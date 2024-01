“Tra quindici anni rischiamo un altro 7 ottobre”. Parla Ali Waked 

Il giornalista arabo-israeliano è a Roma per partecipare al convegno della neonata associazione “Setteottobre”. Al Foglio dice: "Le immagini da Gaza non possono cancellare cosa è successo a Israele"

Ali Waked ha trascorso vent’anni a raccontare la vita e la morte dei palestinesi nei territori, frequentando i terroristi ricercati nei campi profughi e venendo rimproverato dal presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas per la sua copertura della corruzione dell’Autorità Palestinese. Waked, un palestinese musulmano di Giaffa già corrispondente per il sito web israeliano Ynet, ha scritto la sceneggiatura di “Bethlehem”, il thriller candidato agli Oscar. Corruzione, estorsione, tradimento e rivalità intestine sono all’ordine del giorno nel film, ambientato a Betlemme durante la Seconda intifada. Waked, diventato nel frattempo direttore della sezione araba del canale israeliano i24, parlerà al convegno della neonata associazione “Setteottobre” di Stefano Parigi e Anita Friedman, che verrà presentata domenica 21 a Roma (alle 10.30 in Sala Umberto) e il 28 a Milano al Teatro Franco Parenti, nata su iniziativa di un gruppo di persone del mondo culturale che hanno sentito l’obbligo morale di agire davanti alla demonizzazione di Israele, all’antisemitismo delle piazze e al negazionismo dilagante.