificato il tentativo di colpo di stato dell’8 gennaio 2022. L’ex presidente è rimasto nascosto due notti nella residenza dell’ambasciata, i video mostrano il personale ungherese che si aggira per i corridoi portando lenzuola, cuscini e una caffettiera mentre l’ambasciatore Miklós Halmai coordina personalmente il soggiorno di Bolsonaro. Secondo un funzionario dell’ambasciata, i diplomatici ungheresi avrebbero persino chiesto allo staff brasiliano, in vacanza per il Carnevale, di restare a casa per il resto della settimana.

